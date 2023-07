De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 30 juli

Q'orianka Kilcher in ‘The New World’ van Terrence Malick.

Buladó

NPO 3, 9.05 uur

(Drama, Eché Janga, 2020) In het met een Gouden Kalf bekroonde Buladó is de overleden moeder van de 11-jarige Kenza (Tiara Richards) permanent aanwezig doordat ze er niet is. Kenza’s vader (Everon Jackson Hooi) maakt alleen kortaf opmerkingen over haar, maar haar jurken hangen als spoken in de kast. Natuurlijk gaat Kenza, onderweg naar de puberteit, haar alleen maar meer missen. Misschien is er ook meer dan de stoffelijke wereld? De magisch-realistische tweede film van Eché Janga (Helium) past in de Antilliaanse verhalentraditie, maar is ook een actuele zoektocht naar identiteit.

Everon Jackson Hooi in ‘Buladó’ van Eché Janga.

2Doc: Vader in de tuin

NPO 2, 19.20 uur

De familie Korevaar staat voor een belangrijk besluit. Opa Koos is weduwnaar en wordt steeds afhankelijker, maar wil niet naar een verzorgingshuis. Er wordt besloten een kant-en-klare mantelzorgwoning in de tuin te plaatsen, waar opa in kan trekken. In Vader in de tuin volgt Frans Bromet het hele proces: de bouw, de verhuizing en het gewenningsproces van Koos. Vooral dat laatste valt tegen. De 89-jarige merkt dat alles minder wordt en de emotionele impact op het gezin blijkt groter dan verwacht. Is deze vorm van mantelzorg wel een realistische optie?

The New World

Net 5, 20.00 uur

(Drama, Terrence Malick, 2005) The New World, de fraaie vierde film in het oeuvre van de tot dan toe weinig productieve en mede daarom als kluizenaar bestempelde meesterregisseur Terrence Malick, vormde de opmaat voor zijn interessantste periode in de jaren tien. Hij maakte van de Pocahontas-mythe een onconventioneel weerbarstig meesterwerk vol extreem mooie beeldsequenties, waarin de verhaallijnen naarmate de film vordert een steeds ondergeschiktere rol spelen. Dat die zintuigelijke en hyperassociatieve stijl (waarbij de regisseur een voorbij vliegende vlinder gemiddeld genomen belangrijker acht dan een dialoog) niet voor iedereen even makkelijk te accepteren, bleek uit de soms cynische kritiek die de film kreeg.

Zomergasten

NPO 2, 20.20 uur

Wie de film Oppenheimer bekijkt in de bios ziet een werk van Christopher Nolan, maar ook van Hoyte van Hoytema, al vele jaren de vaste cameraman van de regisseur. Behalve bij Nolans Tenet, Dunkirk en Interstellar stond Van Hoytema ook achter de camera voor de James Bond-film Spectre en Spike Jonzes Her. Vanavond vertelt de Nederlands-Zweedse cinematograaf in Zomergasten over zijn vak, zijn werkwijze en de inspiratie die hij put uit de samenwerking met regisseurs. ‘Ik houd erg van het idee dat mijn beroep een soort accommoderende kunst is.’

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Canvas, 21.35 uur uur

(Drama, Martin McDonagh, 2017) Mildred Hayes (Frances McDormand) is woest. Haar tienerdochter is verkracht en vermoord en de lokale politie weet na maanden nog altijd niet door wie. Als provocatie zet ze drie enorme borden buiten het stadje neer. Three Billboards is een western, over een eenling die het opneemt tegen een falende sheriff (gespeeld door een geweldige Woody Harrelson), waarvoor McDormand zich liet inspireren door John Wayne. Maar zo simpel als in een klassieke cowboyfilm liggen de verhoudingen niet. Morele glibberigheid is hier de grote kracht.

Frances McDormand in ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ van Martin McDonagh.

Joseph Klibansky – Er ís helemaal geen einddoel

NPO 1, 23.11 uur

Joseph Klibansky heeft de afgelopen jaren veel bewonderaars gekregen, maar ook veel critici. De Nederlandse kunstenaar laat zich inspireren door het werk van Jeff Koons. Zijn glimmende en gemakkelijk behapbare sculpturen vinden aftrek bij nieuwe beroemdheden als Max Verstappen en Rico Verhoeven, maar worden door de kunstwereld afgedaan als commerciële rommel voor patjepeeërs en Dubai-gangers. In het documentaire portret Joseph Klibansky – Er ís helemaal geen einddoel geven de artiest en zijn familie een kijkje achter de schermen van de firma Klibansky.

For All Mankind

NPO 2, 23.28 uur

De astronauten die in het kader van het Apollo-programma de maan bezochten, waren piloten, navigators, ontdekkingsreizigers en onderzoekers, maar ook cameramensen. Het filmmateriaal dat ze maakten werd verwerkt in For All Mankind, een indrukwekkend visueel document uit 1989 dat de verkenning van de maan oogstrelend in beeld brengt. Regisseur Al Reinert kon putten uit een groot archief aan uniek beeldmateriaal van uitzonderlijke kwaliteit. De filmmaker interviewde dertien Apollo-astronauten en vulde hun stemmen aan met een soundtrack van Brian Eno.