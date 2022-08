De weerbarstige karakterkop van W.F. Hermans vormt het hoogtepunt in zijn fotografisch oeuvre

W.F. Hermans, Zelfportret in sigarettenautomaat, Kopenhagen, augustus 1960. Beeld Erven W.F. Hermans

Zou de fotograaf W.F. Hermans op dezelfde hoogte kunnen staan als de schrijver Willem Frederik Hermans (1921-1995)? Blijkt hij in de uit zijn privéarchief samengestelde tentoonstelling Vrij belangrijke foto’s in het Fotomuseum Den Haag, vrij naar een van zijn bijtende novelles, Een wonderkind of een total loss te zijn geweest? De titel van de expositie geeft het antwoord min of meer prijs: nee, hij was verre van een wonderkind met de Leica-camera. Evengoed is de expositie een schatkamer, waar het naoorlogse Europa en de belevingswereld van de grote schrijver tot leven komen.

Drie zaaltjes zijn het, waarin gastcurator en grafisch ontwerper Piet Schreuders en literair specialist en Hermans-kenner Bram Oostveen 18 vintage-prints (afdrukken door Hermans zelf), nieuwe uitvergrotingen op flink formaat en 75 dia’s tonen. Plus enkele van de naar Schreuders’ schatting ‘een kleine honderd’ camera’s die verwoed verzamelaar Hermans, naast honderden typemachines, in zijn leven verwierf. De tentoonstelling vormt, met het uitkomen van het laatste deel van de Volledige werken, de afsluiting van het Hermansjaar. Het op 1 september verschijnende fotoboek Vrij belangrijke foto’s overlapt deels met deze tentoonstelling, maar bevat een veel ruimere selectie.

Dat Hermans vanaf de jaren vijftig enthousiast de camera ter hand nam mag, gezien enkele veel gepubliceerde zelfportretten en bijvoorbeeld de kleurenfoto voor het omslag van zijn roman Nooit meer slapen, algemeen bekend heten. De generaties die De donkere kamer van Damokles nog hebben gelezen, kennen de sleutelrol van Hermans’ favoriete camera, de Leica, in de roman. En vergeet de verwijzing in de titel naar het fotografische procedé niet. ‘W.F.’ noemde hij zich als fotograaf, ‘Willem Frederik’ heette hij op de omslagen van zijn boeken.

W.F. Hermans poseert met Leica M5, september 1981. Beeld Erven W.F. Hermans

W.F. speelde aan het begin van zijn schrijverschap met de gedachte ook beroepsfotograaf te worden. Begeesterd raakt hij in Parijs, waar hij met zijn pas verworven Leica en een Kalloflex (6x6 cm-negatieven) straatbeelden, kerkhoven en affiches in de openbare ruimte fotografeerde. Terug in Nederland ging hij in de leer bij bevriend fotograaf Nico Jesse, wiens tot over de grenzen succesvolle geromantiseerd-documentaire fotoboek Vrouwen van Parijs (1954) tot inspiratie diende. En hij meldde zich aan bij de Fotovakschool in Den Haag; een vakdiploma was een voorwaarde om je als beroepsfotograaf te mogen vestigen. Bij de examens op de school moeten de eerste barsten in het zelfvertrouwen van Hermans-de-fotograaf zijn geschoten. Want vooral vanwege gebrekkige technische vaardigheden werd hij afgewezen.

Het was geen afwijzing waar Hermans zich voetstoots bij neerlegde: ‘Het cijfer voor reproductie nu’, schreef hij de schoolleiding verongelijkt, ‘is mij niet geheel duidelijk. Ik meende n.l. dat de door mij ingeleverde reproductie aan redelijke eisen voldeed. Klaarblijkelijk is dit niet het geval geweest. Ik zou het derhalve op hoge prijs stellen, indien u mij zoudt willen mededelen wat eraan mankeerde (...).’ De gekrenkte ziel ondernam tot eind 1959 nog enkele pogingen om het diploma te bemachtigen, alle tevergeefs. Het heilige vuur luwde daarna. Curator Schreuders noemt de jaren 1957-’58 Hermans’ meest geïnspireerde jaren. Maar fotograferen, op zwart-witfilm en kleurendia’s, bleef hij.

