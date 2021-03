De Volkskrant zoekt een nieuwe correspondent Zuidoost-Azië

Beeld EPA

Zuidoost-Azië laat zich momenteel van zijn beste en slechtste kant zien. In Myanmar heeft het leger een coup gepleegd, betogers zijn doodgeschoten. Het past goed bij de trend in de regio: een toename van autoritair bestuur en schending van de mensenrechten. Tegelijk zijn veel landen in deze regio erin geslaagd het coronavirus te bedwingen.

In Vietnam groeide de economie ondanks corona én de ingestorte toeristenmarkt vorig jaar met maar liefst 2,9 procent. In Singapore zijn ze al bijna vergeten hoe het was om te leven met corona. Betekent dit de definitieve opmars van de regio, waar de middenklasse zich in een duizelingwekkend tempo aan het ontwikkelen is? Wat doet dit met het zelfvertrouwen van haar inwoners? Hoe kijken die naar het oude Europa? En hoe profiteert China van dit alles: weet ze haar grip op de Zuidoost-Aziatische landen te versterken?

We zoeken een correspondent die via nieuws, reportages, analyses en interviews deze verschillende kanten kan belichten. Die net zo makkelijk over de democratiseringsprotesten in Thailand schrijft als over de populariteit van basketbal op de Filipijnen. Die, nu reizen in Azië vanwege corona praktisch onmogelijk is, via telefoon en videobellen de juiste mensen weet te lokaliseren, maar die zodra het weer kan zelf op pad gaat.

Het correspondentschap omvat naast de elf landen van Zuidoost-Azië ook Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. De correspondent zoekt in al deze landen naar verhalen die de Volkskrantlezer niet mag missen. Hoeveel schade ondervindt Australië van de ruzie met China? Rukt de militante islam verder op in Indonesië? Maar ook: gaat de Aziatische toerismemarkt veranderen door de pandemie? Waarom heeft Kuala Lumpur de beste keuken van de wereld? Lukt het Bougainville onafhankelijk te worden? Kan Samsung als bedrijf blijven functioneren terwijl de CEO in een Koreaanse gevangenis zit?

We zoeken iemand die naast politieke, economische en maatschappelijke verhalen, ook oog heeft voor kunst, sport en religie. Ervaring in de schrijvende journalistiek en beheersing van alle genres zijn vereist.

Het gaat om een freelance correspondentschap.

Voor nadere informatie kun je terecht bij chef Buitenland Marjolein van de Water (m.vandewater@volkskrant.nl). Sollicitaties kunnen tot 12 maart naar adjunct-hoofdredacteur Annieke Kranenberg (a.kranenberg@volkskrant.nl).