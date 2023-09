De Volkskrant tv-selectie voor zondag 3 september

Arnold Schwarzenegger in Predator van John McTiernan.

Rainbow Warrior

Canvas, 20.00 uur

Ondanks internationale protesten ging Frankrijk in de jaren tachtig door met zijn kernproeven in de Stille Oceaan. Op weg naar een protest op testlocatie Moruroa legde het Greenpeace-schip Rainbow Warrior in 1985 aan in de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland. Daar werd het schip door twee explosies tot zinken gebracht, waarbij de Portugees-Nederlandse fotograaf Fernando Pereira om het leven kwam. De Franse veiligheidsdienst bleek verantwoordelijk. Via interviews en archiefmateriaal vertelt Rainbow Warrior het ongelooflijke verhaal achter de aanslag.

Dagboek van een herdershond live

NPO 1, 20.24 uur

De KRO-serie Dagboek van een herdershond was eind jaren zeventig mateloos populair op de Nederlandse tv. Vorig jaar ging een musicalversie van het verhaal in première, en vanavond presenteert KRO-NCRV een live registratie van een uitvoering vanuit Sittard-Geleen. De musical vertelt het verhaal van de jonge kapelaan Erik Odekerke (Thomas Cammaert), die begin 20ste eeuw vol goede hoop aan de slag gaat in een Limburgs dorpje. Hij wordt er niet met open armen ontvangen. Andere rollen zijn voor Angela Schijf, William Spaaij en Nandi van Beurden.

2Doc: Mijn grote broer

NPO 2, 20.26 uur

Voordat morgen de Wereld Suïcide Preventie Week begint, toont de documentaire Mijn grote broer de impact van zelfdoding op een gezin. Filmmaker Mercedes Stalenhoef volgt Gijs, wiens oudere broer Arie op 22-jarige leeftijd uit het leven stapte. Na het drama verdiepen Gijs en zijn ouders zich in de mentale gesteldheid van Arie. Hoewel hij altijd vrolijk en optimistisch leek, worstelde Arie met intense depressies. Stalenhoef hoopt het onderwerp zelfdoding – de voornaamste doodsoorzaak voor Nederlanders onder de 30 – met haar film uit de schaduw te halen.

Predator

SBS 9, 20.30 uur

(Actie, John McTiernan, 1987) Onderhoudend spektakel uit de hoogtijdagen van Arnold Schwarzenegger, onder regie van de man die een jaar later de actieklassieker Die Hard zou maken. De spierbundel duikt als leider van een ietwat dubieus groepje commando’s diep de Zuid-Amerikaanse jungle in om, geheel des jaren tachtigs, een groepje communistische rebellen uit te schakelen. Daarop krijgt hij te maken met een buitenaardse tegenstander van formaat: een soort hightechpanter met reptielenkop, rastavlechten, laserwapen en infraroodvizier. Een voor een leggen de soldaten het loodje, in fraaie, spannende scènes die vanuit het perspectief van het monster zijn gedraaid, tot alleen Schwarzenegger overblijft. Arnies befaamde kreet ‘Get to zee choppa!’ komt uit deze film.

Rundfunk: Todesangstschrei

NPO 3, 21.21 uur

Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde gaven hun visitekaartje af met de absurde serie Rundfunk, bestormden de bioscoop met Jachterwachter en het theater met Wachstumsschmerzen, winnaar van Neerlands Hoop 2018. In hun tweede theatervoorstelling Todesangstschrei laten Kalmthout en Van de Velde hun jeugd achter zich om vol goede moed te beginnen aan het volwassen leven. Een leven dat direct begint met haaruitval, stramme spieren en bijziendheid. Volwassen zijn is beseffen dat de dood elke seconde dichterbij komt, en daar mag om gelachen worden.

Judy

BBC 2, 23.00 uur

(Biopic, Rupert Goold, 2019) Met de filmbiografie Judy richt regisseur Rupert Goold zich op het staartje van het tragische leven van actrice, zangeres en superster Judy Garland: het moment waarop ze zwaar tegen haar zin een serie zangoptredens doet in Londen, om geld te verdienen zodat ze haar jonge kinderen in huis kan nemen. Toch zwelgt Judy niet volledig in de sneuesterrentragiek. Dat komt grotendeels door Renée Zellweger, wier rol met een Oscar werd bekroond. Ze zorgt ervoor dat Garlands kwetsbaarheid haar charme wordt. De empathie voor haar personage is voelbaar.

Renée Zellweger in Judy van Rupert Goold.

Children of Men

BBC 1, 00.40 uur

(Sciencefiction, Alfonso Cuarón, 2006) Londen, 2027. Vanaf de eerste minuut drukt de Mexicaanse duizendpoot Alfonso Cuarón je midden in zijn smerige toekomst. Clive Owens hoofdpersonage ontsnapt ternauwernood aan een bomaanslag en zijn daaropvolgende overlevingstocht door de grootstedelijke jungle – immigratie is als politiek item volledig ontspoord – ontaardt in een thrillerplot waarin het voortbestaan van de planeet wordt bedreigd. Het verhaal over vrouwen die geen kinderen meer kunnen krijgen wordt vastgelegd met onvervalste guerrilla-filmerij: Cuarón brengt een aantal hoogstaande actiescènes als beklemmende oorlogstaferelen in beeld.