De vormgeving, muziek en choreografie van de hoofdrolspelers maakt van ‘Multiversum’ op het eerste gezicht een intrigerend stuk ★★★☆☆

Flip Zonne Zuijderland en Jasmin Suarez in 'Multiversum' Beeld Bete van Meeuwen

Multiversum (Onlosmakelijk verbonden) schommelt tussen het relaas van een geëngageerde doch ontgoochelde gen Z’er en het verlies van een dierbare. We zien de sympathieke Samil (een energieke performance van Flip Zonne Zuijderland) in een gedeconstrueerd bouwwerk trucjes uithalen met zijn skateboard. Hierna vraagt hij aan het publiek of iemand zijn broer Jeff heeft gezien.

Zodra broer Jeff opkomt (gespeeld door Jasmin Suarez), wordt duidelijk dat hij is geboren in het lichaam van een meisje. Kleine Samil en kleine Jeff dagen elkaar graag uit, klimmen in het decor en spelen tikkertje. Samil vertelt daarnaast hoe ze onder meer scènes naspeelden uit De kleine zeemeermin: ‘Alleen waren onze ouders niet zo van sprookjes en fantasie. Ze waren liefdevol, maar ze waren vooral van religie en orde.’

Halverwege het stuk vindt de coming-out van Jeff plaats, waarbij Suarez eindelijk weet te roeren; tot dan toe voelde haar personage vrij afstandelijk. Wanneer Jeff zijn ouders en broertje vertelt dat hij transgender is, blijft Samil echter stil. Iets waar hij later, nadat Jeff zich van het leven heeft beroofd, des te meer spijt van heeft.

De strakke vormgeving, dromerige achtergrondmuziek en doorlopende choreografie van de hoofdrolspelers, die op een vloeiende manier bewegen alsof ze zich in de ruimte bevinden, maakt Multiversum op het eerste gezicht een intrigerend stuk. De tekst van regisseur en choreograaf Gavin-Viano, die soms een verrassend geestige ondertoon heeft, was echter gebaat geweest bij meer balans tussen de vele verhalen die aan bod komen. Queerness en traumaverwerking zijn belangrijke thema’s die een platform verdienen. Toch is Multiversum op zijn sterkst wanneer Samil, die we beter leren kennen en begrijpen, zijn boosheid over misstanden in de maatschappij en over zijn eigen falen etaleert.