‘De waarheid? Die bestaat niet in absolute zin’

Regisseur Asghar Farhadi op het filmfestival van Cannes, juli 2021. Beeld Getty Images

Het had de plot van een nieuwe speelfilm van tweevoudig Oscarwinnaar Asghar Farhadi kunnen zijn. Hoe een jonge studente haar docent, een gevierd filmmaker, ervan beschuldigt goede sier te maken met háár filmidee. En hoe het tweetal, dat elkaar aanklaagt, vervolgens verstrikt raakt in het Iraanse rechtssysteem.

Een splijtend drama, kortom, dat Farhadi zomaar een derde Oscar had kunnen bezorgen. Maar het is dus geen film, het is echt.

‘Wereldberoemde regisseur van de films A Separation en The Salesman aangeklaagd wegens plagiaat’, meldden de nieuwsberichten vorige week. Het idee voor Farhadi’s nieuwe drama A Hero, dat vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen draait, zou zijn gestolen van zijn oud-student Azadeh Masihzadeh,

In A Hero poogt een gedetineerde uit Shiraz op verlof zijn schulden af te betalen met een gevonden portemonnee vol goudstukken. Als blijkt dat de goudprijs daartoe veel te ver is gedaald, retourneert Rahim (acteur Amir Jadidi) de buit toch maar aan de vrouw die de beurs verloor. De lokale televisie roept de gedetineerde uit tot held en de buurt zet zich in voor diens vervroegde vrijlating. Maar niet iedereen gelooft in de nobele intenties van de vinder.

De speelfilm ging vorig jaar in wereldpremière op het filmfestival van Cannes en werd daar bekroond met de Grand Prix, de belangrijkste prijs na de Palme d’Or.

Masizadeh, die een workshop volgde bij Farhadi, maakte onder diens hoede de documentaire All Winners, All Losers. Over een werkelijk bestaande gedetineerde uit Shiraz die gevonden geld terugbracht en vervolgens tot held werd uitgeroepen in de lokale krant.

Amir Jadidi in A Hero.

Toen Masizadeh A Hero zag en schrok van de overeenkomsten, diende ze prompt een klacht in bij de Iraanse filmcommissie. Het bracht de juridische bal aan het rollen, tot aan de formele (waarschijnlijk niet geëffectueerde) dreiging met zweepslagen: 74 stuks, bestemd voor wie een ander ten onrechte beschuldigt van laster.

In Cannes, lang voor het juridische rumoer begon, sprak de Iraanse cineast met buitenlandse journalisten. De Volkskrant vroeg hem daarbij naar de herkomst van zijn idee voor A Hero. ‘Het begon ooit bij mijn interesse in het concept heldendom en in hoezeer de samenleving behoefte heeft aan helden. Dat was al zo toen ik als student een opvoering van Brechts Leven van Galilei zag (bekend van het citaat: ‘Wee het land dat helden nodig heeft’, red.).

Maar meer recent, een jaar of tien geleden, begon ik verhalen als dat in A Hero te verzamelen: nieuwsberichten over mensen die plots een held werden in Iran, vanwege een goede daad die ze hadden verricht. Toen ik een workshop gaf, vroeg ik mijn studenten op pad te gaan om elk van die verhalen te onderzoeken, om er documentaires van te maken. Een ervan speelde in Shiraz, zoals bij de protagonist van het verhaal in mijn film. Toen het beeldmateriaal van alle verhalen binnen was, onderzocht ik wat die verhalen gemeen hadden. En zo kwam ik op het scriptidee voor A Hero.’

Masizadeh stelt dat zij als enige van het klasje met een eigen nieuwsbericht aan kwam zetten, als basis voor haar documentaire. En dat Farhadi haar voorafgaand aan de opnamen van A Hero had gevraagd een verklaring te tekenen dat het originele idee voor haar film van hem kwam. Ze durfde geen nee te zeggen, want hij was ‘de grote meester van de Iraanse cinema’.

