De vrouwelijke energie viert hoogtij bij Female Economy en mannenband Kabareh Cheikhats

Kabareh Cheikhats en Female Economy maken samen een voorstelling over Marokkaanse volkszangeressen. Beeld Prins de Vos

In het wijkatelier van theatergezelschap Female Economy in Amsterdam Nieuw-West, een stadsdeel met veel inwoners met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, is het tijdens de lunch gezellig druk. Vlak voor de repetitie van de nieuwste voorstelling met de Marokkaanse band Kabareh Cheikhats (spreek uit: sayg-hats), wordt royaal muntthee geschonken, snel een maaltijd weggewerkt. Er klinkt rumoer en gelach alom. Een aantal mannen van deze negenkoppige band, die met hun shows een ode brengen aan de vrijgevochten Marokkaanse volkszangeressen bekend als cheikhats, loopt stevig opgemaakt in kaftans rond. Vier van hen hebben zich afgelopen maand laten ‘adopteren’ door Female Economy, het speelterrein van onder anderen theatermaker Adelheid Roosen.

‘Ze zijn onze artistieke zielsverwanten’, zegt Myriam Sahraoui (41), theatermaker en medeoprichter van Female Economy. Nadat ze de Kabareh Cheikhats voor het eerst in hun thuisstad Casablanca had zien optreden, besloot ze de groep uit te nodigen voor een artistieke residentie. ‘Als gezelschap zijn wij op zoek naar rituelen en grenzen, en zien we theater als helende plek waar je van alles kunt uitzoeken. Toen ik de Kabareh Cheikhats voor het eerst zag, dacht ik: wauw, dit zouden onze broertjes kunnen zijn. Ze hebben niet alleen een geweldig besef van erfgoed, maar spreken zich ook uit voor moderniteit en het omarmen van genderfluïditeit. In de Marokkaanse context is dat natuurlijk heel bijzonder.’

Kabareh Cheikhats Beeld Prins de Vos

Het concept van de Kabareh Cheikhats ontstond in Casablanca tijdens een workshop van theatermaker Ghassan el Hakim, die zijn theaterstudenten uitdaagde hun ‘innerlijke cheikhats’ te bevrijden. Het resulteerde in optredens waarin de jongemannen zichzelf voor het oog van het publiek met pruiken, jurken en make-up transformeren in cheikhats, terwijl ze hun meest populaire liefdesliederen en protestmuziek (tegen de kolonisator) ten gehore brengen.

Tijdens de eerste optredens in Casablanca en Tanger, zo’n zes jaar geleden, werden ze door het overwegend progressieve en lhbti-publiek op handen gedragen. Niet veel later deden ze de Europese hoofdsteden aan, voornamelijk tijdens queer-festivals, en bouwden ze als performers een gedegen reputatie op. Ook in hun eigen land, waarna ze het aandurfden om de kleinere steden te bezoeken. Aanvoerder El Hakim geeft toe dat dat niet altijd makkelijk verloopt. ‘Mensen zijn soms geschokt. Maar we willen optreden voor degenen die dit nodig hebben, die denken dat cheikhats iets lelijks vertegenwoordigen, of vrouwen van slechte zeden zijn. En ik wil ook de boodschap verspreiden dat we allemaal een vrouw kunnen zijn. Iedereen heeft iets vrouwelijks in zich, zelfs de grootste macho.’

Dat El Hakim zijn feminiene energie ongegeneerd durft te etaleren, zien we later tijdens de repetitie in Broedplaats De Vlugt. In een zaal bedekt met een wit vloerkleed, begrensd met witte kussens waarop het publiek zal plaatsnemen, rent El Hakim speels rond en begint hij meteen met zijn losse heupen te dansen zodra er een andere cheikhat op een trommel speelt. Ook de immer energieke Adelheid Roosen kan niet stil blijven staan. De chemie tussen de leden van Kabareh Cheikhats en Female Economy is ook voor buitenstaanders voelbaar.

De presentatie begint met een vertelling over de culturele waarde van de cheikhats, de diva’s die enerzijds bij de hele Marokkaanse bevolking via de tv en feestelijke partijen weten binnen te dringen, anderzijds wegens hun onverschrokken karakter en sensuele muziek worden veroordeeld door conservatieven. Los van het bezingen van de cheikhats, dat rap wordt vertaald van het Marokkaans of Frans naar het Nederlands, wordt er ruimte genomen voor verhalen die zich juist in Amsterdam voltrekken. Bijvoorbeeld over ‘de vele levens’ van een transgender moslima.

Ook Sahraoui deelt haar verhaal over het verlies van haar Marokkaanse vader. Hij stierf tijdens de eerste coronagolf in een ziekenhuis in Marokko, waardoor ze geen afscheid van hem kon nemen. Tijdens de begrafenis, waar ze als vrouw van diverse rituelen werd uitgesloten, voelde ze zich pijnlijk eenzaam. En dus doet ze het met behulp van de cheickhats nog eens over. Tijdens de première, een dag later, zien we hoe Sahraoui een van de mannen ritueel wast. In het publiek worden behoorlijk wat tranen weggeveegd. De avond eindigt met een woeste, bijna hypnotiserende dans die de voorstelling tot een cathartisch hoogtepunt brengt.

Slechts twee avonden waren de vruchten van hun uitwisseling te zien. Hoewel er nog geen concrete plannen zijn voor het komend theaterseizoen, gaan ze hun samenwerking zeker voortzetten. Eerst gaan Roosen en Sahraoui in oktober naar Sahraoui’s geboortestad Tanger voor theaterworkshops, waar El Hakim zich bij zal aansluiten. ‘Ik zie Ghassan echt als de leider van een soort roedel van mensen die zichzelf willen uiten, wat wij hier ook proberen met ons atelier. In Nederland denken we graag in labels en moet je vooral in je hokje blijven, maar de Kabareh Cheikhats zijn niet te labelen. Dat is waar het voor mij ook in het leven om draait, kijken naar de mens in plaats van naar het label.’