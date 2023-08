‘De vraag is niet: kunnen dieren nadenken? Of: kunnen ze praten? Maar: kunnen ze lijden?’

Filosoof Peter Singer. Beeld Alletta Vaandering

In 1970 ging Peter Singer, destijds filosofiestudent aan Oxford, lunchen met Richard Keshen, een Canadese studiegenoot. Spaghetti of salade, dat was de keuze. ‘Ik weet nog dat Richard vroeg of er vlees in de pastasaus zat’, zegt Singer via een Zoom-verbinding vanuit zijn huis in het Australische Melbourne. ‘Toen dat het geval bleek te zijn, koos hij voor de salade.’

Aan tafel vroeg Singer, die voor de spaghetti was gegaan, waarom Keshen naar de ingrediënten van de pastasaus had gevraagd. Keshen vertelde daarop dat hij – zeer ongebruikelijk in die tijd – vegetariër was. ‘Tot dat punt in mijn leven had ik nog nooit nagedacht of het gerechtvaardigd was dat mensen dieren fokken voor voedsel’, zegt Singer.

Hoe meer hij erover ging nadenken, hoe meer filosofen hij erover ging lezen, hoe minder goed hij datgene kon rechtvaardigen wat hij al zijn hele leven deed: het eten van vlees.

Drie jaar later, in 1973, schreef hij hierover een veelgelezen artikel in The New York Review of Books. Twee jaar later bouwde hij dat uit naar het boek Animal Liberation.

Singer beschrijft daarin tot in detail het miserabele leven van dieren die worden ingezet bij experimenten of gefokt in de bio-industrie. Vervolgens zet hij uiteen dat dieren net zo veel recht hebben op een pijnvrij bestaan als mensen.

Waarom is het lijden van dieren minder erg dan dat van mensen? Mensen rechtvaardigen het vaak met een beroep op hun superieure intelligentie, schreef Singer, maar als intelligentie werkelijk het criterium is, waarom gaan we dan wel vredig om met baby’s of mensen met een mentaal ernstige beperking?

Singer schreef dat de belangen van álle bewuste wezens moeten meetellen, niet alleen die van mensen. Hij citeerde de filosoof Jeremy Bentham (1748-1832): ‘De vraag is niet: kunnen ze nadenken? Of: kunnen ze praten? Maar: kunnen ze lijden?’

‘Totale mislukking’

Singer concludeerde dat de unieke positie die de mens meent in te nemen, gebaseerd is op speciësisme: de overtuiging dat bepaalde soorten minder rechten hebben dan andere.

Destijds dacht Singer – ‘en dat denk ik nog steeds’ – dat zijn betoog waterdicht was. Hij verwachtte dat een groot aantal mensen veganistisch of ten minste vegetariër zou worden.

Dat is niet gebeurd. De oproep tot het boycotten van vlees die hij in het boek deed is een ‘totale mislukking’ geweest, zegt hij nu. ‘Er is, zelfs in grote delen van Europa en de Verenigde Staten, nog nooit zo veel vlees per persoon gegeten. Ook vanwege de groei van China lijden er nu meer dieren door mensen dan in 1970.’

Mensen weten welk leed dieren wordt aangedaan – en eten ze vervolgens toch. ‘Dat kan geen goede manier zijn om te leven’, zegt Singer. ‘Veel mensen zeggen dat ze eigenlijk vegetariër zouden moeten zijn, maar slagen daar vervolgens niet in. Ik denk dat ze beter af zouden zijn als ze dat wel zouden doen, omdat ze dan leven naar hun waarden, en een gezonder dieet hebben.’

Singer is tegen alle vormen van dierenleed, maar richt zich voornamelijk op de bio-industrie, omdat daar veruit de meeste beesten onder lijden. Volgens de VN worden jaarlijks 83 miljard vogels en zoogdieren voor voedsel geslacht.

Zijn oproep is misschien grotendeels genegeerd, zijn boek is dat niet. Het werd een klassieker en Peter Singer als gevolg daarvan de ‘vader van de moderne dierenrechtenbeweging’.

