De Volkskrant zoekt een freelance infographicsredacteur

De redactie van de Volkskrant in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De infographicsredactie van de Volkskrant zoekt versterking. De redactie is erop gericht informatie en beeld duidelijk en smaakvol te combineren, en deze zo helder mogelijk aan de lezer te presenteren. We zoeken een getalenteerde infographicsredacteur / datavisualisator die zowel voor online als voor print nieuwe en traditionele vormen van infographics kan maken. Ook zoeken we iemand die infographics weet toe te passen in online storytelling. De infographicsredactie werkt samen met vrijwel alle deelredacties binnen de Volkskrant.

Dit ga je doen

Minimaal twee dagen per week werk je bij de infographicsredactie.

Je kunt data, cijfers en ander bronmateriaal omzetten naar aantrekkelijke infographics in een heldere en aansprekende beeldtaal. Daarbij is het vanzelfsprekend dat je voor zowel online als print levert.

Dit ben jij

We zoeken een infographicsredacteur die sterk beeld kan onderscheiden en in staat is om creatief te denken. Je hebt een brede algemene ontwikkeling en een scherp gevoel voor actualiteit. Van werken onder druk met strakke deadlines word je niet zenuwachtig. Adobe Illustrator kent geen geheimen voor je, illustratieve vaardigheden zijn een pré, zo ook ervaring met GIS-software. Je schrikt er niet van om zelf bij openbare bronnen data te zoeken en basiskennis van spreadsheets is vanzelfsprekend.

Functie-eisen

• Creatief denkvermogen en oplossingsgerichte houding.

• Kunnen presteren onder tijdsdruk en met snelle deadlines.

• Bereid om te werken op flexibele werktijden.

• Vereist: beheersing van Adobe Illustrator.

• Fijn om ook te beheersen: After Effects, Photoshop, GIS-software, Datawrapper, eventueel Cinema 4D/Blender.

Wat we bieden

Een mooie kans om bij de Volkskrant interessante producties te maken die een groot publiek bereiken. Je werkt binnen een leuk team van infographicsredacteuren en werkt samen met een prijswinnend crossmediateam en een gespecialiseerd data-team.

Beloning is afhankelijk van je ervaring.

Heb je interesse? Stuur dan voor 8 november je CV, motivatie én een portfolio in pdf-formaat naar Annieke Kranenberg, adjunct-hoofdredacteur: a.kranenberg@volkskrant.nl Voor informatie kun je terecht bij Marien Jonkers, chef van de infographicsredactie: marien.jonkers@volkskrant.nl