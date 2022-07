De Volkskrant tv-selectie voor zondag 3 juli

Ailen Sit en Jackie Chan in Rumble in the Bronx van Stanley Tong. Beeld .

Brainwash special: Slag om de wereldorde

NPO 2, 19.22 uur

De afgelopen jaren vertoonde Europa breuklijnen. Noord en zuid botsten over het economische beleid, oost en west over democratie en rechtsstaat. Door de oorlog in Oekraïne is Europa plotseling eensgezind en lijken die verschillen vergeten. In een special van Brainwash leidt Maaike Schoon een discussie tussen vier denkers over wat Europa bindt. Staan we aan de drempel van een nieuwe wereldorde? Schoon verwelkomt hoogleraar Europese Studies Joep Leerssen, filosoof Alicja Gescinska, theatermaker Lucas de Man en schrijver/journalist Michel Krielaars.

Reizen Waes: Wereldsteden

NPO 3, 20.17 uur

De meeste landen heeft Tom Waes al gezien, maar er waren nog wel wat wereldsteden waar hij graag wilde rondkijken. Na twee jaar thuiszitten arriveert de avontuurlijke presentator deze week in Caïro. De Egyptische hoofdstad barst met 20 miljoen inwoners uit haar voegen. Het verkeer is een nachtmerrie en vervuiling eist haar tol van de bewoners en monumenten in en rond de stad. De regering besloot daarom dat er op 45 kilometer afstand een ‘nieuw Caïro’ moet verrijzen: een gloednieuwe stad rond een duizend meter hoge wolkenkrabber in de vorm van een obelisk.

2Doc Kort: Eeuwig kind

NPO 2, 21.05 uur

Nadat ze het nest hebben verlaten en voordat ze met een partner gaan samenleven, wonen de meeste jongeren een aantal jaren op zichzelf. Deze fase is een belangrijke periode van persoonlijke ontwikkeling en zelfontdekking, maar door de woningmarktcrisis is zij veel jongeren van nu niet gegund. Regisseur Roshan Nejal is 30, woont zelf nog bij zijn ouders en maakte de documentaire Eeuwig kind over zijn situatie en die van lotgenoten. Kun je je zonder eigen woonplek ontwikkelen tot een volwaardig mens, en wat gebeurt er met je als je leven op pauze staat?

Rumble in the Bronx

RTL 7, 21.40 uur

(Actie, Stanley Tong, 1995) Een geslaagde overgangsfilm voor Jackie Chan, die al enige tijd buiten Azië probeerde door te breken maar daar nog niet succesvol genoeg was om zijn thuismarkt helemaal te negeren. Daarom werd een film gemaakt die zich tussen twee culturen beweegt: een Amerikaanse misdaadplot met de overdreven actiescènes van kung fu-films, gesitueerd in New York, maar met vrijwel volledig Chinese cast, onder wie de jonggestorven zangeres Anita Mui, ‘de Madonna van Hong Kong’. De vele fysieke actie wordt snel en in een goed gedoseerd ritme gepresenteerd. En Chans gespeelde naïviteit en zelfspot zijn onweerstaanbaar. Een klassieker, voor wie van dit genre houdt.

Medialogica

NPO 2, 22.21 uur

Een commissie onder leiding van Tjibbe Joustra kwam met een hard oordeel over de Nederlandse adoptiepraktijk: vanwege ernstige misstanden zou de adoptie van buitenlandse kinderen helemaal moeten worden stilgelegd. Dat gebeurde, maar minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming wil buitenlandse adopties nu weer toestaan. In Medialogica zeggen tegenstanders dat er niets wezenlijks is veranderd en adopties niet in het belang zijn van het kind. Voorstanders beweren dat adoptie te negatief wordt afgeschilderd door een groepje dat te veel media-aandacht krijgt.

The Island

Veronica, 22.35 uur

(Sciencefiction, Michael Bay, 2005) Ewan McGregor en Scarlett Johansson, gehuld in strakke witte pakjes, spelen twee klonen, gemaakt om organen te doneren. En die zijn na een ecologische ramp (in 2019) van groot belang. Maar omdat de twee klonen kunnen denken, proberen ze hun makers te ontvluchten. Na een rustig eerste halfuur, dat qua stijl, decor en toon opvallend goed aansluit bij George Lucas’ vroege sf-klassieker THX 1138 (1971), gaat het goed los en etaleert regisseur Bay (Transformers, Ambulance) zijn kunde als ongeremd creatieve actiefilmer.

Ewan McGregor en Scarlett Johansson in The Island van Michael Bay.

Rain Man

BBC 1, 23.30 uur

(Drama, Barry Levinson, 1988) Ja, Rain Man gaat over Raymond, een man met autisme, maar bovenal is het een klassieke roadmovie. Het doel van de reis die de twee hoofdpersonages samen maken, is minder belangrijk dan hun persoonlijke ontwikkeling. Dat geldt vooral voor Raymonds materialistisch ingestelde broer Charlie (Tom Cruise), die gaandeweg ontdekt dat het leven meer biedt dan dure sportauto’s. Rain Man werd onderscheiden met vier Oscars, waaronder eentje voor Dustin Hoffman, die Raymond knap neerzet maar met zijn spel ook de cliché-filmautist in leven riep.