De Volkskrant tv-selectie voor zondag 26 december

Beeld uit Shaun the Sheep Movie van Mark Burton en Richard Starzak.

Shaun the Sheep Movie

BBC 1, 11.10 uur

(Animatie, Mark Burton en Richard Starzak, 2015) De schapen willen de boer een dagje onder zeil houden, om in zijn huis popcorn te kunnen eten en cowboyfilms te kijken. Een plan dat misloopt, zodat schapen, boer en waakhond Bitzer door allerlei slapsticktoestanden richting grote stad sjezen, in deze fijne speelfilmversie die de Britse animatiestudio Aardman (Wallace & Gromit, Chicken Run) baseerde op zijn eigen tv-serie met het gelijknamige schaap. Je hoeft de serie niet te kennen om meteen verliefd te worden op deze strubbelende schaapjes, die elk hun eigen trekjes hebben en toch ook typisch Aardman zijn: zie alleen al de zijwaarts knauwende mondjes.

Singin’ in the Rain

BBC 2, 13.40 uur

(Musical, Stanley Donen, Gene Kelly, 1952) Zo’n film die je altijd kunt kijken, al valt-ie op Kerst wel buitengewoon goed. Gene Kelly’s bruisende spel, de fantastische choreografieën en surrealistische musicalscènes, de mild-spottende kijk op Hollywood en natuurlijk dat door iedereen mee te zingen liedje: het is allemaal van een onuitputtelijke Technicolor-charme. Kelly speelt in Singin’ in the Rain een Hollywoodster anno 1927, die de overgang naar de geluidsfilm te lijf gaat. Debbie Reynolds en Donald O’Connor vormen met hem een vrolijk trio, terwijl Jean Hagen komisch blijft als de anachronistische diva met een stem van schuurpapier.

Gene Kelly in Singin' in the Rain van Stanley Donen en Gene Kelly.

Paddington

BBC 1, 17.20 uur

(Familiefilm, Paul King, 2014) De makers van Paddington hebben de sfeer van de beroemde boeken van Michael Bond knap bewaakt, terwijl het verhaal van de naar Londen geëmigreerde beer flink werd gemoderniseerd. Bond (in de film kort te zien als ‘vriendelijke heer’) schreef zijn uiterst Britse verhalen vanaf 1958. De film speelt zich af in het heden. Het tijdverschil biedt ruimte voor vriendelijke maatschappijkritiek. Een van de beste en sympathiekste familiefilms van de laatste jaren, dankzij de goedmoedige toon, taalgrapjes en visuele vondsten, het fijne acteerwerk en de zorgvuldige aankleding.

Beeld uit Paddington van Paul King

Anything Goes: The Musical

BBC 2, 19.40 uur

In 2011 wekte regisseur en choreograaf Kathleen Marshall de klassieke Cole Porter-musical Anything Goes weer tot leven op Broadway. Het werd een groot succes, dat dit jaar een revival kreeg in het Londense Barbican-theater. Met een cast van vijftig artiesten, een volledig orkest en een klein leger tapdansende matrozen werd Anything Goes een sensatie vol romantiek en humor. De BBC presenteert vandaag een registratie van het spektakel, met klassieke zang- en dansnummers als I Get a Kick Out of You, You’re the Top en natuurlijk Anything Goes.

Freddie, the Final Act

NPO 3, 21.51 uur

James Rogans documentaire over de laatste jaren van Freddie Mercury plaatst het verhaal van de Queen-frontman in een breder perspectief. Freddie, the Final Act vertelt over de aidsepidemie van de jaren tachtig, die een vroeg einde maakte aan het leven van Mercury en talloze anderen. Vooroordelen en paniek rond de ziekte maakten het leven met aids nog moeilijker. Ook belicht Rogan het unieke eerbetoon aan Mercury in het Wembleystadion, waarbij hij het woord geeft aan de Queen-bandleden, Roger Daltrey, Lisa Stansfield en andere artiesten die er optraden.

Pieter Derks: Voor wat het waard is

NPO 1, 22.14 uur

In zijn nieuwste theatervoorstelling Voor wat het waard is staat cabaretier Pieter Derks stil bij een typisch fenomeen van onze tijd: we worden voortdurend gevraagd om een beoordeling te geven. Na een aankoop op het internet, na een bioscoopbezoek, maar ook na de geboorte van zijn dochtertje kreeg Derks de vraag wat hij van de zorg in het ziekenhuis had gevonden. De samenleving is een markt geworden waar burgers klanten zijn en het internet maakt het heel makkelijk om daaraan mee te doen. De show werd onlangs opgenomen in Carré.

Andere tijden special

NPO 2, 22.32 uur

Ook in Nederland groeit de roep om een rookvrije generatie. De eerste grote supermarkt is al gestopt met het aanbieden van tabakswaren, en ook in de horeca gaat de verkoop in de ban. Hoe anders was het twee eeuwen geleden, toen de fabriek van Theodorus Niemeijer de trots van Groningen werd dankzij de productie van tabak, shag en sigaretten. Voordat de fabriek dit jaar haar poorten sluit, blikt Andere tijden terug op de geschiedenis van de familie Niemeijer, het merk Niemeyer en de betekenis van het bedrijf voor de stad Groningen en haar inwoners.