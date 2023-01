De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 29 januari

Christian Bale in Exodus: Gods and Kings van Ridley Scott.

Nationale Holocaustherdenking

NPO 1, 11.05

Tijdens de Nationale Holocaustherdenking doet de NOS rechtstreeks verslag van de kransleggingen en toespraken bij het monument in het Amsterdamse Wertheimpark. Later op de dag (NPO 2, 17.45 uur) presenteert Rob Trip een terugblikt op de herdenking en het Theatre of Remembrance, een route ‘Tegen het vergeten’. Ook is er aandacht voor het Apeldoornsche Bosch. 1300 patiënten van deze Joodse ggz-inrichting werden in 1943 op transport naar Auschwitz gezet en vermoord.

Emma

BBC 2, 15.55 uur

(Romantiek, Douglas McGrath, 1996) Jane Austens roman Emma (1815) werd vele malen bewerkt tot theaterstuk, televisieserie en natuurlijk film, met Clueless (1995) en Emma (2020) als uitschieters. Hollywood-scenarist Douglas McGrath (Bullets over Broadway) werd als student verliefd op de roman en zag er het perfecte materiaal in voor zijn regiedebuut. McGraths Emma werd een degelijke verfilming, met een hoofdrol van Gwyneth Paltrow, die als het opgewekte meisje Emma veel tijd kwijt is aan het (rampzalig) koppelen van haar kennissen. Ze vergeet daardoor haar eigen liefdesleven.

Gwyneth Paltrow en Jeremy Northam in Emma van Douglas McGrath.

Reizen Waes: Wereldsteden

NPO 3, 20.17 uur

Naar schatting wonen er in 2050 twee miljard mensen in Afrika. Het continent telt een aantal van de snelst groeiende economieën en steden ter wereld. Tom Waes is deze week in Kenia. De hoofdstad Nairobi groeit explosief en veel inwoners zijn onder de 20. In Reizen Waes ontdekt de avontuurlijke presentator hoe de toekomst van Afrika eruit kan zien, en dat is soms behoorlijk verrassend. Zo is Waes op bezoek bij het enige ijshockeyteam in Oost-Afrika en maakt hij een proefrit in de eerste auto die helemaal in Afrika werd ontwikkeld.

Pointer

NPO 2, 22.09 uur

Afgelopen september kwamen uit verschillende steden verhalen over kinderen die met honger in de klas zaten. In Rotterdam viel een leerling om van de honger, in Eindhoven opende een school een boterhammenbar en Den Haag maakte miljoenen vrij voor schoolmaaltijden. Pointer zocht uit wat er aan de hand is. Hoe groot is het probleem van armoede en slecht etende kinderen? En is dit opnieuw een taak die op het bord van de scholen belandt of moeten ouders worden onderwezen over het belang van een gevulde maag?

Exodus: Gods and Kings

Net 5, 22.30 uur

(Avontuur, Ridley Scott, 2014) Sommige delen uit Exodus: Gods and Kings zou je zo in oudheidkundige musea kunnen vertonen – en dat is een compliment. Hoe de camera zweeft boven de koningsstad van 1300 voor Christus, langs de Nijl en de tempels en piramides, deels nog in aanbouw. Hoe de zoon van de farao met groots vertoon het paleis uit rijdt met zijn strijdwagen, afgeschermd door rijen paleiswachters. En hoe Ramses met hulp van zijn aangenomen broer Mozes de Hittieten afslacht, in een wervelend gefilmde stormaanval. Met dank aan een productiebudget van 140 miljoen dollar en de regie van Ridley Scott (Gladiator). Al staan daar wel houterige dialogen en karikaturaal vormgegeven personages tegenover.

Defiance

BBC 2, 23.00 uur

(Oorlog, Edward Zwick, 2008) Aan de basis van Defiance ligt het waargebeurde verhaal van vier Pools-Joodse broers die zich met een groep van duizend lotgenoten in de Tweede Wereldoorlog schuilhielden in de bossen rond Navahroedak (nu Belarus). Regisseur Edward Zwick (Blood Diamond) maakte het nog spannender door de broers de Duitsers te laten bestrijden, en door een broedertwist tussen Tuvia (Daniel Craig), die zo veel mogelijk Joodse levens wil sparen, en Zus (Liev Schreiber), die zo veel mogelijk Duitsers over de kling wil jagen.

Jamie Bell en Daniel Craig in Defiance van Edward Zwick.

De kist

NPO 2, 23.31 uur

Als arts is Diederik Gommers gespecialiseerd in de spoedeisende hulp. Door die expertise zat hij tijdens de coronacrisis in het Outbreak Management Team en werd hij door zijn optredens in de media in korte tijd een van de bekendste artsen van Nederland. Deze week krijgt hij in De kist bezoek van Kefah ­Allush, die bij hem komt voorrijden voor een goed gesprek over leven en dood; zaken waar Gommers beroepshalve regelmatig mee wordt geconfronteerd. Toch moet hij constateren dat hij over zijn eigen sterfelijkheid nog niet zo erg heeft nagedacht.