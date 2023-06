De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 25 juni

Rick Lens in ‘Kauwboy’ van Boudewijn Koole.

Kauwboy

NPO 3, 15.23 uur

(Drama, Boudewijn Koole, 2012) Met vele prijzen onderscheiden kroonjuweel van de Nederlandse jeugdfilm. De 10-jarige Jojo adopteert een uit het nest gevallen kauwtje, terwijl voorzichtig duidelijk wordt dat het bij hem thuis niet goed zit. Waarom is hij de enige die nog met zijn moeder belt? Wat heeft zijn ouders uit elkaar gedreven? Kauwboy roept prangende vragen op, maar Boudewijn Koole en co-scenarist Jolein Laarman nemen alle tijd om te onthullen wat er is gebeurd. Nog mooier is dat Koole geen woorden nodig heeft om de diepste emoties kenbaar te maken. En niets kan op tegen de onvergetelijke momenten die Jojo – adembenemend mooie rol van debutant Rick Lens – deelt met zijn kauw.

Dynasties

NPO 1, 20.23 uur

In de natuurserie Dynasties laten de programmamakers van de BBC zien hoe verschillende wilde diersoorten proberen een gezin te stichten. In de zes afleveringen van dit tweede seizoen nemen ze een kijkje bij de olifanten in Kenia en de makaken in het Atlasgebergte. In deze aflevering staat een stokstaartjesfamilie op de Makgadikgadi-zoutvlakte in Botswana centraal. In dit onherbergzame gebied beschermt een jong vrouwtje haar nest tegen roofdieren, rivalen en zandstormen.

De seizoenen

NPO 2, 20.25 uur

Hoewel minder gedwongen dan vroeger schikken we ons nog steeds naar de jaargetijden. In een nieuwe vierdelige serie observeert Midas Dekkers ons land in de lente, zomer, herfst en winter, met onze gewoonten en rituelen die daarbij horen. In de eerste aflevering van De seizoenen associeert Dekkers de lente met de naïeve, open verwachting dat alles nog mogelijk is. De winter is vergeten en nog voordat het echt warm is, gaan we weer naar buiten en beginnen hormonen op te spelen.

La grande vadrouille

Eén, 20.50 uur

(Komedie, Gérard Oury, 1966) Klucht met Louis de Funès (hier uitgebracht onder de titel Samen uit samen thuis) die in de zomer van 1942 een Engelse parachutist op zijn dak krijgt. Een film vol klassieke scènes, zoals het moment waarop De Funès en André Bourvil tussen de stoelendansende Duitsers belanden en besluiten mee te doen. In Frankrijk een reusachtig succes: de 17 miljoen bezoekers die de weg naar de bioscoop wisten te vinden zorgden lang voor een record, pas 31 jaar later overtroffen door het bezoekersaantal van Titanic.

Louis de Funès en André Bourvil in ‘La grande vadrouille’ van Gérard Oury.

Too Close

Canvas, 21.30 uur

In de Britse miniserie Too Close moet forensisch psychiater Emma Robertson (Emily Watson) de verdachte in een geruchtmakend proces onderzoeken. Connie Mortensen (Denise Gough) staat terecht wegens poging tot moord op twee kinderen, maar zegt zich niets te herinneren. Spreekt zij de waarheid, of probeert ze Emma te manipuleren? Emma ontdekt dat ze meer gemeen heeft met de verdachte dan ze kon vermoeden. Canvas zendt de miniserie vanavond in zijn geheel uit.

Elton John at Glastonbury

BBC 1, 22.00 uur

Al zestig jaar is Elton John actief in de muziek, maar nog nooit speelde hij op het Glastonbury muziekfestival. Dat verandert vanavond, als de flamboyante ster plaatsneemt op het Pyramid Stage. Dit optreden is tevens het laatste dat sir Elton op Britse bodem zal geven. De singer-songwriter is al sinds 2018 bezig aan zijn Farewell Yellow Brick Road afscheids­tournee. Na meer dan driehonderd optredens over de hele wereld sluit hij volgende maand zijn carrière af.

Dunkirk

BBC 2, 22.00 uur

(Oorlog, Christopher Nolan, 2017) Met deze intense oorlogsthriller werpt Christopher Nolan zijn unieke blik op de historische evacuatie, in mei en juni 1940, van Britse troepen uit het Noord-Franse Duinkerke. Zelfs in zijn historische oorlogsfilm goochelt de regisseur, zoals zo vaak, met tijd. We spenderen een week tussen de soldaten op het strand, een dag op een vissersschip en een uur in de cockpit van een jachtvliegtuig. Het chronologisch door elkaar gehusselde oorlogsgeweld in Dunkirk is overweldigend én opmerkelijk doelmatig gefilmd door de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema.