De Volkskrant tv-selectie voor zondag 6 augustus

De doe-het-zelfdictatuur

NPO 2, 19.20 uur

Krijgen mensen die gecanceld worden wel een kans om zich tegen de beschuldigingen te verdedigen? In De doe-het-zelfdictatuur onderzoeken Fidan Ekiz en Kees Schaap de keerzijde van de cancelcultuur. In de eerste aflevering spreken ze het gecancelde Tweede Kamerlid Gijs van Dijk en stelt Ekiz de vraag of ze zelf werd gecanceld toen haar programma De vooravond van het scherm verdween. De doe-het-zelfdictatuur zou gemaakt worden voor BNNVara, maar die omroep trok zich terug toen hij zelf onderwerp werd van de serie. Nu zendt MAX het programma uit.

Zomergasten

NPO 2, 20.18 uur

Op haar 15de reisde Khadija Arib haar vader, een Marokkaanse gastarbeider, achterna naar Nederland. Na een ongeplande maar zeer succesvolle politieke carrière werd ze in 2016 gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer, een functie die ze tot 2021 bekleedde. In Zomergasten praat Arib met Theo Maassen over de fragmenten die ze koos voor haar perfecte tv-avond. Ze staat stil bij de strijd van de buitenstaander en de vraag hoe wantrouwen tussen burger en staat de samenleving heeft veranderd. ‘Maar vooral stel ik de vraag: hoe ben ik zelf veranderd?’

Dynasties

NPO 1, 20.24 uur

Als sociale apensoort vertoont de makaak veel gelijkenis met de mens. Makaken leven in groepen met een duidelijke rangorde en een leider. Soms stelt deze zich mild op, terwijl andere alfa-makaken ware despoten zijn. Dynasties is vandaag op bezoek bij een makakenfamilie in het Atlasgebergte van Marokko. In deze troep berberapen heeft mannetje Mac de strijd om de macht gewonnen. Nu moet de onervaren aap bewijzen dat hij deze positie verdient, want alle leden van de groep kijken naar hem om hen te voorzien van voedsel en bescherming tegen vijanden.

Gremlins

SBS 9, 20.30 uur

(Horrorkomedie, Joe Dante, 1984) Heerlijk sardonische, anarchistische horrorkomedie over een pluizig beestje dat, als het nat wordt, in een zichzelf razendsnel vermenigvuldigend monstertje verandert. Regisseur Dante en schrijver Chris Columbus vonden het fundament voor hun film in het eerste kinderboek van Roald Dahl: bij hem wordt de term ‘gremlins’ gebruikt door RAF-piloten, voor mythische wezentjes die mechanische problemen veroorzaken. Gremlins van Dante en Columbus is uiteindelijk slechts heel in de verte daarop gebaseerd. De film kreeg zes jaar later een voortreffelijk vervolg met Gremlins 2: The New Batch, ook geregisseerd door Dante.

Wild World

VRT, 23.00 uur

In de wilde natuur zijn de machtigste carnivoren voor hun voortbestaan afhankelijk van de nietigste dieren en planten. In de natuurserie Wild World onderzoekt de Britse bioloog en ontdekkingsreiziger Patrick Aryee enkele complexe ecosystemen op verschillende locaties op de aardbol. In deze eerste aflevering is hij op de Great Plains van Noord-Amerika, het uitgestrekte landschap van prairies en steppes ten oosten van de Rocky Mountains. Door toedoen van de mens is het ecosysteem hier ernstig verstoord. Ayree ziet wat er wordt gedaan om dit terug te draaien.

Wadjda

NPO 2, 23.26 uur

(Drama, Haifaa Al-Mansour, 2012) Makkelijk was het niet voor de eerste vrouwelijke filmregisseur van Saoedi-Arabië, in een land waar vrouwen ondergeschikt zijn en bioscopen voor hen verboden. Haifaa Al-Mansour mocht zich niet zichtbaar tussen mannelijke crewleden op straat begeven, dus regisseerde ze haar acteurs met een walkietalkie vanuit een geblindeerde bus. Haar debuut, Wadjda, toont net zo’n strijd op microniveau. Het kleine, lichtvoetige drama voert een 10-jarig meisje (gespeeld door natuurtalent Waad Mohammed) op dat tegen de wens van haar moeder een fiets wil kopen, zich totaal onbewust van de toorn van de conservatieve samenleving die ze daarmee over zichzelf en haar familie afroept. De keuzefilm van Zomergast Khadija Arib.

Ali

BBC 2, 00.00 uur

(Drama, Michael Mann, 2001) Will Smith speelt de rol van zijn leven in een warmbloedig portret van Mohammed Ali, waarin veel kanten van de bokser aan bod komen: zijn bokscarrière, de islam en zijn liefdesleven. Jon Voight speelt de beroemde sportjournalist Howard Cosell (‘I’m just telling it like it is’) en doet dat met bewonderenswaardige overtuiging. En dan te bedenken dat Smith het aanbod om Ali te spelen in eerste instantie naast zich neerlegde, tot de echte Ali hem persoonlijk overhaalde. Zowel Smith als Voight werd genomineerd voor een Oscar, zonder ’m te verzilveren.