De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 26 maart

Gary Oldman in ‘Darkest Hour’ van Joe Wright. Beeld .

Mijn vader is een saucisse

NPO 3, 15.27 uur

(Jeugd, Anouk Fortunier, 2021) Wanneer de vader van Zoë in deze sympathieke Vlaamse jeugdfilm zijn kleurloze baan als bankmedewerker inruilt voor een acteercarrière, neemt alleen zij hem serieus. Het meisje helpt haar vader bij het oefenen van teksten, begeleidt hem bij zijn waardeloze audities en brengt hem met de fiets naar zijn eerste klus, in zijn worstenpak – fantastisch beeld. Via Zoë’s blik weet regisseur Anouk Fortunier in haar speelfilmdebuut een fijne toon te treffen. Ze laat je je knap verwonderen over degene die je normaal gezien voor lief neemt.

Johan Heldenbergh in ‘Mijn vader is een saucisse’ van Anouk Fortunier. Beeld .

Het verhaal van Vlaanderen

NPO 1, 20.23 uur

Volgens dezelfde formule als Het verhaal van Nederland neemt Tom Waes de kijker de komende weken mee voor een reis door de Vlaamse geschiedenis. Het verhaal van Vlaanderen begint vandaag in de prehistorie bij de allereerste bewoners van de streek die nu België heet, en reist daarna via de Romeinse tijd en de Middeleeuwen naar de Gouden Eeuw en de revolutie waarin België zijn onafhankelijkheid kreeg. In elke aflevering wordt de periode met nagespeelde scènes tot leven gebracht en vertellen historici over de belangrijkste gebeurtenissen van het tijdperk.

Draadstaal

NPO 3, 21.16 uur

De kerstspecial van Draadstaal was leuk, maar voor de fans van het satirische sketchprogramma is een seizoen met acht nieuwe afleveringen nóg leuker. De komende weken beleven de vele typetjes van Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven weer allerhande tragikomische crisismomenten. Fred en Ria Onderbuik zijn terug met hun bespiegelingen op alles wat er mis is in de maatschappij, en het leven blijft een groot tranendal voor snackbartijgers Joop en Leon. Ook het First Date-restaurant gaat vandaag weer open voor de ongelukkigste liefdesmatches.

Great Expectations

BBC 1, 22.00 uur

Steven Knight, de schrijver van Peaky Blinders, bewerkte Charles Dickens’ populaire boek Great Expectations uit 1860 tot een nieuwe, zesdelige tv-serie die vandaag van start gaat. Door een speling van het lot maakt de weesjongen Pip (aanvankelijk gespeeld door Tom Sweet, later door Fionn Whitehead uit Dunkirk) kennis met de oude, excentrieke Miss Havisham (Oscarwinnaar Olivia Colman) en haar pleegdochter. Het opent allerhande mogelijkheden voor Pip. De toon van de serie is een stuk grimmiger dan die van Dickens’ luchtige coming-of-ageroman.

This Means War

Net 5, 22.10 uur

(Komedie, McG, 2012) Twee CIA-agenten leggen het per ongeluk aan met de charmante Lauren, die hun achtergrond niet kent en al evenmin weet dat de mannen elkaar kennen. Voer voor geijkte misverstanden: hoofdrolspelers Reese Witherspoon, Tom Hardy en Chris Pine weten uitstekend raad met de grappen in het scenario. Regisseur McG (Charlie’s Angels) heeft ook zo zijn invallen, zoals de in één take gedraaide scène waarin Lauren zich klaarmaakt voor een avondje tv-kijken, terwijl de mannen als Mission Impossible-helden om haar heen sluipen met afluisterapparatuur.

Reese Witherspoon en Tom Hardy in ‘This Means War’ van McG. Beeld .

Darkest Hour

BBC 1, 23.30 uur

(Drama, Joe Wright, 2017) Het is mei 1940. Nederland, België en Frankrijk worden onder de voet gelopen in de Blitzkrieg. Chamberlain moet aftreden als premier. Nu is het aan zijn opvolger: wel of geen vredesbesprekingen met de nazi’s? Zo belandt de bal bij Winston Churchill, formidabele vertolkt door Gary Oldman, die volledig in zijn personage opgaat en een Oscar won voor deze rol. Zelfs de wat schurende scène in de ondergrondse maakt de acteur draaglijk. Maar wat Darkest Hour echt meeslepend maakt, is de permanent aanwezige notie dat het Britse koninkrijk zich heel dicht bij onderhandelingen met de vijand bevond; dat zou de loop van de geschiedenis hebben verlegd.

Adieu God

NPO 2, 23.31 uur

Programmamaker Sinan Can vindt zichzelf eerder spiritueel dan religieus. Tijs van den Brink spreekt met hem over het geloof in een nieuwe aflevering van Adieu God. Can werd in Nijmegen geboren in een modern Turks gezin waar het soefisme een grote rol speelde. Deze mystieke stroming combineert elementen uit de islam met andere religies en filosofieën en hecht veel waarde aan meditatie. De journalist vertelt hoe hij verdriet ervaart als hij in zijn programma’s wordt geconfronteerd met menselijk leed, en dan teruggrijpt op wijsheden uit het soefisme.