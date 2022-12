De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 4 december

Gijs Scholten van Aschat en Sanaa Giwa in Hiernamaals van Willem Bosch. Beeld x

Hiernamaals

NPO 3, 10.03 uur

(Drama, Willem Bosch, 2019) In deze gevoelige, originele en sterkste Telefilm van de lichting 2019 belandt de 16-jarige Sam (prachtige rol van Sanaa Giwa) na een auto-ongeluk in de hemel. Daar wacht een engel (Jan-Paul Buijs), of beter gezegd: een ambtenaar met vleugels, die vooral ‘gezeik’ wil voorkomen. Voordeel van de hemel: je krijgt je overleden moeder en de rest van je dode familie te zien en je kunt een paar prangende vragen stellen. Sam leert al snel dat er een geheime passage terug naar het leven is, een soort tweede kans. In elke scène voel je dat er iets persoonlijks bij regisseur-scenarist Willem Bosch op het spel staat.

The Life and Death of Colonel Blimp

BBC 2, 15.00 uur

(Drama, Michael Powell en Emeric Pressburger, 1943) In drie oorlogen vecht een officier (Roger Livesey) in deze Britse klassieker: de Boerenoorlog in Zuid-Afrika, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. The Life and Death of Colonel Blimp was bedoeld als een propagandawerk in oorlogstijd, maar de film bevatte zo veel controversiële elementen en wendingen – bijvoorbeeld het sympathieke portret van een Duitse (anti-nazi)legerofficier – dat hij bij de uitbreng op veel weerstand stuitte. Zo verzette Winston Churchill zich lang tegen de productie, omdat hij dacht dat de film hem belachelijk wilde maken.

Roger Livesey in The Life and Death of Colonel Blimp van Michael Powell en Emeric Pressburger. Beeld x

Brommer op zee

NPO 2, 19.26 uur

Volgend jaar verschijnt een nieuwe bundel met essays van Connie Palmen over beroemde vrouwen, hoofdzakelijk schrijvers. Een van de voornaamste vrouwen in Palmens bundel is Marguerite Duras. De in 1996 overleden schrijver (L’amant), scenarist (Hiroshima mon amour) en regisseur baarde vanaf de jaren vijftig opzien met haar literaire werk, maar ook door haar onconventionele levenswijze. In Brommer op zee reizen Ruth Joos en Wilfried de Jong met Palmen naar Parijs, waar de in Vietnam geboren Duras het grootste deel van haar leven woonde en werkte.

Stolen: Catching the Art Thieves

Canvas, 20.10 uur

Belangstelling voor kunst moet worden aangemoedigd, tenzij de geïnteresseerde partij de georganiseerde misdaad is. De laatste jaren heeft de kunstwereld een aantal gewaagde kunstroven gezien, gepleegd in opdracht van grote criminelen of misdaadbendes. De documentaireserie Stolen: Catching the Art Thieves giet de verhalen achter deze spectaculaire diefstallen in een spannend jasje. De eerste aflevering speelt in Oslo, waar in 1994 het schilderij De schreeuw samen met andere werken van Edvard Munch uit het nationaal kunstmuseum werd geroofd.

Three Days of the Condor

Arte, 20.15 uur

(Thriller, Sydney Pollack, 1975) Robert Redford speelt in deze sterke paranoiathriller naar het boek van James Grady een CIA-agent (codenaam: Condor) wiens collega’s een voor een worden vermoord, waarna hij onderduikt bij een vrouw die wordt gespeeld door Faye Dunaway. Met zijn overheidsscepsis voelde Three Days of the Condor de tijdgeest perfect aan (Watergate domineerde het nieuws, president Nixon was enkele maanden voor de première afgetreden), maar Pollacks film is altijd spannend en actueel gebleven. Grady publiceerde in 1978 een vervolg op zijn boek, Shadow of the Condor, maar dat werd nooit verfilmd.

Medialogica

NPO 2, 20.25 uur

Weinig onderwerpen zorgen lokaal voor zoveel maatschappelijke ophef als asielopvang. In Medialogica vertellen burgemeesters en andere betrokkenen deze week over de impact van berichten in de media in gemeenten waar wordt gesproken over de komst van asielzoekers. Toen afgelopen zomer bekend werd dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in Albergen een hotel had aangekocht voor asielopvang, leidde dat tot massale protesten en zelfs een poging tot brandstichting. Gemeentebestuurders die voorstanders waren van opvang kregen te maken met bedreigingen.

Cow

BBC 2, 23.30 uur

De Britse regisseur Andrea Arnold (Fish Tank, American Honey) waagde zich met Cow aan haar eerste documentaire. In de film volgt ze het leven van de melkkoe Luma. De filmmaker hoeft met de camera slechts te observeren om te laten zien dat de aaneenschakeling van fabrieksmatige processen waaraan Luma en andere boerderijdieren worden onderworpen volledig is doorgeslagen. Arnold laat zien hoe Luma wordt gemolken, geïnsemineerd, hoe ze bevalt van een jong en minuten later alweer in de melkmachine wordt gedreven terwijl haar kalf de fles krijgt.