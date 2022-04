De voorstelling Judas stelt inventief een aantal bijbelse dogma’s aan de kaak ★★★☆☆

Hans Kesting (links) als Judas en Jesse Mensah als Jezus in ‘Judas’. Rechts Achraf Koutet als apostel Thomas. Beeld Foto Fabian Calis

De apostelen zijn een haveloos zootje gedesillusioneerde guerrillastrijders. Angstig, opgefokt en onderling verdeeld slijten ze hun dagen in een kaal gestript ‘safe house’. Ze leven op flessen water, of is het misschien toch wijn? Het is een frisse, anachronistische setting van het dezer dagen alomtegenwoordige Passieverhaal. Waar Jezus’ gevolg ooit successen vierde, heeft nu de wanhoop toegeslagen: de een wil vluchten, de ander predikt opstand. Het wachten is op het verlossende woord van de Verlosser (Jesse Mensah), maar die is onderhand een beetje in de war. Zelfs bij zijn trouwste volgelingen wankelt het geloof. Hoe deze verlammende patstelling te doorbreken? Hoe te zorgen dat Jezus’ goede werken en wijze woorden beklijven? Misschien dat Judas kan helpen.

De Brit Robert Icke koos voor zijn nieuwe voorstelling Judas bij Internationaal Theater Amsterdam het aloude verhaal van Judas’ verraad van Jezus, breidt het uit en geeft er een originele draai aan. Daarbij stelt hij inventief een aantal bijbelse dogma’s aan de kaak. Om het uiteindelijk te hebben over overlevering, geschiedvervalsing, en de kracht en noodzaak van verhalen. Van ergens in geloven.

Hoe ging het precies, in dat naargeestige pand in Jeruzalem? Degenen die het navertelden hebben allemaal hun eigen versie. Maria Kraakman als Johannes schrijft alles eerbiedig op in haar notitieblokje. De Mattheüs van Bart Slegers daarentegen is een ongeleid projectiel. Van de opschrijfboekjes van Andreas (Minne Koole) en Thomas (Achraf Koutet), is weinig bewaard gebleven. Wat is waar? En doet dat ertoe?

Een fijne suggestie in Judas is alvast dat alle apostelen schuilnamen gebruiken, ook de vrouwen, vandaar dat we hier Kraakman als Johannes zien, Janni Goslinga als Petrus en Sabine van Kuipers als Lucas. Bij het Laatste Avondmaal zitten zelfs vijf vrouwen aan tafel.

Dit verrassende theologische rollenspel wordt door Icke ingebed in zwaar psychologisch drama. Als een superheld krijgt Judas (Hans Kesting) zijn eigen tragische oorsprongsverhaal. Een dode zoon, een wankelend huwelijk en een onmogelijke verliefdheid op Maria Magdalena (Ilke Paddenburg) voeden zijn schuldgevoel en zelfhaat, tot het punt dat hij bereid is zichzelf op te offeren voor Jezus. Hij biedt zijn leven aan, maar het wordt zijn reputatie. De naam Judas zal voor altijd synoniem zijn met verraad – terecht of niet. Want, zoals Jezus zegt: ‘Het ware geschenk wordt gegeven in het geheim.’

Het Laatste Avondmaal, met Jesse Mensah als Jezus (midden) en negen disgenoten, van wie vijf vrouw. Beeld Foto Fabian Calis

Waar de denkoefening fascineert en prikkelt, overtuigt het drama niet helemaal. In goede ITA-traditie wordt veel uitgespeeld met grote gebaren, waardoor de emotie soms het zicht op het filosofische vraagstuk ontneemt, en geen van beide echt goed tot zijn recht komt. Uitzonderingen daargelaten: Chris Nietvelt en Kesting vormen bij vlagen een hartverscheurend vernield koppel, en Judas’ krachtmetingen met de enigmatische Jezus van Mensah leveren fraai retorisch vuurwerk op. ‘Maak het verhaal af’, smeekt Jezus Judas uiteindelijk. En zo geschiedde.