De weggemoffelde geheimen van Hillsong, de kerk die Justin Bieber opnieuw doopte

Still uit Full Circle van HBO.

Hoi Mark, waar keek je deze week naar?

‘The secrets of Hillsong, een vierdelige documentaire die te zien is op Disney+ over Hillsong Church. Dat is niet alleen een conservatieve kerk, het is ook een productiebedrijf voor christelijke popmuziek. Van die moderne, psalmachtige muziek die je vaak bij Instafilmpjes en TikToks op de achtergrond hoort. Het klinkt misschien als een ander universum, maar het is populair, met artiesten die stadions volspelen en gigantische omzetten binnenhalen.

‘Bij de New Yorkse tak van Hillsong Church zitten nogal wat beroemdheden. Een deel van hen is bevriend met de voorganger Carl Lentz, een soort rockster-pastor. Zo liet Justin Bieber zich opnieuw door hem dopen. Dat soort aandacht was natuurlijk goed voor de populariteit van de kerk, maar toen werd Lentz ineens ontslagen, omdat hij een buitenechtelijke affaire had met de oppas, heel cliché.

‘Hillsong Church maakte van zijn ontslag een enorm publiciteitspunt. En dat is gek, want vaak vegen kerken hun schandalen juist onder het tapijt. Vanity Fair-journalisten vertrouwden het niet en startten een onderzoek, dat uiteindelijk mede leidde tot The secrets of Hillsong. De journalisten kwamen erachter dat de vader van de Hillsong-oprichter als predikant jonge jongens aanrandde. Dat werd allemaal weggemoffeld door de kerk.

‘Daarnaast is het belangrijk om te weten dat kerken in Engelstalige landen vaak goede zaken doen: ze hoeven geen belasting te betalen en krijgen veel donaties. De financiële belangen zijn enorm, en bij Hillsong werd fraude gepleegd. In plaats van bij goede doelen kwamen donaties steeds vaker bij de voorgangers terecht, die Rolex-horloges droegen en in privéjets vlogen.

‘Die hypocrisie wordt goed geanalyseerd in The secrets of Hillsong. De makers hebben dit verhaal in vier afleveringen van elk een uur gegoten. Dat is wat veel, het had ook in een uur of drie verteld kunnen worden. Toch heb ik alle afleveringen in één klap achter elkaar gekeken: het boeide me tot het eind.’

Wat wilde je verder nog bespreken?

‘Ik heb de eerste twee afleveringen van de miniserie Full Circle (HBO Max) gezien. De serie is van de grote regisseur Steven Soderbergh, bekend van onder andere Ocean’s Eleven en een van de betere streamingsfilms Kimi.

‘In Full Circle zie je hoe de levens van heel uiteenlopende personages in New York met elkaar verstrikt raken. Een misdaadbende met leden uit Frans Guyana wil om een of andere reden de zoon van een rijke familie uit New York ontvoeren. Om die klus te klaren worden er een paar jongens in Zuid-Amerika gehaald.

‘De botsende verhaallijn zit ’m in het New Yorkse penthouse versus een sloppenwijk in Guyana. Al heel snel komt er een complicatie bij: de ontvoering mislukt en de bende kidnapt de verkeerde jongen. Soderbergh heeft een losse stijl van regisseren; de camera beweegt veel en het acteren lijkt soms geïmproviseerd. Toch zit ik er al helemaal in, want het is moeilijk te raden waar het verhaal heen gaat. Alhoewel, de titel verraadt dat alles bij elkaar gaat komen. Maar Soderbergh levert altijd interessante kwaliteit, dus ik ben voorlopig aan boord bij deze zesdelige serie.’