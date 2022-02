De waaier aan stemmingen en temperamenten op How Do I Find You had meer variatie verdiend ★★★☆☆

Ook de Amerikaanse mezzosopraan Sasha Cooke zat zich in 2020 thuis te verbijten. Ze raakte het bankhangen beu en vroeg een reeks Amerikaanse componisten nieuw werk te schrijven voor mezzosopraan en piano, op een zelf te kiezen tekst. De zeventien composities die retour kwamen, bundelt Cooke op het album How Do I Find You.

Niet de minsten droegen bij. Grammy-winnaar Missy Mazzoli liet zich inspireren door een zelfportret van Rembrandt. Nico Muhly, een beroemde grensganger tussen klassiek en pop, schreef noten bij een moralistisch 17de-eeuws gedicht. Menig lied schurkt aan tegen filmmuziek en musical, maar de Chinees-Amerikaanse componist Huang Ruo wijkt prettig af van de doorsnee. In The Work of Angels, over een 19de-eeuws quarantaine-eiland, kan pianist Kirill Kuzmin eindelijk eens wat stuggere klanken kwijt. Sasha Cooke zingt verstaanbaar en verzorgd, maar de waaier aan stemmingen en temperamenten had meer variatie verdiend.

Sasha Cooke How Do I Find You Klassiek ★★★☆☆ Pentatone