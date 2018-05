De vriendschap van Michaël Zeeman met de overleden schrijver Philip Roth

Schrijver Philip Roth Foto EPA

Zeeman was groot fan van Roth. ‘Wie over honderd, tweehonderd jaar wil achterhalen wat de toon, de sfeer is geweest van het Amerika van de tweede helft van de twintigste eeuw, kan om te beginnen vermoedelijk niets verstandigers doen dan de boeken van Philip Roth lezen. Allemaal’, schreef hij in 2000. Vier jaar later jubelde hij over The Plot Against America. In deze what if-roman wint niet Roosevelt in 1940 de Amerikaanse verkiezingen, maar zijn rivaal, de vliegenier Charles Lindbergh. Het land van de hoop verandert daardoor in een openlijk antisemitisch land. Wat als het isolationisme had gezegevierd over het interventionisme? Zeeman: ‘Door te vertellen wat er niet is gebeurd, zien we duidelijker wat er wel is gebeurd.’

Hoe het precies zat, wisten we niet. Maar Zeeman had contact met Roth en diens toenmalige Bezige Bij-uitgever Robbert Ammerlaan fungeerde als tussenpersoon. ‘Roth legt mij zijn manuscripten voor. Dat doet hij alleen bij een paar heel goede vrienden. Wat vind jij ervan Michael, vraagt hij, denk je dat het zo kan?’ Aldus Zeeman zelf, met een bulderende lach, waar het verhaal niet waarschijnlijker door werd.

Ze kenden elkaar wél. Dat wisten we heel zeker, toen Zeeman in 2000 ineens naar besneeuwd Connecticut vloog om Roth voor de VPRO-tv te interviewen, anderhalf uur lang, over jodendom, schrijverschap en seksualiteit. Vooraf: ‘We mogen zijn houten hut filmen, waar hij staande achter een lessenaar zijn boeken schrijft.’ Achteraf: ‘Na de filmopnames zei Philip: Wat doe jij vanavond? Ik vlieg naar huis, zei ik. Dat gaat niet door, antwoordde hij beslist. Zeg die vlucht maar af, jongen. Jij blijft hier slapen. Wij zijn nog lang niet uitgepraat.’

Er is een nieuwe roman in aantocht, fluisterde Zeeman in 2005. ‘Everyman, zijn versie van Elckerlyc. Ik heb vannacht de proeven gelezen, en er nog een paar foutjes uitgehaald. Daar was hij me dankbaar voor. Het is trouwens weer meesterlijk.’

Iedereen die sceptisch bleef over Zeemans warme vriendschap met Roth moest uiteindelijk het hoofd buigen. Roth zelf reageerde prompt, nadat op 27 juli 2009 bekend werd dat Michaël Zeeman op 50-jarige leeftijd was overleden aan de gevolgen van een hersentumor. Roth stuurde deze tekst: ‘What began in our sharing an intellectual adventure concluded with a sense of strong friendship between us, largely inspired by Michael’s quick wit, his expansive nature, his emotional acuity, his vast cultivation, and his staggering storyteller’s charm. I count myself lucky to have known him, and I am deeply saddened that this indefatigable giant is gone.’

Roth was blij dat hij Michaël Zeeman had mogen kennen. Zijn goede vriend.

'Hoe dicht bij de dood kan je komen?'

Postuum Philip Roth

Met Philip Roth (1933 - 2018) gaat een van de grootste schrijvers uit de Amerikaanse geschiedenis verloren.