De wat brave kinderfilm ‘Hotel Sinestra’ knapt op zodra de ouders van het toneel verdwijnen ★★★☆☆

Hotel sinestra

Zelfs op vakantie in de Zwitserse Alpen mag de puberende Ava (Bobbie Mulder) helemaal níéts van haar overbezorgde ouders. Wanneer ze aan het begin van de familietrip tegen haar wil in een kinderskiles vol vréselijk kinderachtige nerds belandt, aangevoerd door een skileraar met clownsneus en trumpiaanse huidskleur, besluit ze de piste op eigen houtje te verkennen en raakt ze verdwaald. Nog meer paniek aan het ouderlijk front, ook al is ze na een paar uur gewoon weer terecht. Ava krijgt huisarrest – of beter gezegd: hotelarrest – en mag niet meedoen aan de fakkeloptocht tijdens de mysterieuze bloedmaanviering.

Tijdens die bloedmaanavond treft Ava op de zolder van het verlaten hotel de zonderlinge Jonas (Otto Naessens), een jochie dat blijkbaar achter een stapel oude koffers woont. Ze mopperen samen over hun irritante ouders en Ava verzucht dat de wereld beter af zou zijn zónder al die volwassenen. Vervolgens neemt Jonas haar mee naar de bron buiten het hotel waar volgens de overlevering wonderen worden verricht en zie: de volgende ochtend zijn alle volwassenen in Hotel Sinestra spoorslags verdwenen.

De derde film van regisseur Michiel ten Horn is in tegenstelling tot zijn vrijere komedies De ontmaagding van Eva van End (2012) en Aanmodderfakker (2014), meer aan regels gebonden. Scenarist Martijn Hillenius, met wie Ten Horn eerder zijn lekker bijtende korte film Vingers (2013) schreef, werkt hier nadrukkelijk met de formule van de brave kinderfilm. Dat doet hij overwegend speels, onder meer met een handvol geslaagde indrukken van verschillende oudertypen in de eetzaal van het hotel in het begin van de film.

En zo gauw de ouders zijn weggetoverd is ook het haast Lord of the Flies-achtige kinderanarchisme in Hotel Sinestra best geslaagd, van de racewedstrijd met waskarretjes tot abseilsessie in het trappenhuis. De meekijkende volwassene zal ondertussen mogelijk opveren dankzij het kapsel van Jonas, die zó uit een Duitse expressionistische horrorfilm lijkt te zijn gewandeld. Ook zo’n niemandsland waarin een puberkind als Ava in zekere zin verkeert – kinderlijk tegendraads tegenover volwassenen, maar zelf eigenlijk best volwassen als er alleen nog kinderen zijn – is goed getroffen.

Het kerstvakantiehitpotentieel is in al z’n gezellige voorspelbaarheid onmiskenbaar aanwezig, in Hotel Sinestra. Maar wie het potentieel van Ten Horn kent en mogelijk tegen beter weten in opnieuw zo’n krachtig en invoelbaar generatieportret als Aanmodderfakker verwacht, telt als een gewaarschuwd mens.