De warme, perfect beheerste stem van singer-songwriter Tamino is de ster van de avond ★★★★☆

Voor 3.500 man staat singer-songwriter Tamino, als de klassieke, in zichzelf gekeerde romanticus. Zo een die het vurige verlangen centraal stelt. De Egyptisch-Belgische Tamino zingt erover in The Longing, terwijl hij tokkelt op zijn akoestische gitaar: ‘The lips you haven’t met, they kiss you in your dreams.’ Een dromerig jongmens dat weet dat het verlangen zelf altijd meer inspireert dan het object van dat verlangen. En dus zingt de zanger op twee albums over tragische liefdes, donkere passies en verbroken vriendschappen.

Tamino doet dat met hartstocht die smeult onder de oppervlakte. Vooral in Europa viert hij successen en heeft hij de bijnaam ‘de Belgische Jeff Buckley’ gekregen. De BBC noemt hem The New Sound of the Nile, een verwijzing naar Tamino’s grootvader, zanger en filmster Muharram Fouad. Én naar het feit dat Tamino Arabische invloeden verwerkt in zijn muziek.

Het is die warme, wendbare, sonore stem die de meeste aandacht opeist en soeverein staat in elke muzikale context, folk of pop; en in elke gemoedstoestand, kalmte of bezetenheid. Van concertopener A Drop of Blood, waarin de solitaire troubadour met een versterkte ud, de Arabische luit, met pure, perfecte beheersing zijn verhaal vertelt, tot het onregelmatig galopperende The Flame. Unisone strijkers – een cello met back-up van een synthesizer – verheffen zich als een muzikale vloedgolf om vervolgens te crashen. Boven de brokstukken is alleen nog Tamino’s ijle falset te horen.

Een falset waarvan je haast religieus zou worden als je hoort hoe Tamino aan het eind van Habibi de stratosfeer inschiet. Zijn onhandige pré­sen­ce is hem dan ook meteen vergeven. Alles staat in dienst van die stem, de ster van de avond.