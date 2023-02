De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 26 februari

Tye Sheridan en Matthew McConaughey in ‘Mud’ van Jeff Nichols.

Het leven volgens Nino

NPO 3, 15.35 uur

(Familie, Simone van Dusseldorp, 2014) ‘Ik ben psychisch beschadigd en ik heb rust nodig.’ Wanneer de 8-jarige Nino wordt gevraagd waarom hij niet naar school gaat, een jaar nadat zijn moeder bij een auto-ongeluk is overleden, antwoordt hij met een grotemensenwijsheid. Het is een van de sterke momenten in Het leven volgens Nino, waarin een uitspraak of situatie tegelijk schrijnend en komisch kan zijn. Regisseur Simone van Dusseldorp bewaakt de balans met precisie in dit rouwverwerkingsdrama dat een jonge én volwassen doelgroep volstrekt serieus neemt.

Rohan Timmermans in Het leven volgens Nino van Simone van Dusseldorp.

United We Stand, musici in tijden van oorlog

NPO 2, 15.05 uur

De Russische cellist Maya Fridman woont in Nederland en zag met afschuw hoe haar vaderland vorig jaar Oekraïne binnenviel. Om het Oekraïense volk te steunen organiseerde ze in verschillende grote zalen in Nederland een reeks benefietconcerten met Oekraïense, Russische en Nederlandse musici. In de documentaire United We Stand volgt regisseur David van Tijn de gedreven Fridman vanaf het eerste concert. Voor de betrokken musici voelt de oorlog in Oekraïne niet alleen als een conflict om grondgebied, maar ook als een strijd tegen de Oekraïense cultuur.

Nieuwe blik terug

NPO 2, 19.25 uur

Tijdens zijn reizen door Europa ontdekte musicus Orville Breedveld heel wat verhalen over mensen van kleur die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis. Toch komen we hen in de geschiedenisboeken nooit tegen. Dit hoopt Breedveld recht te zetten in de serie ‘Nieuwe blik terug’. In de eerste aflevering schetst hij een portret van Joseph Bologne Chevalier de Saint-George. Deze zoon van een Franse plantage-eigenaar en een zwarte vrouw kwam in de 18de eeuw naar Frankrijk. Hij bleek een muzikaal wonder en werd kolonel in het Franse leger.

De eeuwige oorlog

Canvas, 20.50 uur

In sommige brandhaarden blijven conflicten opvlammen. Rudi Vranckx onderzoekt in de serie De eeuwige oorlog waarom het in deze landen maar geen vrede wil worden. Deze week verdiept hij zich in Libanon, waar de door Iran aangestuurde terreurbeweging Hezbollah is uitgegroeid tot een schaduwstaat die het land in zijn greep houdt. Omdat sjiieten, soennieten en christenen elkaar naar het leven staan hoeft er in Libanon niet veel te gebeuren voordat de vlam in de pan slaat. Hoe kon Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zo lang de touwtjes in handen houden?

Het echte leven in de dierentuin

NPO 1, 21.31 uur

Het nieuwe seizoen van Het echte leven in de dierentuin werd opgenomen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Naast een aantal bekende dieren en hun verzorgers uit eerdere afleveringen maken we ook kennis met nieuwe bewoners, zoals het olifantenkalfje Maxi. Ook bij de gorillafamilie van de dierentuin is er gezinsuitbreiding. De kleine Ajabu moet zich zien staande te houden tegen de twee baldadige gorillapubers in het apenverblijf. Omdat de ouders van Fie aan het broeden zijn op hun volgende ei, krijgt het papegaaienduikerkuiken twee adoptieouders.

The King’s Speech

BBC 2, 23.00 uur

(Tom Hooper, 2010) Het is 1925. De Britse koning George VI, dan nog prins Albert, dient een tot de nok toe gevuld Wembley-stadion toe te spreken, maar zijn eerste publieke optreden sterft in gehakkel en pijnlijke stiltes. Regisseur Hooper weet de spreekangst meesterlijk in beeld te vatten. De microfoon doemt op als een martelwerktuig en dan stapt acteur Colin Firth naar voren, die zich in The King’s Speech virtuoos toont in het geloofwaardig stotteren, en die gevoelens van pijn, trots en miskenning met elkaar laat wedijveren.

Colin Firth in ‘The King's Speech’ van Tom Hooper.

Mud

BBC 1, 00.10 uur

(Drama, Jeff Nichols, 2012) Als 14-jarige jongens nog aan denkbeeldige vrienden zouden doen, dan was Mud (Matthew McConaughey) de vriend die ze zouden verzinnen. Stoer, ruig, vol wijsheden over geluksshirts en slangen en net als zij hopeloos verliefd op een vrouw ‘als een droom waaruit je nooit wakker wilt worden’. Dus natuurlijk besluiten Ellis (Tye Sheridan) en Neckbone (Jacob Lofland) Mud te helpen, na hun ontmoeting op een onbewoond eiland, ergens waar de Mississippi verandert in een uitgestrekte watervlakte. De eigenzinnige regisseur Jeff Nichols (Take Shelter, Midnight Special) wilde dat Mud eruit zou zien ‘alsof Sam Peckinpah een verhaal van Mark Twain heeft geregisseerd’.