W.F. Hermans, Rode parasol, Zwitserland, september 1982. Beeld Erven W.F. Hermans

Schreuders en Oostveen werkten zich door het archief van 10 duizend dia’s, 9.800 negatieven en 2.500 vintage-prints. Om meerdere redenen een prudente klus. Allereerst omdat de door het Literatuurmuseum bewaarde (en door Hermans’ zoon bewaakte) nalatenschap geen onderscheid maakt tussen puur privé en artistiek werk. En ook omdat Hermans veel van de negatieven nooit heeft afgedrukt, en dus nooit het voltooide resultaat heeft gezien – laat staan er zijn fiat voor openbaring aan heeft gegeven. De samenstellers van Vrij belangrijke foto’s, een titel ontleend aan een van Hermans’ archiefmappen, zijn gewetensvol te werk gegaan. Maar dat neemt niet weg dat, op enkele uitschieters omhoog na, de middelmaat regeert.

Hermans’ straatopnamen worden vaak gekenmerkt door schuwheid: uit zijn zelfverklaarde verlegenheid durfde hij onbekenden niet nabij te komen en voelde hij klaarblijkelijk de noodzaak hen stiekem te moeten fotograferen. Misschien verklaart dat ook waarom veel foto’s onscherp zijn: hij gunde zich geen tijd. Een aardige foto van spelende kinderen op de glooiende straten van het Noorse Bergen doet denken aan het werk van de Franse grootmeester Henri Cartier-Bresson. Maar het gezicht van een jongetje in de zeepkist die van de helling af roetsjt, juist de blikvanger, is vaag. Wel een lekkere foto: de koe met grote horens die bij de Herculestoren in het Spaanse La Coruna in 1957 de fotograaf tegemoet stapt. Hier geen last van verlegenheid.

W.F. Hermans, Koe bij Herculestoren, La Coruña (Galicië), april 1957. Beeld Erven W.F. Hermans

Technisch misschien onbeholpen, maar desalniettemin intrigerend is de foto van zijn ouders, op 11 november 1957 gemaakt in hun woning aan de Eerste Helmersstraat in Amsterdam. Vader rokend in een fauteuil links, de moeder rechts staand aan tafel waar ze de genoten maaltijd afruimt. Prominent op die tafel: een groot mes, dat de enigszins getroebleerde gezichtsuitdrukking van de vrouw accentueert. Een foto met, wellicht onbedoelde, suspense, waarbij het moeilijk is níét aan het zwaard van Damocles te denken.

Hermans’ zelfportretten behoren tot de hoogtepunten in zijn werk. Uiteraard niet gehinderd door zijn introverte remmingen, en altijd met die mooi weerbarstige karakterkop, fotografeerde hij zijn spiegelbeeld, in ramen, in glanzende metalen potten en pannen in etalages, op de glimmende zijkant van een sigarettenautomaat in Kopenhagen (1960). Je hoort bijna de stilte in de spiegels van zijn Parijse hotelkamers en het straatrumoer in een reflecterende winkelruit aan de Amsterdamse Kalverstraat. Op die laatste zakt hij door de knieën, haast alsof hij een frivole jive doet. Geen van de voorbijgangers lijkt hem op te merken. Gelukkig.

Veel stadsfoto’s (Stockholm, Brussel, Parijs, New York, Amsterdam) verraden de interesses die de geoloog die Hermans óók was kenmerken. Eugène Atget, de fotograaf van het verdwijnende, verkrotte Parijs uit de 19de eeuw, was een van zijn grote voorbeelden. Met hem deelt Hermans de voorliefde voor puin op straat, gaten in de grond, zijgevels waarop nog de laatste sporen – de contouren van trappen, afbladderende behangstroken – van een reeds gesloopte buurwoning zijn te zien. Ook zijn landschapsfoto’s duiden op het geologenoog voor die sedimenten van weggevloeide tijden.

De kleuren op de dia’s zuigen de bezoeker van Vrij belangrijke foto’s terug naar de jaren zestig en zeventig, naar de fijne korrel van de analoge film en het bijbehorende heerlijk verzadigde kleurenpalet. De tentoonstelling als geheel is, ook voor gelouterde Hermans-vorsers, ongetwijfeld een rijke bron van nieuwe visuele informatie over de recalcitrante, introverte en briljante cynicus die Hermans was. Dat de schrijver van Ik heb altijd gelijk als fotograaf de meesterproef niet heeft doorstaan, is daarbij slechts bijzaak.

W.F. Hermans: Vrij belangrijke foto’s, Fotomuseum Den Haag, t/m 8/1. Gelijknamig boek: 208 pagina’s; Hannibal; € 45.