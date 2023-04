De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 9 april

Meryl Streep en Pierce Brosnan in Mamma Mia! van Phyllida Lloyd. Beeld x

Easter Parade

BBC 2, 13.00 uur

(Musical, Charles Walters, 1948) Fred Astaire was als danser al op leeftijd (48) en had twee jaar eerder zijn filmpensioen aangekondigd, toen Gene Kelly vlak voor de productie van Easter Parade na een potje volleybal zijn enkel brak en Astaire werd gevraagd als zijn vervanger. In deze destijds zeldzaam succesvolle paasmusical speelt hij Broadwayvedette Don Hewes, die een ster probeert te maken van een danseres uit het ballet (Judy Garland) en ondertussen een romance met haar beleeft. Met muziek van Irving Berlin.

Fred Astaire en Judy Garland in Easter Parade van Charles Walters. Beeld x

The Sound of Music

BBC 1, 14.50 uur

(Musical, Robert Wise, 1965) De ultieme feestdagenfilm, waarin Julie Andrews een jonge Oostenrijkse vrouw speelt die aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog nog te veel van de buitenlucht en de bergen houdt om in te treden in het klooster en daarom gouvernante wordt van de kroostrijke familie Von Trapp. Ondanks de nazi’s is het vooral een blije boel met Andrews, die de kinderen heerlijke do-re-mi-versjes leert zingen. En de kijker zingt vrolijk mee met de muzikale en kinderrijke familie, ook als het de zoveelste keer is.

Julie Andrews, met gitaar, in The Sound of Music van Robert Wise. Beeld x

Eus' boekenclub

NPO 2, 19.25 uur

Tijdens de Boekenweek gaf Özcan Akyol al een voorproefje van zijn boekenprogramma in een nieuwe vorm met live publiek. Vanaf vanavond is Eus’ boekenclub wekelijks terug op de zondag. In het Burgerweeshuis in zijn woonplaats Deventer ontvangt Akyol gasten uit de wereld van de literatuur, een panel van bekende lezers en verzamelaars met een bijzondere boekencollectie. Ook krijgt elke week een nog onbekende en ongepubliceerde schrijver de kans om voor te lezen uit eigen werk. Naar schatting werken er zo'n honderdduizend Nederlanders aan een debuutroman.

Mamma Mia!

Net 5, 20.00 uur

(Musical, Phyllida Lloyd, 2008) De verfilming van de gelijknamige musical die ook in Nederland uiterst succesvol was, combineert een als klucht verpakt liefdesverhaaltje met de grootste hits van Abba. Sophies alleenstaande moeder Donna (Meryl Streep) beklaagt zich over de erbarmelijke staat van het pension dat ze runt op een Grieks eiland en haar geweeklaag over het gebrek aan geld en klanten gaat als vanzelf over in de kaskraker Money, Money, Money. Mamma Mia! hotseknotst met charmante acteurs van toneelstukje naar hit naar verkleedpartij naar campy choreografie. Het tien jaar later verschenen vervolg Mamma Mia! Here We Go Again was uiteraard ook een hit.

Boer zoekt vrouw Europa

NPO 1, 20.23 uur

Dit seizoen kijkt Yvon Jaspers in Boer zoekt vrouw over de grens. In deze eerste aflevering reist ze naar verschillende Europese landen om de vijf boeren voor te stellen die op zoek zijn naar de liefde van hun leven. Daarmee zijn er maar half zoveel deelnemers als in voorgaande seizoenen, maar de boeren worden wel alle vijf tot de laatste aflevering gevolgd. Na de voorstelronde van vanavond kan het publiek een brief schrijven naar een van de boeren. Gelukkige belangstellenden worden uitgenodigd voor een speeddate om persoonlijk kennis te maken.

Pasen onder vuur

NPO 2, 21.49 uur

Hoe vieren de Oekraïners Pasen als er om hen heen alleen maar dood en verdriet te zien is? Arjan Lock reist naar het door oorlog verscheurde land, waar hij truckchauffeur Pavlo ontmoet. Als vrijwillige kapelaan brengt Pavlo gesneuvelde soldaten van het front terug naar hun familie. Met gevaar voor eigen leven en soms wel dertien lijkenzakken in zijn truck brengt hij enige troost aan de rouwende nabestaanden. Lock reist mee met Pavlo en bezoekt de militaire kerk van Lviv, waar het een komen en gaan is van begrafenisstoeten.

Pointer

NPO 2, 22.23 uur

Sinds oktober 2021 zijn er in Nederland al zes miljoen kippen, kalkoenen en eenden geruimd na een vogelgriepinfectie of uit voorzorg om besmetting te voorkomen. Het H5N1-virus treft niet alleen boerderijdieren: dierenambulances luiden de noodklok over het grote aantal wilde vogels dat aan de griep bezwijkt. Pointer onderzoekt de verspreiding van het virus onder wilde vogels in Nederland en kijkt naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Wereldwijd zijn er meldingen over de besmetting van zoogdieren, voor wie het virus al net zo dodelijk kan zijn.