Lekker mals

Hoewel hij inmiddels 77 is, is hij niet gestopt met zijn strijd tegen de bio-industrie. V spreekt Singer naar aanleiding van Animal Liberation Now, de recent verschenen, vernieuwde versie van het boek.

Als Singer schrijft, staat er, en dat is voor een filosoof niet vanzelfsprekend, geen vage zin tussen. Je leest zijn boek dus makkelijk – behalve dan de hoofdstukken over dierenexperimenten en de bio-industrie. Daarin gaat het over hennen wier snavel met een kokend hete tang wordt afgesneden. Het gaat over kalveren die direct na de geboorte bij moeder worden weggehaald en vervolgens ijzerarm voedsel krijgen zodat ze bloedarmoede ontwikkelen om voor de consument lekker mals te blijven. Het gaat over vissen die in doodsnood verkeren omdat ze op het droge worden getransporteerd – en uiteindelijk stikken.

Beeld Olf de Bruin

Aan het einde van zijn boek richt Singer zich opnieuw tot de lezer: ‘Zal onze tirannie voortduren, daarmee bewijzend dat moraliteit niets waard is als die botst met zelfbelang, zoals vele cynici altijd hebben beweerd?’, schrijft hij. ‘Of zullen we ons vermogen tot oprecht altruïsme bewijzen door de brute uitbuiting van dieren te stoppen (...) omdat we inzien dat die moreel onverdedigbaar is. Ik geloof dat dat inzicht zal komen, uiteindelijk, omdat we de afgelopen millennia voortgang hebben geboekt in het uitbreiden van de kring van wezens die we gelijk behandelen. Ik weet niet hoelang het duurt voordat we niet-menselijke dieren in deze kring opnemen, of hoeveel biljoenen dieren nog moeten lijden voordat dat gebeurt. De manier waarop jij en andere lezers reageren op dit boek kan die tijd verkorten, en het getal verminderen.’

Effectief altruïsme

De oproep past bij Peter Singer. Filosofie is bij hem nooit abstract, maar altijd iets waarnaar moet worden geleefd. Zijn overtuigingen spruiten voort uit het uti­li­ta­ris­me, een filosofische stroming die handelingen beoordeelt op hun gevolgen. Leiden ze tot zoveel mogelijk geluk en plezier en zo min mogelijk pijn – bij álle bewuste wezens – dan zijn ze ethisch. Tot deze stroming behoren behalve Jeremy Bentham ook de Britten John Stuart Mill (1806-1873) en Henry Sidgwick (1838-1900).

Uit dit gedachtengoed komt ook Famine, Affluence, and Morality voort, een artikel dat hij in 1972 schreef. Daaruit blijkt dat wie in de wereld van Singer een ethisch mens wil zijn, een moeilijke opgave wacht. Hij betoogt daarin dat het immoreel is om na te laten iemand in nood te helpen als dat niet wezenlijk ten koste gaat van je eigen welzijn. Dus pleit hij ervoor dat welvarende mensen – in Nederland zouden niet alleen de miljonairs, maar vrijwel alle mensen hieronder vallen – veel grotere delen van hun vermogen moeten schenken aan humanitaire doeleinden. Door dit artikel – en door het later verschenen, gratis te downloaden boek The Life You Can Save – geldt Singer ook als een van de grondleggers van de recentelijk veelbesproken effectief-altruïsme-beweging, die voor zo weinig mogelijk geld zo veel mogelijk mensen en dieren wil helpen.

Mede vanwege deze werken staat Singer bekend als ’s werelds invloedrijkste levende filosoof. Als het over de kalm formulerende Australiër gaat, zijn superlatieven nooit ver weg. ‘Peter Singer is misschien wel de meest morele persoon op de planeet’, aldus de Britse evolutiebioloog Richard Dawkins in een aanprijzing van Animal Liberation Now. Anderen denken daar radicaal anders over. In 1999 verscheen in de Brits krant The Guardian een profiel over hem onder de kop ‘De gevaarlijkste man van de wereld’. Dat komt door zijn denkbeelden over euthanasie en abortus – waarover later meer.

