De wat flauwe zomerkomedie Malle Babbe blijft boeiend door het spel met de omgeving ★★★☆☆

Muziektheatervoorstelling Malle Babbe. Beeld Melle Meivogel

Bij de balie van het Dolhuys ontmoeten twee figuren uit het Haarlem van de 17de eeuw elkaar. Vaste bewoner Barbara Claes (Emma van Muiswinkel), bijnaam ‘Malle Babbe’, heet Pieter Hals welkom (Bart Sietsema). Pieter is door zijn vader, de schilder Frans Hals, naar dit ‘huis voor krankzinnigheid’ gestuurd. Hij sleept een mysterieuze koffer achter zich aan en neemt zijn intrek tussen de excentriekelingen.

Even later zal ook Frans Hals (Jasper van Hofwegen) zelf langskomen. Hij wordt door Malle Babbe overgehaald om een portret van haar te schilderen. Dan is de historische setting compleet, hier in de buitenlucht op het plein voor de Stadsschouwburg in Haarlem. Deze weken wordt hier een muzikale zomerkomedie opgevoerd, door jonge theatermakers die de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie hebben gedaan. Bijzonder is dat het publiek een koptelefoon op krijgt. Zo ontstaat een mooi sfeertje met een ‘silent disco’-effect: mensen in het publiek horen alles duidelijk en vormen een groep, terwijl de wandelaars en fietsers rond de schouwburg verwonderd toekijken: ‘Wat gebeurt dáár?’

Het script van Marlies Bosmans neemt alle historische vrijheid en richt zich op de ambitie van Pieter Hals om een vliegmachine te bouwen. Het zit ook vol anachronistische grapjes. Zo moppert Malle Babbe dat Rob de Nijs eeuwen later een lied over haar zal zingen waarin zij als sekswerker wordt neergezet. De komedie werkt niet altijd goed, de humor is vaak aan de flauwe kant, maar je blijft geboeid door het spel met de omgeving: acteurs klimmen op het balkon en zelfs op het dak van de schouwburg. Ook sterk zijn de liedjes met verrassende melodieën van Bart Sietsema. Dankzij de koptelefoons komen de mooie samenzang en de live muziek perfect binnen.

De historische personages Barbara Claes (Emma van Muiswinkel), Frans Hals (Jasper van Hofwegen) en Pieter Hals (Bart Sietsema) in de voorstelling Malle Babbe. Beeld Melle Meivogel