De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 28 mei

Romy Schneider en Helmut Berger in ‘Ludwig’ van Luchino Visconti.

Lover Come Back

BBC 2, 14.15 uur

(Komedie, Delbert Mann, 1961) Publiekslievelingen Doris Day en Rock Hudson maakten in de jaren vijftig en zestig enkele keurig pikante romantische komedies met elkaar, waarvan Pillow Talk (1959) de bekendste is. De opvolger van die film is het vermakelijke Lover Come Back, dat niet alleen scoort als romkom, maar ook sterke satire op de reclamewereld levert. De film gaat over twee reclamebureau’s die elkaar gek maken met advertenties van niet-bestaande producten. Day en Hudson spelen elkaars concurrent, Tony Randall is – zoals altijd – de prettig sukkelige sidekick.

Doris Day en Rock Hudson in ‘Lover Come Back’ van Delbert Mann.

Kapsalon Romy

NPO 3, 15.23 uur

(Drama, Mischa Kamp, 2019) De wereld van de 10-jarige Romy wordt langzaam groter: ze wordt kappersassistent en verzorger, terwijl haar aan alzheimer lijdende oma Stine juist de andere kant op beweegt – van kapsalon naar verzorgingstehuis. Razendknap, hoe het met acht Gouden Kalveren bekroonde Kapsalon Romy omgaat met een ziekte die voor kinderen én volwassenen nauwelijks te begrijpen valt, zonder om de impact van dementie heen te draaien. Het samenspel tussen de generaties is uitmuntend, met Beppie Melissen als oma Stine en Vita Heijmen als kapperskleindochter Romy.

Beppie Melissen (links) en Vita Heijmen in ‘Kapsalon Romy’ van Mischa Kamp.

Ludwig

Arte, 20.15 uur

(Drama, Luchino Visconti, 1972) Onlangs overleed de Oostenrijkse acteur Helmut Berger, die vooral naam maakte dankzij zijn optredens in films van de Italiaanse meesterregisseur Luchino Visconti, en dan met name diens koningsdrama Ludwig. Visconti was een man van twee werelden: een marxist opgegroeid in een adellijk nest. Die tweeslachtigheid leidde tot weelderige kostuumdrama’s, die zich laven aan de aristocratische achtergrond van de personages, maar ook de innerlijke leegte verbeelden die hun ondergang inluidt. Zo ook in dit fraai aangeklede portret van de Beierse, homoseksuele koning Ludwig II, die langzaam waan­zinnig wordt in zijn sprookjeskasteel Neuschwanstein. Berger speelt de iconische titelrol, terwijl Romy Schneider een tragische reprise van haar Sissi-­optredens geeft.

College Tour

NPO 2, 20.21 uur

Twan Huys begint het nieuwe seizoen van College Tour met een gast uit de politiek: vicepremier en de eerste vrouwelijke minister van Financiën Sigrid Kaag. Na een heel aantal economisch vette jaren en hoge overheidsuitgaven tijdens de coronacrisis moet de regering de komende tijd weer bezuinigen. Het is aan Kaag om de hand op de geldkraan te houden en toch de miljoenen te vinden die nodig zijn voor de klimaatplannen, vluchtelingen en compensatie voor de mensen die zijn getroffen door de gaswinning. Daarnaast heeft de minister te maken met persoonlijke aanvallen.

Het verhaal van Vlaanderen

NPO 1, 21.10 uur

Het enorme leed van de Eerste Wereldoorlog is Nederland grotendeels bespaard gebleven, maar België veranderde tussen 1914 en 1918 in het slagveld waar de strijd tussen Duitsland en de geallieerden werd uitgevochten. In de voorlaatste aflevering van Het verhaal van Vlaanderen bezoekt Tom Waes de plekken waar miljoenen mannen vochten en stierven in ‘de Groote Oorlog’. Voor Vlaanderen heeft de Eerste Wereldoorlog een sterke relatie met de strijd voor Vlaamse soevereiniteit, en in zekere zin zijn de gevolgen van het conflict er nog altijd voelbaar.

Pointer

NPO 2, 22.18 uur

Rond het Drentse Schoonebeek haalt de NAM al tientallen jaren olie en gas uit de bodem. Veel inwoners verdienen hun geld in de oliewinning. Om het oppompen van de stroperige olie gemakkelijker te maken, injecteert de NAM stoom in de bodem. Deze techniek levert grote volumes aan vervuild water op. Voorheen pompte de NAM dit afvalwater naar lege gasvelden in Twente, maar het nieuwe plan is om het voortaan op te slaan onder Schoonebeek zelf. Pointer laat deze week zien hoe twijfel over dit plan tot grote verdeeldheid leidt bij de inwoners van het dorp.

Argos Medialogica

NPO 2, 22.47 uur

Het internet, podcasts en videokanalen hebben het starten van een eigen nieuwskanaal heel makkelijk gemaakt. De laatste jaren hebben traditionele media hierdoor concurrentie gekregen van kanalen als De Andere Krant, Weltschmerz en Red Pill Journal. Deze zeggen te bespreken wat de ‘mainstream media’ verzwijgen, maar blijken vaak ongefundeerde theorieën rond te pompen over zaken als corona, migratie en een geheime machtselite. Argos Medialogica onderzoekt welke geldschieters er achter deze media zitten, wat hun agenda is en waar hun geld vandaan komt.