Veel van zijn gedachten over dierenleed zijn onder wetenschappers minder omstreden. In 1975, toen hij de eerste versie van Animal Liberation schreef, bestonden er al geen twijfels meer dat kippen, koeien en varkens pijn konden voelen, zegt hij.

Welke wetenschappelijke ontwikkelingen hebben sindsdien op dat gebied plaatsgevonden?

‘Toen waren er twijfels over vissen. Konden zij lijden? Inmiddels is veel onderzoek gedaan naar hun zenuwstelsel, hun reactie op pijnstillers, zelfs naar hun bereidheid om een zekere mate van pijn te ervaren als ze daarvoor beloond worden. Wat blijkt: zijn ze een klein beetje hongerig en krijgen ze een hevige schok als ze iets willen eten, dan eten ze niet. Maar zijn ze erg hongerig en is de schok milder, dan doen ze het wel. Gewervelde landdieren die pijn ervaren maken precies dezelfde afweging.’

Hoe komt het dat mensen nog minder empathie voelen voor vissen dan voor koeien en varkens? Vissen, waarbij ze een haak door hun bek krijgen, wordt gezien als onschuldige hobby en bij de visboer liggen ze erbij alsof ze net uit het water komen, met bek en ogen open.

‘Ik weet niet hoe dat komt, maar het is tragisch voor de vis. Misschien komt het doordat ze geen gezichtsuitdrukkingen hebben of geen geluid maken.’

Wat betreft dieren die in staat zijn om te lijden, schrijft u dat u de grens ergens legt tussen garnalen en oesters.

‘Volgens de wetenschap is dat redelijk. Er zijn ongewervelde dieren die duidelijk pijn lijden. De octopus is een goed voorbeeld. Over krabben en kreeften zegt de wetenschap dat het zeer waarschijnlijk is. Bij garnalen is het moeilijker. Sommige soorten zouden wel pijn ervaren, andere niet. Ik gun ze daarom het voordeel van de twijfel.

‘Een oester beweegt nooit weg van een bron van gevaar. Dat is een duidelijke indicatie dat ze niet kunnen lijden.’

Wat zijn de meest positieve veranderingen in de Europese Unie op het gebied van voorkoming van dierenleed sinds 1975?

‘Bepaalde vormen van opsluiting zijn verboden. De legbatterij, die zo klein was dat de hen haar vleugels niet kon spreiden, is verboden. Er zijn nog wel kooien – groter, met nestkasten – waarvan de Europese Commissie overweegt om die ook te verbieden. Ik hoop dat dat gebeurt.

‘Daarnaast waren kalveren en fokzeugen opgesloten in individuele stallen die zo krap waren dat ze zich er niet in konden omdraaien. De EU heeft ook dit verboden, de dieren kunnen nu bewegen.’

Wat is nu de grootste misstand in de EU?

‘Het belangrijkste wat moet veranderen is de vleesproductie van kippen, omdat het hier om zulke grote getallen gaat. Er worden meer kippen voor hun vlees geslacht (jaarlijks 60 miljard volgens World Animal Protection, red.) dan alle andere landdieren bij elkaar. Dat betekent ontzettend veel dierenleed.

‘Om ze zo snel mogelijk aan te laten komen, worden kippen gefokt met het doel een enorme eetlust te ontwikkelen. Dit creëert enorme gezondheidsproblemen, omdat hun lichamen te zwaar worden voor hun pootjes. John Webster, een dierenarts en wetenschapper die gespecialiseerd is in het welzijn van landbouwhuisdieren, denkt dat dit de ernstigste vorm van leed is die we dieren aandoen. De laatste weken van hun leven hebben deze kippen constant pijn. Volgens hem is het te vergelijken met het dwingen van iemand met artritis om de hele dag rechtop te staan.’ In zijn boek schrijft Singer dat als menselijke baby’s net zo snel zouden aankomen, ze na twee maanden 300 kilo zouden wegen.

Veel mensen weten dit. Waarom denkt u dat er niet meer vegetariërs of veganisten zijn?

‘Ik denk dat mensen conservatief zijn in hun eetgedrag. Het eten van vlees is in veel culturen een traditie. Ze zijn huiverig voor verandering.

