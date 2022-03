De weg naar voortplanting is voor de gewone pad geplaveid met gevaren

De gewone pad Beeld Margot Holtman

Hij wordt makkelijk over het hoofd gezien, de gewone pad. De algemeenste pad van het land is doorgaans nachtactief. Gedurende de dag houdt hij zich verborgen onder stenen, in struiken, in holletjes, geholpen door perfecte schutkleuren. In de winter nog iets nadrukkelijker, dan gaat de gewone pad in sluimerstand en beweegt en eet hij maandenlang niet.

Des te wonderlijker is het als je ze, zoals vanavond in de buurt van Hengelo, opeens massaal ziet opduiken. Ik loop met Adri Schols, de drijvende kracht achter de paddenwerkgroep Hengelo, en andere vrijwilligers bij een kruispunt bij Overstromingsgebied Woolde. Een belangrijke voortplantingsplek voor amfibieën. Het is net donker en we schijnen met zaklantaarns op de landweggetjes en in de bermen. Eerst gebeurt er niets en dan komen de padden tevoorschijn. Vanuit sloten, bermen, het bos, overal padden, tientallen, honderden. Soms lift het mannetje mee op het veel grotere vrouwtje, dan spreekt Adri Schols van ‘een dubbeldekker’. Het mannetje heeft zich dan door het vastklampen alvast verzekerd van een partner.

Het is vochtig weer en het is warmer dan acht graden, dan komen de padden in beweging. Allemaal zijn ze op weg naar een poel aan de overkant van de weg, ze ruiken het water van een paar honderd meter afstand. Gewone padden keren terug naar het water waar ze zelf geboren zijn, de bestemming waar ze zich zullen vermenigvuldigen ligt vast, daar helpt geen verkeersweg aan. ‘Je kunt je voorstellen wat er gebeurt als hier nu een auto rijdt’, zegt Adri Schols. ‘Tientallen doden.’ Dat gebeurt vooralsnog niet, dit is een rustig plekje, ‘maar als er een auto komt ben je al te laat.’ Ook omdat de padden tijdens de voorjaarstrek de neiging hebben om juist midden op de weg te pauzeren om op te warmen en het moment van de trek samenvalt met de avondspits op de weg. Dus pakken de vrijwilligers de padden (en watersalamanders en ook een paar groene kikkers) op, zetten ze in emmers en bakken, en laten ze aan de overkant weer los.

Een dubbeldekker Beeld Margot Holtman

De padden vervolgen hun weg en eenmaal in het voortplantingswater laten de vrouwtjes duizenden eitjes los, die een snoer vormen, de mannetjes spuiten hun sperma er overheen, dat is uitwendige bevruchting.

Er wordt soms wat lacherig gedaan over de oversteekhulp voor padden, maar in feite is dit één van de weinige activiteiten in de natuurbescherming met aantoonbaar groot effect. Paddenwerkgroepen helpen jaarlijks ongeveer een kwart miljoen amfibieën met oversteken, en voorkomen daarmee tienduizenden verkeersdoden. Plus dat de meer dan honderd lokale werkgroepen data verzamelen. Daaruit bleek onder meer dat het met de zo gewone gewone pad niet best gaat: een halvering in aantal in twaalf jaar tijd.

De oorzaken zijn niet eenduidig, zegt Jelger Herder van RAVON, de organisatie die opkomt voor amfibieën. Herder noemde de gewone pad al eens ‘de huismus onder de amfibieën’. Ook algemeen, ook grote achteruitgang. Intensivering van het verkeer, intensivering van de landbouw, minder insecten (voedsel), een herpesvirus, klimaatopwarming, het kan allemaal een rol spelen, zegt Herder.

Met Adri Schols ga ik nog even naar een andere locatie in Hengelo. Ook hier zijn vrijwilligers in de weer, hier is meer verkeer, het gaat een paar keer maar net goed. Nergens zijn zoveel vrijwilligers actief als rond Hengelo. Het opmerkelijke: de gewone padden gaan hier niet achteruit. Adri Schols: ‘Ik zeg altijd: ons werk helpt. We zijn hier zo actief dat er al jaren weinig doden vallen.’