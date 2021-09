De waargebeurde passages in Mijn beste vriendin Anne Frank voelen onrealistisch aan ★★☆☆☆

Aiko Beemsterboer en Josephine Arendsen in Mijn beste vriendin Anne Frank.

Het was een doodgewone vriendschap, die tussen Hannah Goslar en Anne Frank. Ze waren onafscheidelijke ‘bakvisjes’, tot de Tweede Wereldoorlog hun levens uit koers sloeg. Ze spraken elkaar pas weer in concentratiekamp Bergen-Belsen. Hannah waagde daar zelfs haar leven om Anne eten te bezorgen – het is een ongelooflijk verhaal over vriendschap.

Het boek dat Goslar hierover schreef is verfilmd door regisseur Ben Sombogaart. Geen Nederlandse filmmaker durfde eerder aan het wereldwijde icoon Anne Frank te komen. Natuurlijk, haar naam alleen al zal veel mensen naar de bioscoop trekken, maar het brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee: welke toon kies je? Hoe portretteer je haar?

Gelukkig doet Mijn beste vriendin Anne Frank, verteld vanuit Hannah, niet aan heiligenverering. Aiko Beemsterboer geeft Anne lekker wat pit, Josephine Arendsen is leuk als haar ingetogen vriendin Hannah. Maar de actrices worden hopeloos gehinderd door het scenario, geschreven door Paul Ruven en Marian Batavier, dat ze het ene moment met een theeserviesje laat spelen en het volgende moment krakkemikkige dialogen over ‘tongen’ in de mond legt. Bovendien maakt het nooit duidelijk waarom Hannah zo loyaal blijft; Anne laat haar soms vallen als een baksteen. Ja, zo zijn meisjesvriendschappen op die leeftijd, maar wat was er nou eigenlijk léúk aan Anne?

Niet alleen die vriendschap is ongeloofwaardig. De film is vooral erg in de scènes die zich afspelen in Bergen-Belsen. Het concentratiekamp wordt nooit meer dan een simplistisch geschetst decor. Het is een nadrukkelijk kleurloze plek waar mensen zéggen honger te hebben, zonder dat dat te zien is. Je kunt er tijdens een appèl gewoon weglopen. Scènes waarin Hannah valt met een emmer vol poep, of een bewaker zijn hond een stuk worst voert, zijn er overduidelijk om de ellende te benadrukken.

Het krankzinnige effect is dat alles uit Mijn beste vriendin Anne Frank dat waargebeurd is, onrealistisch aanvoelt. Dat geldt extra voor de dramatische momenten, die door Sombogaart worden aangezet met een spannende montage en dito muziek. Het verhaal is hier en daar aangepast, onder andere in de finale. Als het Hannah eindelijk is gelukt om eten voor Anne over een muur te gooien, blijkt dat ze in diezelfde muur gewoon een flink gat kan maken. Even is de kijker in de apotheose een blik gegund op een Anne Frank die we nooit hebben gezien. Die met gemillimeterd haar een broodje naar binnen schrokt. Een dramatische ingreep kun je dat noemen. Of inspelen op een soort onfris voyeurisme.