‘Toch vindt die plaats. Er zijn steeds meer vegetariërs en veganisten.’ In Nederland noemt 5 procent zichzelf vegetariër, 2 procent veganist en 42 procent flexitariër – zij eten af en toe vlees, wat kan variëren van een tot zes dagen per week.

‘De percentages zijn nog steeds laag. Ik denk dat dit helaas aantoont dat mensen het belangrijker vinden om vast te houden aan hun eetgewoonten dan te leven op een ethische manier. Het toont een zeker gebrek aan empathie voor andere bewuste wezens.’

Wat vindt u van mensen die vegetariër worden niet vanwege dierenleed, maar de klimaatverandering of hun gezondheid?

‘Dat verwelkom ik. Het zijn wel twee verschillende redenen: doen ze het vanwege klimaatverandering, dan is het nog steeds een ethische keuze, gemaakt voor andere mensen. Doen ze het voor hun eigen gezondheid, dan is het eigenbelang. Maar alsnog: het resultaat is goed.

‘Hoe meer mensen veganist of vegetariër zijn, hoe minder ongemakkelijk het wordt om aan je vrienden te vertellen dat je dat ook bent en hoe meer vegetarische opties supermarkten gaan aanbieden. Dus wat de achterliggende beweegredenen ook zijn, ik verwelkom mensen die zich afkeren van dierlijke producten.’

Omdat de productie van zuivel en eieren ook gepaard gaat met dierenleed, noemt Singer het ‘het beste’ als mensen veganist worden. ‘Maar sommige mensen vinden dat moeilijk. Dus als je toch dierlijke producten wil eten, zou ik zeggen dat je uitloopeieren koopt, van hennen die buiten hebben rondgelopen. Dat vind ik niet zo’n probleem. Het gaat me voornamelijk om het vermijden van producten uit de bio-industrie.’

Mensen die zich zorgen maken om klimaatverandering gaan soms kip en vis eten in plaats van koeien en varkens.

‘Dat is een risico. Wie dat doet, is verantwoordelijk voor minder uitstoot, maar veel meer dierenleed. Deze dieren worden niet alleen slecht behandeld, maar ook in veel grotere aantallen gehouden. Uit één koe haal je misschien 160 maaltijden, uit een kip twee, hoogstens vier.’

Een argument van vleeseters is dat we de groeiende wereldbevolking zonder bio-industrie niet kunnen voeden.

‘Dat is feitelijk onwaar. Oké, er zijn omstandigheden waardoor de voedselvoorraad groeit door het fokken en eten van dieren. Bijvoorbeeld als koeien zich voeden met gras, wat wij niet kunnen verteren. Maar de meeste dieren krijgen graan, sojabonen en vismeel – wat wij ook kunnen eten. Hierdoor wordt enorm veel voedsel verspild.’ In een koe stoppen we 34 calorieën om er één calorie uit te krijgen, in een varken 11, schrijft Singer in zijn boek.

Een ander argument is dat het eten van dierlijke producten in onze natuur zit. De mens is altijd omnivoor geweest, veganisten moeten via supplementen aan vitamine B12 komen.

‘Dat we in het verleden als veganist moeilijk hadden overleefd, lijkt me volstrekt irrelevant. Er zijn nu zo veel dingen die we anders doen dan in het verleden. Met het nemen van een B12-pil is niets mis.

‘Wij zijn inderdaad begonnen als omnivoor, maar dat rechtvaardigt niet dat we dat blijven. En het rechtvaardigt zeker niet dat we dieren opsluiten in factory farms (‘fabrieksboerderijen’, red.). Onze voorouders deden dat ook niet.’

Dat Singer van mening is dat dieren net zo veel recht hebben op een pijnvrij bestaan als mensen, betekent niet dat hij vindt dat ze net zo veel recht hebben op een leven. ‘Ik ben hier niet helemaal zeker over’, zegt hij. ‘Maar het lijkt me redelijk om te zeggen dat de ernst van het verlies van een leven afhangt van in hoeverre dat wezen plannen voor de toekomst maakt. Wij mensen zijn hierin wellicht uniek. Ik zeg niet dat dieren geen toekomstplannen maken, maar ze stellen zich niet voor dat ze over zes jaar dokter willen worden.’

