De Volkskrant tv-selectie voor zondag 5 september

Jeroen Spitzenberger en Willem de Wolf in Bumperkleef van Lodewijk Crijns.

The BFG

BBC 1, 16.45 uur

(Fantasy, Steven Spielberg, 2016) De koning van de kaskrakers maakte van Roald Dahls beroemde kinderboek De GVR (The BFG) uit 1982 een zachtaardige, sprookjesachtige film. Het tandem Spielberg-Dahl klopt: beiden weten gewone mensen, waarin de kijker zich makkelijk kan verplaatsen, tot hun recht te laten komen in spannende situaties. Met één verschil: waar Dahl kinderen meer durft te laten griezelen, wil Spielberg ze laten voelen. Weesmeisje Sofie betrapt de Grote Vriendelijke Reus terwijl hij kinderen letterlijk dromen inblaast en wat volgt is geschiedenis.

Ruby Barnhill in The BFG van Steven Spielberg.

Brommer op zee

NPO 2, 19.25 uur

Met twee bijzondere literaire gasten is Brommer op zee weer terug voor een nieuw seizoen. In het boekenprogramma van de VPRO ontvangen Ruth Joos en Wilfried de Jong vanavond schrijver Herman Koch. Hij komt praten over zijn nieuwe boek Een film met Sophia, dat zich afspeelt in de verdorven wereld van de film. Met Mariken Heitman bespreken de presentatoren de roman Wormmaan, waarin een vergeten erwtenras een grote rol speelt. In de Brommer op zee-boekenclub en -app staat deze maand de historische roman De eerste vrouw van Susan Smit centraal.

Minority Report

Veronica, 20.00 uur

(Sciencefiction, Steven Spielberg, 2002) Tom Cruise beheert in deze fascinerende sciencefictionfilm anno 2054 de misdaadpreventie-afdeling van de Washingtonse politie. Die beschikt over een programma dat het mogelijk maakt toekomstige criminelen te arresteren. Dat gaat prima, totdat Cruise zélf verdachte is - van een moord op een onbekende, die hij binnen 36 uur zal begaan. Spielberg bracht deze verfilming van een roman van Philip K. Dick (ook verantwoordelijk voor de basis van Ridley Scotts Blade Runner) superieur en stijlvol in beeld, met een voorkeur voor kil futuristisch blauw.

Tom Cruise in Minority Report van Steven Spielberg.

Bumperkleef

NPO 3, 20.20 uur

(Thriller, Lodewijk Crijns, 2019) Terwijl hij met zijn gezin onderweg is naar opa en oma in Twente, dringt de heetgebakerde Randstedeling Hans (Jeroen Spitzenberger) zich op de snelweg flink op aan het witte Volkswagenbusje voor hem. Een irritant langzaam geval, dat busje, maar de chauffeur houdt zich wèl keurig aan de maximumsnelheid. De situatie ontspoort op verrukkelijke wijze, als blijkt dat Hans de confrontatie zoekt met een volwaardige maniak (Willem de Wolf, met zijn beschaafde dictie perfect als iconische, voor eigen rechter spelende én aan onderbuikgevoelens appellerende ‘ongedierteverdelger’). Regisseur Lodewijk Crijns smeedt alledaagse Nederland om tot horrordecor, en dat ook nog eens bij daglicht.

Heel Holland bakt nog een keer

NPO 1, 20.30 uur

Bekende gezichten uit eerdere jaargangen van Heel Holland bakt keren terug voor een tweede ronde in een bonusseizoen van de populaire talentenjacht. In Heel Holland bakt nog een keer krijgen de zeven oud-deelnemers opdrachten die gebaseerd zijn op uitdagingen uit eerdere uitzendingen. André van Duin, Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden zetten de bakkers vandaag aan het werk met een speciale appeltaart als signatuuropdracht. Voor de technische opdracht mogen ze geen keukenapparatuur gebruiken, en de slotopdracht wordt een krokant spektakel.

2Doc: De Zandvoortformule

NPO 2, 20.30 uur

Na 35 jaar keerde het Formule 1-circus deze week terug in Zandvoort. Terwijl de rest van Nederland puzzelde op het halen van duurzaamheidsdoelen, werd in Zandvoort asfalt gestort voor de racemonsters die er hun rondjes moeten rijden. De gemeente, de horeca en circuiteigenaar prins Bernhard van Oranje rekenden zich rijk met de verwachte toeschouwers. De documentaire De Zandvoortformule van Wytzia Soetenhorst toont hoe bestuurders, dorpelingen en ondernemers toeleven naar het festijn, terwijl de boswachter zich zorgen maakt over de natuurschade.

In the Shadow of 9/11

Canvas, 21.50 uur

Na de aanslagen van 11 september 2001 was misdaadbestrijding niet meer de voornaamste focus van de FBI. In plaats daarvan moest er opeens worden gejaagd op terroristen, en die overgang ging bepaald niet soepel. De documentaire In the Shadow of 9/11 vertelt het verhaal van de Liberty City Seven, een groep jonge mannen uit Miami die na een lange surveillanceoperatie door de FBI werden gearresteerd. De vermeende sympathisanten van Al Qaida werden beschuldigd van het plannen van aanslagen op Amerikaanse bodem. Concreet bewijs ontbrak echter volledig.