De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 4 juni

Chris Pine en Ben Foster in ‘Hell or High Water’ van David Mackenzie.

Spy in the Ocean

BBC 1, 20.00 uur

In series als Spy in the Jungle en Spy in the Wild verstopten natuurfilmers van de BBC cameraatjes in robotkopieën van diverse dieren die ze wilden bestuderen. Spy in the Ocean past diezelfde techniek toe onder water, in een poging de potvis te bespioneren. ‘Spy Whale’ is een goed gelijkend potviskalf, uitgerust met camera’s en microfoons, dat al snel de aandacht trekt van een potvismoeder. Ook een kokosnootoctopus, een kogelvis en zeeleeuw krijgen deze aflevering bezoek van een robotversie.

Raiders of the Lost Ark

Net 5, 20.00 uur

(Avontuur, Steven Spielberg, 1981) Met de slotfilm van de Indiana Jones-reeks op komst - Indiana Jones and the Dial of Destiny, 28 juni in de bioscopen – is het weer tijd voor de voorgaande delen op tv, te beginnen met dit oerdeel uit 1981. Onderzoeker en ontdekkingsreiziger Jones (Harrison Ford) moet daarin anno 1936 de Ark van het Verbond uit handen van nazi’s zien te redden. De belangrijkste inspiratiebronnen voor regisseur Steven Spielberg en producer George Lucas waren de stripboeken van Kuifje en de avonturenfilmreeksen uit de jaren dertig.

College Tour

NPO 2, 20.21 uur

Langebaanschaatser Jutta Leerdam schaatste niet alleen een flink aantal medailles bij elkaar, maar kreeg vorig jaar ook een Best Social Award. Ze is naast topsporter ook influencer, met ruim 4 miljoen volgers op Instagram. Door haar taboedoorbrekende aandacht voor zaken als menstruatie en overgewicht is ze een voorbeeld voor veel jonge vrouwen. In College tour vertelt Leerdam over deze twee kanten van haar carrière en haar relatie met de Amerikaanse youtuber en kickbokser Jake Paul.

Argos Medialogica

NPO 2, 22.32 uur

Dankzij prenatale testen kan het syndroom van Down al in een vroeg stadium worden vastgesteld. Vrouwen die voor de keuze staan om hun zwangerschap na zo’n uitslag al dan niet af te breken, worden beïnvloed door het beeld dat de media schetsen van down. Tv-programma’s als Upside Down, SynDROOM, Down the Road geven volgens critici een veel te positief plaatje. Argos Medialogica onderzoekt welke krachten er spelen bij deze beeldvorming rond down.

All the Beauty and the Bloodshed

BBC 2, 23.00 uur

Fotograaf Nan Goldin brak door in de jaren ’80 met een autobiografische fotoreeks over haar leven. Het werk belandde in vooraanstaande musea, vaak gesponsord door de familie Sackler, eigenaar van Purdue Pharma. Onlangs kreeg Goldin op een andere manier te maken met de Sacklers, toen ze na een operatie verslaafd raakte aan OxyContin, de pijnstiller die door Purdue werd gepusht. In All the Beauty and the Bloodshed interviewt Laura Poitras de fotograaf over haar leven en strijd tegen de Sacklers.

Hell or High Water

BBC 1, 23.30 uur

(Misdaad, David Mackenzie, 2016) Geslaagde poging de ziel van het moderne Texas te vatten. Over tradities en zelfbeschikking gaat dit verhaal van twee bankovervallers met een moraal (Chris Pine en Ben Foster), die geld willen terugveroveren op het bankfiliaal dat na enkele schimmige constructies beslag dreigt te leggen op hun familieranch. Over de angst Amerikaanse waarden te verliezen gaat het ook: de kleine dorpjes stromen leeg, veel mensen zitten financieel in de problemen. Ook de terzijdes mogen er zijn, zoals de cowboy die verzucht geen opvolger te kunnen vinden, of de stamgasten in een dorpsrestaurant die bankovervallers niet meer beschouwen als iets van deze tijd.

Wildlife

BBC 2, 01.25 uur

(Drama, Paul Dano, 2018) In het ijzersterke regiedebuut van acteur Paul Dano wankelt het gezinsleven van de 14-jarige Joe Brinson (Ed Oxenbould) en zijn ouders, zomaar een gezin in een Amerikaans stadje anno 1960. Zeker wanneer vader Jerry (Jake Gyllenhaal) zijn baan verliest en gaat werken als brandweerman, kilometers verderop. In diens afwezigheid ontwaakt in echtgenote Jeanette (Carey Mulligan) een andere vrouw. Hoe kan Joe zich staande houden? De beheerste regie en de cinematografie geven de acteurs alle ruimte. Oxenbould verleent Joe een indrukwekkend mengsel van naïviteit en ingehouden woede.