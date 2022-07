De voorstelling Slakje toont het genadeloze verhaal van de escortjongen Jack

Thijs Prein en Gerardjan Rijnders, de makers van Slakje. Beeld Pablo van Wetten

Vanaf zijn 8ste jaar is Jack door zijn stiefvader misbruikt. Eerst in het kleedhokje van het zwembad, later ook in de slaapkamer thuis als zijn moeder naar haar werk was. Dat ging van kwaad tot erger, en zelfs zo ver dat hij als puber door zijn stiefvader tegen betaling aan andere mannen werd aangeboden. Jack raakte zo beschadigd dat hij van school af moest, in een internaat terechtkwam en vandaaruit in de prostitutie belandde.

Hij was een van de jongens die werden geronseld door een modern soort pooiers die er niet voor terugdeinsden onder valse voorwendselen ook jonge jongens uit Oost-Europa naar Nederland te halen om ze hier als escorts in clubs en ondergrondse bordelen aan het werk te zetten.

Theatermaker Gerardjan Rijnders ontmoette Jack op een datingsite en had eerst geen idee dat hij met een voormalige escortboy te maken had. Rijnders raakte in hem geïnteresseerd en voerde uiteindelijk vijf lange gesprekken met hem. Daaruit destilleerde hij zijn theatertekst Slakje. Samen met acteur Thijs Prein en vormgever Roelof Pothuis overwogen ze daarvan een voorstelling te maken. Aanvankelijk voelde Jack er weinig voor, maar hij gaf uiteindelijk toestemming.

Slakje beleefde afgelopen zaterdag de eerste openbare voorstelling in het kader van Pride Amsterdam. Het is een onwaarschijnlijk heftig verhaal over een compleet verwoest leven, waaruit ook doorzettingsvermogen en misschien zelfs een soort levenslust, of liever levenswoede, doorschemert. Een song die in de voorstelling steeds terugkomt is I Will Survive, in de jazzy versie van Nils Landgren.

Het verhaal van Jack is genadeloos: vol bloed en sperma, verkrachting, mishandeling, martelingen en vernedering, van zijn 8ste tot zijn 20ste, waarna hij zelf besloot in de prostitutie te gaan. De wereld die hij schetst is even gewelddadig als duister; Jack omschrijft zichzelf als een verdienmodel met twee gaten erin. Zijn relaas is zo gruwelijk dat het in de detaillering doet denken aan de roman Een klein leven van Hanya Yanagihara.

Wat de monoloog daarnaast opmerkelijk en vooral pikant maakt, is dat Jack onomwonden vertelt over de mannen die de (vaak minderjarige) jongens gebruikten, onder wie prominenten uit de politiek, de rechtelijke macht en andere hooggeplaatsten. Hij beweert ook dat de politie er niet in slaagt daar grip op te krijgen, of dat niet wil. Tijdens het nagesprek afgelopen zaterdag, eerst openbaar, daarna een-op-een, ging het dan ook over hoe betrouwbaar het persoonlijke verhaal van Jack is. Is de man na zo’n gekweld leven niet in allerlei complottheorieën gaan geloven? Rijnders benadrukt dat zijn tekst een theatertekst is, geen onderzoeksjournalistiek of wetenschappelijke studie.

Thijs Prein in Slakje. Beeld Pablo van Wetten

Rijnders: ‘Het is het verhaal van die ene man, die ik overigens totaal niet als een fantast beschouw. Hij heeft er veertig jaar over gedaan om dit te vertellen. Misschien is het niet honderd procent waar, maar dan tenminste toch voor 70 procent. De namen van die prominenten heeft hij aan mij verteld, ja, en ik keek er eerlijk gezegd niet van op. In de voorstelling hebben we ze bewust weggelaten. Het publiek moet zelf maar uitmaken of men dit wil geloven of niet.’

Thijs Prein: ‘Slakje is geen moralistisch betoog tegen prostitutie. Voor mij gaat het vooral om het duidelijk maken dat mensenhandel niet alleen aan de grens van Belarus gebeurt, maar ook hier, in Amsterdamse grachtenpanden en kelders. Wij willen aantonen hoe die business opereert, en wat voor ellende die jongens daar moeten doormaken.’

De theatermakers hopen dat hun voorstelling door zo veel mogelijk mensen wordt gezien. Theaters zijn vooralsnog huiverig Slakje te programmeren: ‘Wat moet het publiek in Zwolle met zo’n heftig verhaal?’ Daarom hopen Rijnders en Prein met deze eerste voorstellingen programmeurs te overtuigen van het belang ervan. In de voorstelling vertelt Jack dat er ooit een journalist van Nieuwe Revu in de escort-onderwereld is gedoken, maar zijn zoektocht uiteindelijk heeft gestaakt.

Jack heeft de voorstelling nog niet gezien. Dat wil hij ook niet. Hij vindt het eng. En het is misschien ook wel bloedlink. Rijnders: ‘Het blijft tricky voor hem, want mensen uit dat circuit zullen zijn verhaal en hem herkennen en dan weet je niet wat de gevolgen kunnen zijn.’ Als Jack zou besluiten toch te gaan, luistert hij naar een tekst die ondanks de gruwel knap is opgebouwd als een litanie van het kwaad, en hij ziet een acteur die zijn verhaal weergaloos ingetogen en aangrijpend vertelt. Dit is documentair theater zonder opsmuk, maar met grote impact.

Jack is intussen ver in de 40 en zit nog steeds in de prostitutie, met name in de sm-scene. Slotzin uit Slakje: ‘En nou ja, gisteren, die kerel met die naalden door mijn tepels, dat is dan 200 euro en die zijn dan wel weer voor mij.’

Slakje van Gerardjan Rijnders (tekst en regie), Thijs Prein (concept en spel) en Roelof Pothuis (vormgeving) is nog te zien op 1/8 en 6/8 in Parool Theater Amsterdam; tournee volgt.