De vraag die ertoe doet bij ‘fatsuits’ in de film: hóé laat een regisseur je naar zo’n dik lijf kijken?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Als acteur Brendan Fraser zijn bijna 140 kilo zware fatsuit uit had gedaan, na een draaidag voor The Whale, werd hij steevast draaierig. ‘Dat gevoel dat je ook hebt als je in Venetië van de boot stapt’, zei hij bij een persconferentie tijdens het filmfestival in diezelfde stad. Dat kwam doordat hij als het zwaarlijvige personage Charlie (275 kilo) ‘opnieuw moest leren bewegen’ en ‘spieren gebruikte waarvan hij niet wist dat hij ze had’. ‘Ik kreeg daardoor waardering voor mensen die een soortgelijk postuur hebben, omdat ik leerde dat je fysiek en mentaal enorm sterk moet zijn om met en in zo’n lichaam te leven.’

Hij kreeg een staande ovatie in Venetië, het woord ‘Oscarnominatie’ viel. Maar niet iedereen bleek enthousiast over Frasers transformatie – zonder dat de critici de film overigens hadden gezien. Omdat veel body positivity-activisten uit principe al tegen fatsuits zijn. Hun kritiek, kort samengevat: de norm in Hollywood is dun; dikkere acteurs krijgen amper kansen. Hetgeen betekent dat voor dure producties over dikke mensen dunne bekende acteurs in fatsuits worden gehesen. En in die door dunne mensen bedachte films worden zwaardere mensen doorgaans geschetst als onaantrekkelijk, ongelukkig en mateloos. Waarmee Hollywood alle negatieve stereotypen rondom dikte blijft bekrachtigen voor een groot publiek. Zo bekeken heeft dat inderdaad iets ongemakkelijks.

En toch: soms ontkom je als regisseur niet aan een fatsuit. Bij op waarheid gebaseerde verhalen bijvoorbeeld. Sarah Paulson kreeg kritiek omdat ze voor de rol van Linda Tripp in Impeachment dikmakende kleding droeg. Zijzelf besloot naderhand nooit meer een fatsuit te dragen: ‘fat phobia bestaat’, stelde ze in de Los Angeles Times, en ze wil daar niet aan bijdragen.

Maar het gaat er natuurlijk om in hoeverre ‘fat phobia’, walging van een dikker lichaam, wordt gestimuleerd door zo’n film. Hoe wordt de kijker uitgenodigd om te kijken naar zo’n lijf? Hoe moet hij of zij zich erbij voelen? Recensenten zagen bij The Whale in ieder geval ‘een massa Jabba the Hutt-vlees’ of ‘een berg van een man’: vooral het onappetijtelijke van het dikke lichaam werd benadrukt. Ligt dat aan de blik van vetfobische recensenten, of laat regisseur Darren Aronofsky hen zo kijken? En wat wil hij daarmee?

Interessant is dat Brendan Fraser zelf last heeft gehad van ‘bodyshaming’. Zijn carrière was in het slop geraakt, hij ging scheiden, werd depressief, kwam aan en werd online bespot om zijn gewichtstoename. The Whale is zijn grote comeback. ‘Brenaissance’, noemen mensen het.

Dus door The Whale stond hij weer op de rode loper. Dikker dan de gemiddelde acteur en helemaal hot. Je kunt daar veel van zeggen, maar dat is wel een stapje vooruit.