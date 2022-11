De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 27 november

Gijs Blom (links) en Ko Zandvliet in ‘Jongens’ van Mischa Kamp.

Jongens

NPO 3, 10.03 uur

(Jeugd, Mischa Kamp, 2014) Het zindert tussen Sieger en Marc, die elkaar leren kennen tijdens een training voor een estafettewedstrijd. Maar Sieger (mooie doorbraakrol van Gijs Blom) doet liever niets met die gevoelens en probeert zich wijs te maken dat hij op meisjes valt. Regisseur Kamp weet in deze telefilm de innerlijke onrust van Sieger mooi te treffen, zonder in gemakkelijk drama te vervallen. Siegers worsteling betekent immers niet dat het meteen moet gaan regenen. Ondanks alle problemen zorgt Kamp voor een opmerkelijk fijne ontspannen vakantiesfeer, al is het bij deze zwaar verliefde puberjongens uiteindelijk niet meer echt geloofwaardig dat het bij wat zoenen en handje vasthouden blijft.

Brommer op zee

NPO 2, 19.25 uur

Brommer op zee staat deze week in het teken van Cees Nooteboom. Wil­fried de Jong bezoekt de 89-jarige schrijver op Menorca, waar Nooteboom al bijna een halve eeuw de zomers doorbrengt. Daar schreef hij onder meer zijn klassieker Rituelen. Het eiland speelt ook een grote rol in zijn autobiografische 533. Een dagenboek. De Jong spreekt de auteur over zijn leven en oeuvre. Wat zit er nog in de pen van Nooteboom, en gaat hij ooit die Nobelprijs voor de literatuur nog eens winnen?

Medialogica

NPO 2, 20.24 uur

Het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat diende in Bosnië tijdens de val van Srebrenica in 1995. De blauwhelmen is verweten dat ze niets hadden gedaan om de moord op duizenden Bosnische mannen te voorkomen. Onlangs kregen de veteranen excuses van premier Rutte en een financiële compensatie. Medialogica onderzoekt waar die negatieve beeldvorming rond Dutchbat vandaan kwam. Aan het woord komen journalisten, veteranen en oud-minister Joris Voorhoeve.

Bestseller Boy

NPO 3, 20.30 uur

Met een hartstochtelijke ode aan de liefde hoopt Momo (Shahine El-Hamus) zijn literaire doorbraak te maken. De 21-jarige schrijver stort zich voluit in het Amsterdamse uitgaansleven, een schril contrast met het streng islamitische milieu waarin hij is opgegroeid. Als zijn ouders horen dat ook zij in Momo’s boek voorkomen, is hun reactie onverbiddelijk. De dramaserie Bestseller Boy is gebaseerd op het gelijknamige autobiografische boek van Mano Bouzamour.

Highlander

SBS 9, 20.30 uur

(Fantasy, Russell Mulcahy, 1986) Fantasievolle cultfilm die heen en weer schiet tussen het 16de-eeuwse Schotland en de hedendaagse Verenigde Staten, met een lekker onzinnig gatenkaasverhaal over mannen die menen onsterfelijk te zijn. Sean Connery geeft de vrijwel onsterfelijke Schot MacLeod (Christopher Lambert) zwaardlessen en spirituele adviezen. Rockgroep Queen maakte de muziek, waaronder de ballad Who Wants to Live Forever voor de waarlijk ontroerende scène waarin Mac­Leod afscheid neemt van zijn aan ouderdom stervende geliefde.

Beatie Edney en Christopher Lambert in ‘Highlander’ van Russell Mulcahy.

Simon Schama’s History of Now

BBC 2, 22.15 uur

In zijn serie History of Now gaat historicus en kunstkenner Simon Schama op zoek naar kunstenaars en schrijvers die streden voor de waarheid en democratie. Vaak betaalden ze daarvoor een hoge prijs. De zoon van George Orwell vertelt hoe de schrijver van 1984 in de Spaanse Burgeroorlog belandde, en de kleinzoon van Boris Pasternak beschrijft de risico’s die zijn opa nam met Dr. Zhivago. Schama spreekt ook hedendaagse dissidente kunstenaars, zoals Nadezjda Tolokonnikova van Pussy Riot.

King Arthur

SBS 9, 22.45 uur

(Avonturenfilm, Antoine Fuqua, 2004) De begintitels van King Arthur vermelden dat nu eindelijk het ware verhaal zal worden verteld over de legendarische leider die de Britten verenigde. Een claim die moeilijk waar te maken is: over koning Arthur zijn nu eenmaal weinig feiten bekend. De film doet vooral een poging de duistere Middeleeuwen om te toveren tot een strijdtoneel voor veldslagen tussen dappere mannen die heel modern vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel hebben staan. De definitieve Arthur-film is het niet, maar de actiescènes zijn fraai en de sterrencast is imposant.