De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 9 juli

Kate Winslet en Leonardo DiCaprio in ‘Titanic’ van James Cameron. Beeld Getty

In Oranje

NPO 3, 09.00 uur

(Familie, Joram Lürsen, 2004) Fijne, veelbekroonde familiefilm over een 12-jarig jochie (Yannick van de Velde) dat droomt van een voetbalcarrière die hem tot het Nederlands elftal moet brengen. De werkelijkheid pakt anders uit: hij raakt zwaar geblesseerd en zijn vader/trainer (Thomas Acda) valt dood neer langs de lijn. Hoe moet dat nu verder? Regisseur Joram Lürsen en scenarist Frank Ketelaar hebben zich voor In Oranje laten inspireren door de levens van Nederlands grootste voetballers, maar maakten óók een coming-of-agefilm over rouwverwerking en een bijzondere vader-zoon relatie.

Yannick van de Velde (links) en Dionicho Muskiet in ‘In Oranje’ van Joram Lürsen.

Reizen langs de mooiste rivieren ter wereld

NPO 2, 18.45 uur

Deze week is Reizen langs de mooiste rivieren ter wereld in Ierland. Hier kronkelt de Shannon, de langste rivier van de Britse Eilanden, over bijna 400 kilometer vanuit de bergen naar de Atlantische Oceaan. De vaarreis begint op het meer Lough Ree. Huub Stapel vertelt over Vikingen, koningen en monniken, en we zien hoe een jonge liefhebber historische binnenvaartschepen restaureert om de geschiedenis levend te houden. Bij schiereiland Loop Head mondt de Shannon uit in zee.

Strokes of Genius

Canvas, 20.00 uur

De dertien jaar durende rivaliteit tussen tennisgrootheden Roger Federer en Rafael Nadal kwam in 2008 tot een climax tijdens een legendarische Wimbledon-finale. De bijna vijf uur durende confrontatie staat te boek als een van de beste tenniswedstrijden aller tijden. Andrew Douglas portretteert de opponenten in zijn documentaire Strokes of Genius, laat zien welke offers ze hebben gebracht om deze finale te bereiken en bouwt de spanning op tot een zenuwslopende climax. Ook voor niet-tennisliefhebbers.

Titanic

Net 5, 20.00 uur

(Rampenfilm, James Cameron, 1997) De megalomane rampenfilm over de gedoemde liefde tussen de gekooide aristocraat Rose (Kate Winslet) en de levenslustige armoedzaaier Jack (Leonardo DiCaprio) werd ondanks alle bedenkingen vooraf een immens succes. De Academy deelde elf Oscars uit en Titanic verdiende zijn ongekende budget van 180 miljoen euro vele malen terug. De spectaculair in beeld gebrachte scheepsramp blijft misschien de voornaamste attractie van de film, maar ook de hoofdrolspelers zijn fantastisch, en ook daarbuiten bevat Titanic diverse klassieke momenten, waaronder een van de populairste sterfscènes uit de geschiedenis van Hollywood. Met 1,6 miljard euro aan initiële kassaopbrengst, aangevuld tot 1,9 miljard euro na een tweede bioscoopronde in 3D.

De seizoenen

NPO 2, 20.25 uur

Genieten van de lente en zomer kan iedereen, maar het vereist levenskunst om de herfst te waarderen, vindt Midas Dekkers. ‘De herfst is een seizoen voor gevorderden’, zegt de bioloog. In De seizoenen schetst hij de herfst als het jaargetijde van afscheid nemen, van introspectie en melancholie. De truien en jassen komen weer tevoorschijn. Het leven verplaatst zich van buiten naar binnen, maar wie de energie opbrengt voor een boswandeling wordt door de herfst rijkelijk beloond.

Finalistenstour Ik ga stuk!

NPO 3, 21.14 uur

Vorig jaar presenteerde BNNVARA het programma Ik ga stuk, waarin comedytalenten onder begeleiding van bekende cabaretiers en komieken werkten aan een solovoorstelling. De finalisten van de talentenjacht zijn de afgelopen vijf maanden door het land gereisd met een theatervoorstelling. Van hun laatste show in De Kleine Komedie is vanavond een registratie te zien. Vlamousse (Brigitte van Bakel en Maya van As), Farbod Moghaddam en Gavin Reijnders brengen een avond vol comedy en muziek.

For a Few Dollars More

Canvas, 21.35 uur

(Western, Sergio Leone, 1965) Na het succes van A Fistful of Dollars zetten de Amerikaanse acteur Clint Eastwood, de Italiaanse regisseur Sergio Leone en de Italiaanse componist Ennio Morricone een jaar later hun samenwerking voort met For a Few Dollars More. Weer een jaar later zou het trio zijn ‘Dollartrilogie’ voltooien met The Good, the Bad and the Ugly. In dit middenstuk ontfermt Eastwood zich als de iconische man zonder naam – een zwijgzame premiejager met het hart op de juiste plaats – over een gevaarlijk gekke bankrover.