Door deze redenering concludeert Singer dat het minder erg is als een dier sterft dan een mens. Of eigenlijk: een groot deel van de mensen. Want dit is ook de redenering waardoor Singer zo controversieel is, waardoor een journalist hem in The Guardian de gevaarlijkste man op aarde noemde. Niet alle mensen zijn namelijk in staat tot het maken van toekomstplannen. Baby’s en mensen met een ernstige mentale beperking bijvoorbeeld niet.

Ook als een baby gezond geboren is, kan het volgens u moreel zijn als ouders het leven daarvan laten beëindigen.

‘Ja, totdat een kind zelfbewustzijn heeft, is het in mijn ogen aan de ouders. Als anderen het kind willen adopteren, is het moreel om het bij hen onder te brengen. In andere gevallen is het denk ik moeilijk om te zeggen waarom dat wezen meer recht op leven heeft dan een niet-menselijk dier.’

Zeker een gezond kind zal later mogelijk een vreugdevol leven leiden.

‘Met die redenering kun je ook zeggen dat een koppel dat anticonceptie gebruikt, voorkomt dat een kind een vreugdevol leven leidt.’

Waarom het criterium van de toekomstplannen? Als iemand mij pijnvrij doodt, heb ik ook niet geleden en maken eventuele plannen toch geen verschil?

‘Dat is een positie die je in kunt nemen. Maar dan zullen mensen in jouw omgeving door jouw dood vrezen dat ook hun dat kan overkomen, dat iemand met toekomstplannen zomaar kan worden vermoord.’

Dieren zijn zich er toch ook van bewust als hun jong wordt meegenomen?

‘Zeker. Melkveehouders zeggen dat koeien dagenlang in paniek zijn als hun kalf is weggenomen.’

Is er dan wel zo’n scherp onderscheid te maken tussen mens en dier?

‘Nee. Ik zeg ook niet dat het niet verkeerd is om een dier te doden of een jong weg te nemen – dat laatste is absoluut fout. Ik geef alleen toe dat er argumenten te bedenken zijn waarom het erger is om wezens te doden die in staat zijn om toekomstplannen te maken.’

Op basis hiervan vindt Singer het niet onethisch om een mug dood te slaan. Ook kan hij geen argument verzinnen tegen de ‘consciëntieuze omnivoor’, iemand die een varken of kippetje een mooi leven in de tuin gunt, om dat uiteindelijk pijnloos te slachten en op te eten.

Deze discussie over de dood is ‘filosofisch complex’, zegt Singer. ‘Terwijl die over leed volgens mij veel eenvoudiger is. Daarom wil ik het in mijn boek vooral daarover hebben.’

Of de nieuwe versie van zijn boeken het dierenleed wezenlijk zal verminderen, daar tempert Singer de verwachtingen over. ‘De vorige keer bleef vrijwel iedereen ook vlees eten, daar houd ik nu ook rekening mee.’

Maar dat het ooit afgelopen zal zijn met de bio-industrie, daarvan is Singer overtuigd. ‘Het eten van vlees is ongezond, verspilt voedingsmiddelen, draagt bij aan klimaatverandering – en zorgt voor enorm dierenleed. Bovendien komen er alternatieven: Nederland is een van de pioniers op het gebied van kweekvlees. Misschien duurt het nog twintig, dertig, veertig jaar voordat de bio-industrie ophoudt te bestaan. Maar uiteindelijk komen we er wel.’

Peter Singer: Animal Liberation Now. Collins; 368 pagina’s; € 27,50.

Wie is Peter Singer? Peter Singer (Melbourne, 1946) is filosoof en sinds 1999 hoogleraar bio-ethiek aan de Amerikaanse universiteit Princeton. Hij is (co-)auteur van ongeveer dertig boeken, onder meer over Marx, veganisme en globalisering. Hij wordt gezien als grondlegger van de moderne dierenrechtenbeweging en die van effectief altruïsme. In 2013 richtte hij The Life You Can Save op, een stichting die uitzoekt welke goede doelen het meeste goed doen.