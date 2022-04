De vrolijke popplaat Troostprijs is Merols volwaardige albumdebuut ★★★☆☆

Merol - Troostprijs

Sinds februari 2018 druppelden bij de streamingdiensten twee ep’s en zo’n twintig singles binnen van Merol (Merel Baldé). Lekker met de meiden (2018) en Hou je bek en bef me (2019) sloegen in als vrolijke neo-feministische confettibommen, daarna nam de impact af.

Troostprijs is haar volwaardige albumdebuut. Heeft ze daar niet te lang mee gewacht?

Het is een vrolijke popplaat geworden, laat dat gezegd zijn. Op de eighties-aerobicbeats kun je lekker dansen en haar talent om in een paar woorden de verzuchtingen van een stadsmillennial te schetsen, is onmiskenbaar: ‘Bijna dertig, nog op kamers, geen hypotheek’ (Laatbloeier).

Expliciet over seks zingen doet ze minder vaak dan voorheen, maar áls ze het doet, schroomt ze niet: ‘Hij dringt me binnen’ (in Betekenisloos) of juist ‘te zat om te neuken’ (in Bendronkenlaatme).

Toch wringt het ergens, omdat Merol toch wat vlak en eendimensionaal blijft in vergelijking met Froukje of S10, collega’s die meer muzikale kleuren op hun palet hebben, waarachtiger zijn en je vaker raken. Zij triomfeerden in coronatijd, terwijl Merol in die periode toch enig momentum verloor. Zo was de albumtitel vast niet bedoeld.

De zalen stromen de komende weken wel voor haar vol, te beginnen met Paradiso in Amsterdam, vanavond.

Merol Troostprijs Universal ★★★☆☆ Universal