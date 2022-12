‘De weg naar slavernij’, bijbel der conservatieven, is voor het eerst vertaald ★★☆☆☆

Friedrich Hayek Beeld Bettmann Archive

‘De interpretatie van de ontwikkelingen in Duitsland en Italië zoals die in dit boek wordt gegeven, verschilt sterk van die van de meeste buitenlandse waarnemers.’ Met deze waarschuwing aan zijn lezers sloeg Friedrich Hayek de spijker op de kop. Terwijl iedereen de opkomst van het nazisme en fascisme toeschreef aan de chaos na de Eerste Wereldoorlog, wees hij in The Road to Serfdom (1944) – nu voor het eerst in het Nederlands vertaald en verschenen in de Paradigma-reeks van Athenaeum voor ‘invloedrijke non-fictie uit de vorige eeuw’ – een heel andere schuldige aan: het socialisme. Dát was de voorloper geweest van de totalitaire dictaturen van Hitler en Mussolini en dat was dus het échte gevaar.

Hayek verwachtte dat het gros van zijn lezers dat niet zou geloven vanwege ‘de momenteel heersende socialistische opvattingen’. Maar de Engelsen moesten oppassen, want de meeste Duitse vluchtelingen die ze binnenhaalden, waren ook socialisten die ‘actief waren geweest in de ontwikkeling van ideeën die tot het nationaalsocialisme hebben geleid’. Engeland kon ook een nazistaat worden. Het was de weg naar de slavernij al ingeslagen.

The Road to Serfdom was onmiddellijk een bestseller. Maar dat was nog maar het begin. Het werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw de bijbel der conservatieven. Toen kregen ze de kans Hayeks ideeën om te zetten in politieke praktijk. De ommezwaai was enorm. Wat eerst goed was, was voortaan fout.

Het begin van het einde

Hayek geloofde dat élke vorm van overheidsbemoeienis met de economie het begin van het einde was. Elke vorm van overheidssteun, elke wet die ondernemers de voet dwars zette, leidde onvermijdelijk naar een planeconomie (‘socialisme’) en een planeconomie draait het beste onder een dictator (aldus Hayek), dus ook die werd dan onvermijdelijk. Om met Ronald Reagan te spreken: ‘De overheid is niet de oplossing van het probleem, de overheid ís het probleem.’ Met behulp van zulke mantra’s (Margaret Thatcher: ‘De maatschappij bestaat niet’) werd vanaf 1980 de afbraak van de verzorgingsstaat ingezet.

Hayeks bizarre visie op socialisme en fascisme had diepe Europees-conservatieve wortels. De planeconomie was geen socialistisch idee; ze was het kind van de Eerste Wereldoorlog. Met name de Duitse regering begreep dat de enorme oorlogsinspanningen forse ingrepen in de economie noodzakelijk maakten. De mijnbouw, de staalindustrie, zelfs de machtigste industriëlen kregen simpelweg opgelegd wat ze moesten doen, wat ze moesten betalen en wat ze als ‘winst’ mochten houden.

En de socialisten gingen hiermee akkoord. Knarsetandend constateerden conservatieve denkers als Oswald Spengler dat er geen verschil meer was tussen het Pruisendom en het vulgaire socialisme. Vanaf 1918 stortte dit systeem ineen, maar de sociaal-democraten omarmden de ‘planeconomie’ voortaan als middenweg tussen ongebreideld kapitalisme en de communistische staatseconomie.

In vruchtbare aarde

Hayek (1899-1992), afkomstig uit de lage Boheemse adel, woonde tot 1931 in het sterk verpauperde, door socialisten bestuurde Wenen. In 1931 kreeg hij een baan aan de London School of Economics en begin jaren vijftig emigreerde hij (inmiddels een controversiële public intellectual) naar de Verenigde Staten. Ook daar was The Road to Serfdom in vruchtbare aarde gevallen.

Overigens leidde hij zijn lezers met die titel om de tuin, want het kon Hayek in wezen niets schelen welk politiek systeem er heerste. Bij ‘vrijheid’ dacht hij uitsluitend in economische termen: de vrijheid om je eigen economische beslissingen te nemen. Hayek merkte ooit op dat hij best zou kunnen leven onder een dictator, zolang hij op economisch vlak mocht doen wat hij wilde. Ook wat dat betreft was hij een typisch product van het Europese conservatisme van rond 1900, waarin politiek beschouwd werd als een groezelige, minderwaardige bezigheid voor demagogen. Echte denkers hielden zich bezig met wetenschap, kunst en cultuur.

The Road to Serfdom was tegen 1980 al zwaar verouderd. Maar dat gaf niet; het ging om de boodschap. Hayek schiep orde in het conservatieve wereldbeeld. Socialisme, regulering van de markt, de verzorgingsstaat: het was één pot nat. En de kleinste stap in die richting was het begin van het einde. Reagan en Thatcher liepen met hem weg. Frits Bolkestein noemde Hayek ‘misschien wel de belangrijkste liberale politieke filosoof van de 20ste eeuw’. Nu, na veertig jaar afbraak, zijn de gevolgen van deze visie maar al te goed zichtbaar.

Friedrich Hayek: De weg naar slavernij. Uit het Engels vertaald door Huub Stegeman. Athenaeum-Polak & Van Gennep; 272 pagina’s; € 24,99.