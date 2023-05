De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 7 mei

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van zondag.

Neel Sethi in The Jungle Book van Jon Favreau. Beeld .

The Jungle Book

BBC 1, 15.05 uur

(Avonturenfilm, Jon Favreau, 2016) Het lijflied van beer Baloe zit erin. En ook het swingende I Wan’na Be Like You – nu gezongen door Christopher Walken – is te horen. Het vaak behoorlijk spannende The Jungle Book mag dan een geheel nieuwe verfilming zijn van de verhalen van Rudyard Kipling, Disney zag geen reden de grootste hits van de succesvolle verfilming uit 1967 overboord te gooien. De grootste verschuiving schuilt in de techniek: geen met de hand geschilderde achtergronden dit keer, maar grensverleggende computeranimatie. Behalve Mowgli (nieuwkomer Neel Sethi) is vrijwel alles in The Jungle Book digitaal gefabriceerd. Lastig te geloven, zo tastbaar zien de Indiase wildernis en haar bewoners eruit.

Carmen Jones

BBC 2, 15.40 uur

(Musical, Otto Preminger, 1954) Bizets beroemde opera Carmen (1875) werd vaak verfilmd. Een van de meest gedenkwaardige versies is Otto Premingers (door hem zelf geproduceerde) bewerking uit 1954, met een geheel zwarte cast. De vurige Carmen wordt gespeeld door Dorothy Dandridge, de rol van minnaar Joe door de onlangs overleden Harry Belafonte, die bij het grote publiek bekend was als calypsozanger en dankzij Carmen Jones ook een filmster zou worden. Beiden zingen overigens niet met hun eigen stem: Dandridge werd gedubd door operazangeres Marilyn Horne, Belafonte door LeVern Hutcherson.

Harry Belafonte en Dorothy Dandridge in Carmen Jones van Otto Preminger. Beeld .

The Coronation Concert

BBC 1, 21.00 uur

Daags na de kroning van Charles III wordt deze historische gebeurtenis gevierd met een concert op Windsor Castle. Voor The Coronation Concert treedt een zeventigkoppig orkest aan en een koor dat werd samengesteld uit driehonderd zangers met uiteenlopende achtergronden, afkomstig uit het hele Verenigd Koninkrijk. Ze verwelkomen sterren uit verschillende genres, zoals Take That, Katy Perry en Lionel Richie, operaster Andrea Bocelli en bas-bariton Bryn Terfel. Naast Charles en Camilla bestaat het publiek uit 20.000 genodigden en gewone Britten.

Cargo

Canvas, 21.35 uur

In Eritrea leidt Kiki (Evelyn Rasmussen Osazuwa) met haar man en dochter een comfortabel leven, dat overhoop wordt gehaald als Kiki’s schoonzus op de stoep staat. Ze is gedeserteerd uit het leger en soldaten zitten haar op de hielen. Weldra is het hele gezin op de vlucht en afhankelijk van mensensmokkelaars. Parallel aan het verhaal van Kiki vertelt de Finse serie Cargo (Rahti) over haar vader Sammy, die in Helsinki woont. Sammy’s bus wordt gestolen door kruimeldief Riku (Johannes Holopainen), die merkt dat er een Syrische familie in verstopt zit.

Pointer

NPO 2, 22.07 uur

Om de klimaatdoelen te halen is Nederland snel aan het verduurzamen. Daarbij hoort minder gebruik van fossiele brandstoffen en meer inzet van groene elektriciteit, die vaak lokaal wordt opgewekt. Ons stroomnet is echter niet berekend op die groei, waardoor nieuwe bedrijven, scholen en wijken soms lang moeten wachten op een elektriciteitsaansluiting. Het net moet dus in rap tempo worden versterkt. Pointer vertelt vanavond dat netwerkbeheerders daarbij botsen op regelgeving die nieuwe aanleg en innovatieve oplossingen ernstig vertraagt.

Snow White and the Huntsman

Net 5, 22.10 uur

(Fantasy, Rupert Sanders, 2012) Tweehonderd jaar na de publicatie van Schneewittchen und die sieben Zwerge (1812) van de gebroeders Grimm bestaat de passieve, hulpbehoevende prinses niet meer. Wanneer Kristen Stewart in deze surrogaat-Lord of the Rings ontsnapt uit de toren waar haar ijdele stiefmoeder haar opgesloten hield, worstelt ze zich een weg door het riool naar het donkere woud. Ze staat haar mannetje tegenover een reusachtige trol en slaat griezelige insecten van zich af. De jager, een notoire dronkelap, ziet toe hoe ze snel op eigen benen staat.

Kristen Stewart in Snow White and the Huntsman van Rupert Sanders. Beeld .

Mijn Turkse stem

NPO 3, 22.50 uur

Nederlandse Turken hebben vorige week al kunnen stemmen voor de Turkse presidentsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen kreeg de conservatieve president Erdogan in Nederland bijna driekwart van de stemmen. De 35-jarige filmmaker Suzan Yücel heeft de Turkse nationaliteit en volgt vanuit Nederland Turkse kwesties als de inflatie, corruptie en voortschrijdende inperking van de vrijheid van de pers, vrouwen en lhbti’ers. In haar documentaire Mijn Turkse stem praat ze met Turkse Nederlanders en onderzoekt ze in Turkije hoe ze haar tegenstem gaat inzetten.