De Volkskrant tv-selectie voor zondag 6 februari

Kris Hitchen en Katie Proctor in Sorry We Missed You van Ken Loach Beeld x

De Boskampi’s

NPO 3, 15.34 uur

(Jeugd, Arne Toonen, 2015) Met een flinke dosis inventiviteit, een scheut inspiratie uit een misdaadfilm en een snufje mazzel doet Rik de buurt geloven dat zijn sukkelige vader eigenlijk een maffiabaas is. Heerlijke kinderfilm van regisseur Arne Toonen (Dik Trom, Black Out), met vette art direction die de boodschap van de film niet overschreeuwt. Dat komt doordat Toonen de juiste acteur op de juiste plek heeft. Thor Braun (Het Geheim) is even kwetsbaar als stoer als Rikki, cabaretier Henry van Loon, meester deadpan, is geweldig als zijn vader.

Henry van Loon en Thor Braun in De Boskampi's van Arne Toonen Beeld x

Toms Schotland

NPO 2, 20.25 uur

Na zijn reizen door Engeland en Ierland trekt Tom Egbers de komende weken in een oldtimer door Schotland. Hij ziet er naast kilts en doedelzakken nog een andere oude Schotse traditie: een sterke hang naar onafhankelijkheid, met name onafhankelijkheid van de Engelsen, die nog steeds als overheersend worden gezien. Hoe verder weg de Engels-Schotse grens in Egbers’ achteruitkijkspiegel is, hoe luider de roep om een zelfstandig Schotland. Vooral de Brexit heeft het Schotse onafhankelijkheidsstreven weer aangewakkerd. Egbers proeft de sfeer op de Highland Games.

De verschrikkelijke jaren tachtig

NPO 3, 21.15 uur

Cabaretier en schrijver Tim Kamps regisseerde zelf een tv-versie van zijn boek De verschrikkelijke jaren tachtig, dat door Kim van Kooten tot scenario werd bewerkt. In 1986 groeit het 9-jarige meisje Piet op in een commune waar Bert (Jacob Derwig) de lakens uitdeelt. De gemeenschap bestaat verder uit vier vrouwen en vier kinderen. Omdat ook de kinderen worden gedeeld, neemt niemand verantwoordelijkheid voor hun opvoeding. Als Piet de Kindertelefoon belt, is medewerker Ivo zo geschokt door haar gemoedstoestand dat hij de Kinderbescherming inschakelt.

Chloe

BBC 1, 22.00 uur

De eenzame Becky Green brengt nogal wat uurtjes door met scrollen op Instagram. Ze is geobsedeerd door de schijnbaar perfecte influencer Chloe, maar weet dat ze altijd een toeschouwer zal blijven en nooit tot haar kennissenkring zal horen. Als er onverwacht een drama plaatsvindt, besluit Becky te infiltreren in Chloe’s kliek en belandt ze in een spannend avontuur. In de nieuwe psychologische thrillerserie Chloe wordt de rol van Becky gespeeld door Erin Doherty, die bekend werd door haar vertolking van prinses Anne in de Netflix-serie The Crown.

Pointer

NPO 2, 22.09 uur

Na alle beloften aan de bewoners en gemeenten van de noordelijke provincies wil de regering vanwege de veranderde situatie op de gasmarkt toch weer meer aardgas gaan winnen uit de gasvelden. Pointer maakte een reportage over de gevolgen van dit besluit voor de Groningse huizenbezitters, die vrezen voor nieuwe aardbevingen. Het repareren en aardbevingsbestendig maken van woningen in de gevarenzone is nog maar net begonnen: slechts 10 procent is versterkt en de rest staat op een jarenlange wachtlijst. Zijn er echt geen alternatieven voor Gronings gas?

I Am Legend

Veronica, 22.10 uur

(Horror, Francis Lawrence, 2007) In de ijzersterke eerste sequentie van deze sfeervolle post-apocalyptische zombiepandemiefilm is wetenschapper Neville (een ingetogen Will Smith) de laatste man in een als Pompeï stilgevallen New York. Hij gaat met zijn hond op zoek naar andere overlevenden en naar een medicijn tegen het virus waaraan de meeste andere overlevenden zijn bezweken. Deze verfilming van Richard Mathesons cultroman, die reeds twee keer eerder werd verfilmd, wordt naar het einde toe conventioneler en sentimenteler, maar is door het sterke fundament uitstekend te pruimen.

Will Smith in I Am Legend van Francis Lawrence Beeld x

Sorry We Missed You

BBC 2, 23.00 uur

(Drama, Ken Loach, 2019) Het is een leugen natuurlijk, dat ondernemerschap van Ricky (Kris Hitchen). Officieel mag hij zich in zijn nieuwe baan als pakketbezorger eigen baas noemen. In werkelijkheid zit hij vast aan één opdrachtgever die hem geen millimeter vrijheid gunt. Ricky, die nooit veel geluk had in zijn loopbaan, is wat je noemt een schijnzelfstandige. En die positie pakt niet goed uit. In Sorry We Missed You richt de Britse meestercineast Loach zich tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt, en toont zich in topvorm. Naast woede laat hij ruimte voor begrip en ontroering. Zonder een moment drammerig te worden, is Sorry We Missed You een ijzersterk, aangrijpend manifest.