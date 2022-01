De waarheid achterhalen in Schuld of onschuld is gruwelijk moeilijk★★★★☆

Jan Kooijman als officier van justitie in Schuld of onschuld: een midwinternachtsmoord. Beeld Jim Stuurman

Wie heeft docent Lieke de Waal vermoord in de lerarenkamer? Was het haar biologiecollega Nico Meddens, die een bloedhekel had aan haar ‘woke’ manier van lesgeven? Of was het misschien toch leerling Yordi, met wie ze een vermeende affaire had? En waar was de conciërge op het moment dat de moord werd gepleegd? Was het eigenlijk wel een moord?

Het bruist van de theorieën en vragen afgelopen weekend op het forum van Schuld of onschuld. De eerste kerstvakantieweek konden spelers de derde editie spelen van dit onlinerechtbankspel. Na De kerstmoord en De droommoord (allebei tijdens de vorige lockdown) produceerde Korthals Stuurman Theaterbureau, nu de theaters wederom dicht zijn, Een midwinternachtsmoord. Het is een sterke, discussie uitlokkende, interactieve detective met, niet onbelangrijk, leuke acteurs.

Zo werkt het: wie een kaartje koopt, kan inloggen op de speciale website en vijf dagen lang kijken naar filmpjes met verklaringen van verdachten, getuigen en experts. Tussendoor proberen officier van justitie Vera de Rie (Louise Korthals) en advocaat Jelle Groot Kamerlink (Jan Kooijman) de spelers te overtuigen van de schuld, dan wel onschuld van hoofdverdachte Nico Meddens (Kees Hulst). Alle spelers samen vormen de jury.

In het weekend moet de jury stemmen: is de verdachte schuldig of onschuldig? Op maandag wordt in een nieuw filmpje het vonnis bekendgemaakt. Vervolgens krijgt iedereen een laatste film te zien, waarin onthuld wordt wat er echt is gebeurd.

Hoewel er nu niet meer gestemd kan worden, is de hele productie – ruim 2 uur aan filmpjes, een dossier, foto’s, discussieforum – nog tot eind januari te zien. Ook zonder het spelelement is het verhaal goed voor een onderhoudende middag of avond. Het is wel aan te raden om na alle getuigenissen niet meteen de ontknoping te bekijken.

Barbara Sloesen als Lieke de Waal in Schuld of onschuld: een midwinternachtsmoord. Beeld Jim Stuurman

Het verhaal heeft een hoog Baantjer-gehalte. Er is een moord gepleegd. Al het bewijs wijst in eerste instantie naar de man die het slachtoffer openlijk haatte. Maar al snel blijkt tijdens het proces dat ‘niets is wat het lijkt’. Dat moet natuurlijk ook, anders heb je geen spannend verhaal. Het slachtoffer blijkt helemaal niet zo’n heilige als aanvankelijk voorgeschoteld. Affaires, machtsmisbruik en zelfs een drugsverleden komen om de hoek kijken. De verdachte, aan de andere kant, blijkt ook een softe kant te hebben.

Schrijver Eva Gouda en regisseur Pitt de Grooth beheersen het detectivegenre. Ze strooien rijkelijk met allerlei details. Over het verloop van de schoolmusicalrepetitie (Een midwinternachtsdroom) die tijdens de moord plaatsvond. Wie had welke sleutels wanneer? Wie had toegang tot het moordwapen? Uiteindelijk zijn er zo veel lijntjes, verklaringen en tegenstrijdige verhalen dat bijna elke betrokkene de moord gepleegd zou kunnen hebben. Dat komt het realisme van het verhaal niet ten goede, maar het spelelement natuurlijk wel.

Hoewel het filmmateriaal bestaat uit enkel pratende hoofden, wordt het zelden eentonig. Dit is te danken aan de opvallend sterke performances van bijvoorbeeld Kees Hulst (als de treurige verdachte), André van Duin (als flegmatieke conciërge), Randy Fokke (als gesjeesde docent) en Gijs Scholten van Aschat (als onsympathieke rector). Ook Korthals en Kooijman leveren een mooi verbaal gevecht, dat de wolk van geruchten en tegenstrijdigheden flink opblaast.

Als kijker word je natuurlijk gemanipuleerd, maar de waarheid achterhalen in deze kluwen van (des)informatie is gruwelijk moeilijk. Oordeel niet overhaast. Het kan nooit kwaad om dat in deze tijden nog eens te benadrukken.

André van Duin in Schuld of onschuld: een midwinternachtsmoord. Beeld Jim Stuurman