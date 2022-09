De Volkskrant tv-selectie voor zondag 4 september

Van links naar rechts: Dan Aykroyd, John Belushi en Cab Calloway in The Blues Brothers van John Landis. Beeld AP

Adriaan van Dis spreekt Salman Rushdie

NPO 2, 19.26 uur

Salman Rushdie is nog herstellende van de aanval die hem bijna het leven kostte. De VPRO blikt terug op de twee gesprekken die Adriaan van Dis met de schrijver voerde voor zijn boekenprogramma. Het eerste interview vond plaats in 1989, kort na het verschijnen van The Satanic Verses, waarover in de islamitische wereld zoveel ophef was. Ayatollah Khomeini had zijn fatwa tegen Rushdie toen nog niet uitgesproken. Ten tijde van het tweede gesprek in 1992, op een geheime locatie, was de schrijver al ondergedoken wegens de doodsbedreigingen die hij ontving.

De neven van Eus

NPO 2, 20.22 uur

Vijf jaar na het eerste seizoen van De neven van Eus doet Özcan Akyol opnieuw een poging op zijn vaderland te doorgronden in een tweede reeks afleveringen van zijn documentaireserie. Op een reis door verschillende provincies toont hij de diverse gezichten van Turkije. In de eerste aflevering behandelt hij het Turkse vluchtelingenbeleid. Turkije nam tijdens de Syrische Burgeroorlog veel vluchtelingen op uit het buurland. In de havenstad Mersin, gekscherend ‘klein Aleppo’ genoemd, merkt Akyol dat de plaatselijke bevolking de nieuwkomers inmiddels beu is.

Once Upon a Time... in Hollywood

France 2, 21.10 uur

(Komedie, Quentin Tarantino, 2019) In wat Tarantino zijn liefdesbrief aan Los Angeles noemt, loert het kwaad. Zijn speelse en spectaculaire reconstructie van LA anno 1969 schetst de levens van stuntman Cliff Booth (Brad Pitt), B-acteur Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) en de niet-fictieve actrice Sharon Tate (Margot Robbie), die achteloos ronddartelen in een wereld waar de sekteleden van Charles Manson elk moment kunnen toeslaan. Grote vraag: hoe kun je het komische en groteske verbinden aan een van de gruwelijkste moordzaken in de geschiedenis van Hollywood? Tarantino kan dat.

Leonardo DiCaprio (links) en Brad Pitt in Once Upon a Time in… Hollywood van Quentin Tarantino. Beeld Alamy Stock Photo

Ankie, de olympische weduwe

NPO 1, 21.23 uur

In 1972 vermoordden Palestijnse terroristen tijdens de Olympische Spelen in München twee leden van de Israëlische delegatie. Negen andere atleten vonden de dood tijdens een mislukte actie van de Duitse politie. De rol die de Duitse autoriteiten speelden tijdens het Bloedbad van München is nooit helemaal opgehelderd. In de tweedelige documentaire Ankie, de olympische weduwe volgt Twan Huys de weduwe van André Spitzer, de Israëlische schermer die in München om het leven kwam. Na vijftig jaar lijkt Ankies zoektocht naar informatie succes te hebben.

How to with John Wilson

BBC 2, 22.35 uur

Filmmaker John Wilson doet verslag van zijn woonplaats New York. Gezien door Wilsons camera en voorzien van zijn droge commentaar ontstaat er in How to with John Wilson een uniek beeld van de stad en haar bewoners, steeds aan de hand van een thema dat door Wilson heel losjes wordt gevolgd. In de eerste twee afleveringen gaat het om de kunst van een praatje maken en de wondere wereld van steigerwerken. De serie is een aanrader voor de fans van Nathan Fielder, de maker van de opzienbarende HBO-serie The Rehearsal, die als uitvoerend producent fungeerde.

The Blues Brothers

SBS 9, 22.40 uur

(Komedie, John Landis, 1980) Heerlijk filmfeestje. Vanaf de allereerste scène, waarin de ene Blues Brother (Dan Aykroyd) de andere (John Belushi) uit de gevangenis haalt en er direct gezeik ontstaat over de kwaliteit van de gestolen politieauto waarin ze rijden, dendert The Blues Brothers ruim twee uur voort met absurde scènes waarin de broers hun band bij elkaar proberen te krijgen voor een benefietconcert voor het weeshuis in Chicago waarin ze zijn opgegroeid. Met onzinnige achtervolgingen die alleen lijken te zijn gemaakt omdat het zo ontzettend leuk is om een goede achtervolging in elkaar te draaien. En vooral met aanstekelijk swingende muzikale intermezzi, door grootheden als James Brown, Aretha Franklin en Ray Charles.

La belle époque

BBC 2, 00.35 uur

(Komedie, Nicolas Bedos, 2019) Licht verteerbare romantische ­komedie met een gezonde dosis ­pretentie. Zestiger Victor (Daniel ­Auteuil) gaat gebukt onder zijn midlifecrisis. Zijn redding vindt hij in het totaaltheater van regisseur Antoine, die zijn publiek historische gebeurtenissen of persoonlijke herinneringen laat (her)beleven. Victor bestelt een in zijn geheugen ­gegrifte avond in mei 1974, toen hij als een blok viel voor zijn latere echtgenote Marianne (Fanny Ardant). De actrice (Doria Tillier) die een jonge, wulpse jarenzeventig-versie van zijn vrouw speelt, schudt Victors arme oudemannenhoofd meer in de war dan de bedoeling is.