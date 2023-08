De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 27 augustus

Lloyd Avery II in ‘Boyz n the Hood’ van John Singleton. Beeld .

Knetter

NPO 3, 09.05 uur

(Familiefilm, Martin Koolhoven, 2005) De 9-jarige Bonnie moet het zien te rooien met haar manisch-depressieve moeder, een onbekende vader, en dan ook nog de dood van haar inwonende oma. Toch houden regisseur Koolhoven (Brimstone) en scenarioschrijver Mieke de Jong Knetter licht en innemend. Carice van Houten overtuigt als de kwetsbare moeder, Jesse Rinsma speelt mooi dochter Bonnie, die haar moeder neemt zoals ze is (‘Soms is ze echt knetter’). Hartverwarmende en legendarische scène: de olifant die ineens in de tuin staat.

Jesse Rinsma in ‘Knetter’ van Martin Koolhoven. Beeld .

Podium klassiek

NPO 2, 18.10 uur

De komende twee afleveringen van Podium klassiek staan weer in het teken van een masterclass, gehouden in de Bethlehemkerk in Amsterdam. Vandaag ontvangt de Britse sopraan Rosemary Joshua daar drie getalenteerde jonge zangers die ieder een uitdagende aria zullen zingen. Joshua is directeur van De Nationale Opera Studio en werd bekend bij een groot publiek door haar deelname als jurylid aan het televisieprogramma Aria. De sopraan weet wat er nodig is om een groot operazanger te worden en coacht jonge talenten op deze zware weg.

Zomergasten



NPO 2, 20.20 uur

Theatermaker en choreograaf Alida Dors is artistiek directeur van Theater Rotterdam. Ze groeide op in de Amsterdamse Bijlmer en de Pijp en was al jong bezig met thaiboksen, schaatsen en dansen in de hiphop-scene. De liefde voor dans zou altijd blijven. Haar choreografie Or Die Trying voor drie dansers en vier thaiboksers werd genomineerd voor de Zwaan. Dors hoort tot de belangrijkste namen in de dansgemeenschap en vanavond zit ze tegenover Theo Maassen in Zomergasten. ‘Mijn werk gaat in essentie over verbinden, spiritualiteit en verandering.’

Uitmarkt 2023: Musical Awards, de Kick-off

NPO 1, 20.23 uur

De Uitmarkt moet na 45 jaar op de schop, maar de traditionele kick-off van de Musical Awards gaat dit jaar gewoon door. Koninklijk Theater Carré is vanavond het toneel van een feestelijke liveshow, waar Frits Sissing en Marlijn Weerdenburg alvast een voorproefje presenteren van het komende musicalseizoen. Er zijn nummers te zien uit onder meer Pretty Woman, Les misérables, Mamma Mia, Boni, de musical en De hospita. Musicalsterren als Jan Kooijman, Simone Kleinsma, René van Kooten, William Spaaij en Nandi van Beurden leveren een bijdrage.

The Woman in the Wall

BBC 1, 22.05 uur

Het zesdelige thrillerdrama The Woman in the Wall put uit de gruwelijke geschiedenis van de Ierse Magdalene Laundries. In deze katholieke instelling werden veel ‘gevallen’ vrouwen het slachtoffer van geweld en misbruik. Lorna Brady (Ruth Wilson) bracht haar jeugd door in zo’n opvanghuis, waar ze een traumatische tijd beleefde. Als volwassene heeft ze last van slaapwandelen, waarbij ze wakker wordt op plekken zonder te weten hoe ze daar is beland. Haar pad kruist dat van rechercheur Colman Akande (Daryl McCormack), die op zoek is naar een moordenaar.

Ex Machina

Net 5, 22.15 uur

(Sciencefiction, Alex Garland, 2014) Het prachtig vormgegeven Ex Machina zit vol met vragen over kunstmatige intelligentie, maar uiteindelijk is het ook een gevecht tussen twee macho-nerds, zonder winnaar. Nathan (Oscar Isaac) is het geniale brein achter een machtige internetzoekmachine, Caleb (Domhnall Gleeson) een werknemer die wordt onderworpen aan Nathans geheime experiment, een extreme versie van de turingtest: beseft de gesprekspartner van een robot dat hij met een robot (Alicia Vikander) praat? Ondanks het futuristische onderwerp volgt Ex Machina aloude filmwetten, al maken die de film nauwelijks minder prikkelend.

Alicia Vikander in Ex Machina van Alex Garland. Beeld x

Boyz n the Hood

NPO 2, 23.29 uur

(Drama, John Singleton, 1991) De Zomergasten-keuzefilm van theatermaker en choreograaf Alida Dors is een rauw en hard portret van de ellende die bendeoorlogen teweegbrengen in de Amerikaanse samenleving. In dit geval in Los Angeles, waar regisseur en scenarist John Singleton werd geboren en opgroeide, zij het in grotere welstand dan die van Crenshaw, de buurt waar zijn debuutfilm zich afspeelt. Boyz n the Hood, dat hij op 23-jarige leeftijd maakte, overtuigt door zijn documentaire waarachtigheid. De spanning van een wereld waarin elk incident kan ontaarden in een veldslag, wordt ingetogen en daardoor overtuigend verbeeld. Het zou zijn beste film blijven: de filmmaker overleed in 2019 aan de gevolgen van een beroerte.