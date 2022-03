De week van Ahmet Polat was haast ongeloofwaardig vol

Ahmet Polat Beeld Ivo van der Bent

Halverwege krijgt het gesprek een haast hysterische wending, wanneer blijkt dat Ahmet Polat nog maar halverwege het opsommen van zijn bezigheden van afgelopen week is. ‘Dit kan eigenlijk helemaal niet!’, roept de voormalig Fotograaf des Vaderlands (2015) in een wanhopige extase. Zo was daar een laatste draaidag in De Kring Roosendaal met acteur Rashif El Kaoui voor de documentaire Ik ben een bastaard, een Het Uur van de Wolf-film, die, zoals hij deze week te horen kreeg, is geselecteerd voor de competitie van het Movies that Matter Festival in april. De film zit al in de afrondende fase – Ahmet zat deze week ook in de montage – en dat die laatste draaidag kon doorgaan, was niets minder dan een wonder.

Ook had hij een workshop met leerlingen van de culinaire vakschool Hubertus & Berkhoff, een project voor stadsdeel Amsterdam-Zuid om de weerbaarheid rond middelenmisbruik bij 14- en 15-jarigen te vergroten. ‘Ik heb meteen gezegd: de beste campagne is om ze zo’n campagne zelf te laten bedenken. Veel jongeren hebben na de afgelopen twee jaar het gevoel dat ze het allemaal alleen moeten doen. Zij moeten hun verhalen kwijt en wij moeten als samenleving naar ze luisteren.’

Verder heeft zijn Studio Polat samen met fotografiemuseum Foam de tentoonstelling Double Portrait van Cemre Yeşil over moederschap geopend in het Amsterdamse cultureel centrum Maqam in de Kolenkitbuurt (‘o ja, daar hebben we van de week ook nog een podcast over gemaakt’). En zit hij midden in de productie van een shoot voor de tentoonstelling Flash Back in het Mauritshuis, waarvoor hedendaagse fotografen zich laten inspireren door werk uit het Haagse museum.

Ondanks de ongeloofwaardig volle agenda (‘je mag haar inzien’) komt hij energiek en hoopvol over. Dat komt waarschijnlijk doordat hij zich mentaal had voorbereid. ‘Tijdens de pandemie heb ik heel zorgvuldig gekeken naar waar ik mijn energie in wilde stoppen en ben ik langzaam aan deze projecten gaan bouwen. Alles wat ik heb bedacht, begint nu. Ik heb een gevoel van het stof eraf slaan, de deuren open, we kunnen weer vooruitkijken.’

Voorwaarts. Hoop. Bijna lente.