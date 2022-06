De vorm is nogal bepalend in de voorstelling Death Row, en dat doet de inhoud tekort ★★★☆☆

Death Row Beeld Sanne Peper

Vier toneelspelers en een muzikant kijken het publiek wezenloos, zeg maar gerust chagrijnig, aan. Dan wordt met een enorme klap een deur dicht gegooid en kan de voorstelling beginnen. In een uur tijd komt er wat meer leven in deze vier personages, die deels op de werkelijkheid zijn gebaseerd.

Death Row is de ietwat macabre titel van de nieuwe lunchvoorstelling in het Amsterdamse theater Bellevue. De vier acteurs spelen dat ze met elkaar in een woongroep voor ouderen wonen waar plek is voor nieuwe mensen. De kandidaten daarvoor worden in deze voorstelling ondervraagd over waarom ze zich in de woongroep willen vestigen. Zo komt er een transpersoon langs, een geflipt acteur, iemand uit de Biblebelt, een vermeende crimineel en nog zo wat eenzame zielen.

Gerardjan Rijnders, Nanette Edens, Annemarie Prins en Eric Besseling vormen deze fictieve samengestelde familie (Prins en Besseling wonen zelf in zo’n groep). Paul Koek, ooit de muzikale maestro van theatergroep Hollandia, zorgt voor de begeleidende muziek – een compositie voor klankschalen, toeters & bellen, citruspers en knorrend varkentje. Aldus ontstaat een theaterconcert annex stemmenspel, afwisselend traag en uptempo.

Die vorm is nogal bepalend, en eerlijk gezegd doet die de toch al wat gefragmenteerde inhoud te kort. In de gesprekjes tussen de bewoners en de sollicitanten komt veel modern leed naar boven, overigens op luchtige wijze verwoord. ‘Wij zijn een groep eigenheimers’ – zo omschrijven ze zichzelf.

Dat klopt. Uit de manier waarop ze communiceren blijkt dat ze een eigen wil en zeker ook een zekere mate van opstandigheid bezitten. En toch: de dood is niet ver weg, daarom hun pogingen om als het kan zo zelfstandig mogelijk, maar toch in de geborgenheid van een familie te kunnen leven. Alleen in het personage van Annemarie Prins sluimert iets van een doodswens – af en toe horen we uit een luidspreker instructies over de praktische mogelijkheden voor zelfdoding, met pillen of heliumgas.

Door de gesprekken heen komen terloops eigentijdse onderwerpen als vluchtelingen, gender en euthanasie langs. Ook wordt het romantische idee van een woongroep onderuit gehaald; eigenlijk is het niet meer dan ‘een gang met deuren’.

Aan het eind wil Death Row de gekunstelde vorm doorbreken door Annemarie Prins bewust krakkemikkig Que sera sera van Doris Day te laten zingen. Vergeef me hier even een persoonlijke noot, maar laat dat nou net het liefdesliedje van mijn moeder zijn, op wie Prins in de verte een beetje lijkt. Het deed me helaas weinig, en waarschijnlijk is dat ook de bedoeling van de makers, die de menselijke neiging het leven zo aangenaam mogelijk te rekken met ironie en een heftig klankdecor bewust onderuit halen.

Gedurende de hele voorstelling heeft het publiek zicht op de Singelgracht, waar de zon schijn en bootjes varen. Alles beter dan zo’n woongroep.