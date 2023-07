De voorstelling ‘SuperJoke’ krijgt pas houvast wanneer groepslid Theo Nijland via de telefoon meedoet ★★★☆☆

De Joke’s Beeld Caroline de Winter

Acteur en zanger Bart Rijnink draagt een T-shirt met daarop een foto van Theo Nijland, de componist en zanger die onlangs werd getroffen door een hersenbloeding. Dat vertelt Nijland zelf aan de telefoon, midden in de voorstelling SuperJoke door De Joke’s. Dat bandje bestaat naast Rijnink ook uit Jan-Paul Buijs (van Circus Treurdier) en Jip Wassenberg. Aanvankelijk zou Nijland zelf op de Parade staan, maar dat ging dus niet.

De drie maakten met elkaar een handvol liedjes over de ongemakken van de moderne man. Jonge mannen en oudere mannen – maakt niet uit. SuperJoke is een strak georkestreerd theaterconcert, over doodgewone dingen in een mannenleven, die toch ontsporen. Verlangen naar liefde, naar dat ene meisje, en tegelijk wegvluchten daarvoor. In het nummer Saksen-Anhalt komt die thematiek het duidelijkst naar voren: alsmaar op reis en toch achtervolgd worden door schimmen.

De liedjes kenmerken zich door strakke akkoorden en korte zinnetjes – het doet beetje denken aan Doe Maar, maar dan anno 2023. Droogkomisch is het ook, met lichte ironie gebracht.

Tussendoor zijn er wat korte intermezzo’s, soms een beetje flauw – ‘Wij zijn De Joke’s en treden voornamelijk op in de Krokus(vakantie)’ - soms grappig als Nijlands vervanger Jip wordt geïntroduceerd als de ideale mix van een lichting nieuwe Nederlandse zangeressen als Maan, Froukje, S10 en Sophie Straat.

Als halverwege Nijland aan de telefoon komt om te vragen waar de jongens zijn, realiseert hij zich dat het optreden ook zonder hem doorgaat. Buijs kondigt hem aan als ‘de Nederlandse John Legend met een vleugje Elton John’. Dan ontspint zich een dialoog tussen de jongens op het podium en de zieke man thuis. ‘Jullie zijn jong, jullie moeten door. Ik ben een oude man met een hersenbloeding’, zegt Nijland. Dan pas krijgt de voorstelling iets van een houvast, een betekenis.

Daarna volgen nog een paar mooie liedjes, met het nummer Iets heets als muzikaal en tekstueel hoogtepunt. Theo Nijland schreef mee aan deze nummers en hij kan er vanuit huis trost op zijn.