The Hollywood Reporter, dat uitgebreid over de zaak berichtte, wees op de precaire positie van Farhadi. Sinds diens dubbele Oscarwinst kijkt het hele land naar de cineast. Als Farhadi openlijk kritisch zou zijn over het Iraanse regime, kan hij niet meer in eigen land werken. Maar dat iemand van zijn statuur zich politiek op de vlakte houdt, wekt ook wrevel, zeker bij de Iraanse diaspora. ‘De ene helft vindt hem een held’, stelde een Duits-Iraanse acteur in het Amerikaanse tijdschrift, ‘de andere helft een verrader’.

De Iraanse rechters buigen zich momenteel over de zaak. Voor wie beide films zag, lijkt het oordeel niet zo moeilijk. Farhadi had zijn student Masizadeh wel mogen vermelden op zijn titelrol. Haar documentaire was een van de bronnen van zijn film.

Sahar Goldoust in A Hero.

Terug naar Cannes, waar de 49-jarige cineast klaar zit voor de pers, naast zijn tolk.

In uw films zijn er niet zozeer slechte mensen, als wel slechte keuzes. Ervaart u dat ook zo in het echte leven?

‘Ik geloof dat er in het echte leven wel degelijk slechte mensen zijn, mensen die aan niets anders denken dan hun persoonlijk belang en daden begaan die alleen te maken hebben met dat belang. Maar in mijn films probeer ik te laten zien hoe omstandigheden mensen in een positie kunnen brengen waarin ze verkeerde beslissingen nemen. Of beslissingen met consequenties die ze niet kunnen overzien.’

A Hero biedt geen pasklaar antwoord op de vraag hoe te handelen, benadrukt hij. Hoe goed of slecht het hoofdpersonage Rahim is, moet het publiek zelf bepalen. ‘Ik heb niet eens antwoord op al mijn eigen vragen, dus ik zou ook geen advies kunnen geven aan anderen. Maar mijn gevoel is, en dat is wellicht ook het thema van mijn film, dat de waarheid niet absoluut kan worden gedefinieerd. Ik toon Rahim met al zijn contradicties: soms spreekt hij de waarheid, soms buigt hij zich naar de situatie. Zoals we allemaal doen in onze levens. Misschien is dat soms wat ongemakkelijk voor de kijker, die gewend is aan meer eenduidige personages.’

A Hero gaat ook over de reputatie van het hoofdpersonage. Kunt u uitleggen hoe zwaar zo'n reputatie weegt in Iran?

‘Ja, dat gegeven is sterk aanwezig, niet alleen in deze film, maar ook in mijn eerdere film Everybody Knows (het Spaanse Todos lo saben, met Penélope Cruz en Javier Bardem, red.). Ik weet niet hoe dat overal elders werkt, maar in veel samenlevingen, inclusief die van Iran, is het iets belangrijks. Je imago, de wijze waarop je bekendstaat in de samenleving, is iets als vergaard kapitaal, een schat die je stabiliteit geeft en die maakt dat anderen je vertrouwen. Heel belangrijk.

‘Tegelijk levert het spanning op, in mensen die hun best doen dit imago te behouden of uit te bouwen, wat maakt dat ze zekere aspecten van hun leven moeten opofferen. Ze gaan tegen hun persoonlijke verlangens of wensen in, om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de ander, de blik van de omgeving. Ik heb het belang van zo'n imago altijd iets ambivalents gevonden. En ik bevraag het graag in mijn films.’

Hoe belangrijk was het winnen van de Oscars voor uw reputatie in Iran?

‘Ook dat is iets ambivalents. Aan de ene kant heeft het me populariteit gebracht. En de vriendelijkheid van mijn volk – uiteraard waardeer ik die. Aan de andere kant voel ik me nog altijd niet op mijn gemak bij wat je dan roem noemt: het feit dat je meer blootgesteld bent.’

Farhadi maakte films in Frankrijk en Spanje, maar beschouwt Iran als zijn cinefiele basis. ‘Het is mijn wens om de meeste van mijn films in mijn eigen land te maken. Al kun je het nooit helemaal per titel bepalen of voorspellen: een idee leent zich nu eenmaal goed voor een zeker locatie. Dat kan Iran zijn, maar ook een andere plek. Zolang ik kan, zal ik wel blijven werken in Iran.’