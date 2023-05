De Volkswagenfoto’s van ‘fabrieksflaneur’ Peter Keetman ogen natuurlijk en organisch ★★★★☆

Verchroomde bumpers in de Volkswagenfabriek in Wolfsburg. Beeld Peter Keetman Archiv / Stiftung F.C. Gundlach

Wolfsburg. Met Kassel vecht de gemeente in de deelstaat Nedersaksen al decennialang om de eretitel ‘lelijkste stad in Duitsland’. Beide steden zijn grotendeels opgebouwd met oersaaie, betonnen Plattenbau. Beide kennen de levendigheid van een uitgestorven buitenwijk met een surplus aan buurtsupers, kebabzaken en Italiaanse restaurants.

Enig voordeel van Wolfsburg, naast de plaatselijke voetbalclub VfL Wolfsburg (in 2009 nog landskampioen), zijn het Kunstmuseum in het centrum plus de aanwezigheid van een gigafabriek aan de rand van de stad, voor een van ’s lands bekendste exportproducten: de Volkswagen.

Het eerste model ervan, de Kever, werd in Nazi-Duitsland als een volkse über-auto ontwikkeld, maar kreeg pas na de oorlog de betekenis die het populair maakte: als hét kapitalistische wederopbouwsymbool van het uit zijn as herrezen (West-)Duitsland. Dankzij de eenvoudige compacte herkenbaarheid (met zijn hoge rug), het democratische volksideaal en de, zeker voor die tijd, astronomische productiehoeveelheid. In 1950 rolde het honderdduizendste, en vijf jaar later het miljoenste exemplaar van de lopende band af.

Het moet voor de Duitse fotograaf Peter Keetman (1916-2005) de doorslaggevende reden zijn geweest om dit succes van de Kever een keer van binnenuit met zijn Rolleiflex vast te leggen, in de fabriek. De gelegenheid deed zich in april 1953 voor. Resultaat: een serie van 71 opnamen van spiegelende wieldoppen, gestapelde portieren, verchroomde bumpers, draaiende nokassen. Afgewisseld met foto’s van de massaproductie van de auto aan de lopende band en de arbeiders die eraan werkten. Oorspronkelijke titel: Eine Woche im Volkswagenwerk 1953. Hij kreeg er de bijnaam ‘fabrieksflaneur’ door.

Nu hebben Duitse fotografen een naam hoog te houden als het om dit soort fotografie gaat. De ‘schoonheid van de vormentaal’ kent in Duitsland kent een zekere geschiedenis. Denk aan Karl Blossfeldt, die eind 19de eeuw zijn beroemde zwart-witopnamen maakte van gekrulde takjes, zaaddoosjes en bloemblaadjes als studie voor zijn latere (minder geslaagde) beeldhouwwerken. Of de manier van Albert Renger-Patzsch, die de natuurbeelden van Blossfeldt aanvulde met foto’s van industrieel erfgoed als schoenleesten, hoogspanningskabels, schoorstenen en klossen textieldraad.

Voorspatborden in de Volkskrantfabriek in Wolfsburg. Beeld Peter Keetman Archiv / Stiftung F.C. Gundlach

Denk ook aan de statische manier waarop August Sander de gemêleerde bevolking rond Keulen inventariseerde, van arbeiders tot grootgrondbezitters, van joden tot nazi’s, van de eerste bewoners (boeren) tot de ‘laatste mensen’ (blinden en explosieslachtoffers). Nadien, vanaf de jaren zestig, zou het echtpaar Hilla en Bernd Becher de traditie voortzetten met hun systematisch gefotografeerde archivering van koeltorens en mijnschachten in het Ruhrgebied.

Steeds was er die hang naar de registrerende schoonheid. Onderscheidend bij Keetman was de herhaling van vormen en uiterlijkheden, in al zijn ritmische, glanzende of materiële verscheidenheid. Alsof de wereld een grote grafische abstractie is. Keetman fotografeerde op de eenvoudigste wijze, slechts met camera en statief, zonder flits of verdere belichting.

De contactafdrukken (niet op de tentoonstelling, wel in het bijgeleverde krantje) laten duidelijk Keetmans zoektocht zien naar de schoonheid van de massaproductie. En op welke manier hij dat het meest ritmisch, in afwisselende zwart-witstructuren in beeld kon krijgen, als een hulde aan het fysieke maakproces. Zeker in de naoorlogse tijd waarin de productie nog handwerk was en er geen computergestuurde robots bestonden die volautomatisch auto-onderdelen aan elkaar puntlassen.

Toch oogt het fotografische resultaat ervan, door de ronde vormen en vloeiende lijnen in Keetmans afdrukken, minder industrieel als je zou denken; eerder natuurlijk en organisch. De gekromde spatborden en kilometers elektriciteitsdraad kolken door het beeld als wuivende korenhalmen en stromend water. Wulps en geil, zoals de Duitsers zouden zeggen. Even fonkelend als de fluorescerende vleugeltjes van een echte kever.

Wie ontwierp de Volkswagen Kever? Er zijn er om precies te zijn 21.529.464 van geproduceerd, maar door wie de Volkswagen Kever (oorspronkelijke benaming: KdF-Wagen, afkorting voor Kraft durch Freude) werd uitgevonden is altijd een bron van discussie gebleven. Was het eerste model afkomstig van de Oostenrijkers Béla Barényi en Erwin Komenda? Of toch van de Duitser Josef Ganz, die al in het voorjaar van 1931 een revolutionair Volkswagen-prototype had gebouwd, de Maikäfer (Meikever)? Ganz kreeg als joodse autobouwer in het opkomende nazisme daarvoor nooit erkenning. Hij vluchtte in 1935 naar Zwitserland. Zeker is wel dat niet Ferdinand Porsche de bedenker was, die overigens wel in 1934 van Hitler de opdracht kreeg om een ‘auto voor het gewone volk’ in productie te nemen, en daarvoor de ontwerpen van Ganz, Barényi en Komenda plagieerde.