De Volkskrant tv-selectie voor zondag 23 juli

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van zondag.

Van links af: Steven Yeun, Noel Cho, Alan Kim en Yeri Han in ‘Minari’ van Lee Isaac Chung. Beeld TMDb

Reizen langs de mooiste rivieren ter wereld

NPO 2, 18.28 uur

De Moezel stroomt door Frankrijk en Luxemburg, maar het stuk door Duitsland levert de meest romantische plaatjes op. Dit is de Moezel die deze week in beeld komt in Reizen langs de mooiste rivieren ter wereld. Het programma legt een deel van de reis af op een bijzondere replica van een Romeins wijnschip. De oevers van de Moezel zijn zeer geschikt voor druiventeelt en de Romeinen brachten de wijnbouw al tweeduizend jaar geleden naar deze streek. De reis voert ook langs het middeleeuwse Bernkastel-Kues en de op één na hoogste brug van Duitsland.

The Impossible

RTL 7, 20.00 uur

(Drama, J.A. Bayona, 2012) Het vijfkoppige gezin van Maria (Naomi Watts) en Henry (Ewan McGregor), vakantiegangers aan het Thaise strand, wordt door de tsunami van 2004 uit elkaar gereten. Tegen de tijd dat het water toeslaat, heeft regisseur Bayona een ondraaglijke spanning opgebouwd. Een gruwelijke ontlading volgt wanneer Maria en oudste zoon Lucas (Tom Holland) door de razende stroom worden meegesleurd. Zodra het perspectief wordt verplaatst naar echtgenoot Henry en de andere twee kinderen, verliest The Impossible veel van zijn kracht, maar het stevige acteerwerk houdt de film overeind.

Tom Holland en Naomi Watts in ‘The Impossible’ van J.A. Bayona. Beeld .

Zomergasten

NPO 2, 20.20 uur

Cabaretier en acteur Theo Maassen presenteerde voor de VPRO al eens enkele seizoenen van 24 uur met… en promoveert vandaag naar Zomergasten. In de eerste aflevering van dit seizoen spreekt hij drie uur met de Vlaamse kosmoloog Thomas Hertog. Binnen de natuurkunde is kosmologie de discipline die zich bezighoudt met het ontstaan en de evolutie van het universum. ‘We kijken op deze zomeravond met ruim vizier naar de toekomst’, belooft Hertog, ‘naar mogelijke buitenaardse levensvormen en de intrede van artificiële intelligentie in de wetenschap.’

Earth’s Great Rivers

Canvas, 21.10 uur

Het tweede seizoen van Earth’s Great Rivers begint bij de oorsprong van de Zambezi, de rivier die van Angola door oostelijk Afrika kronkelt en in Mozambique uitmondt in de Indische Oceaan. Onderweg stroomt het water op de grens van Zambia en Zimbabwe over de indrukwekkende Victoriawatervallen. De rivier is de levensader voor talloze dierenpopulaties. De nijlpaarden zijn een vertrouwd gezicht langs de rustigere stukken van de Zambezi. Verder zijn er krokodillen en buffels, en komen olifanten samen op de oevers.

Minari

Canvas, 22.00 uur

(Drama, Lee Isaac Chung, 2020) Een film om je kalm aan over te geven, en die op die manier in je hart kruipt. Jacob (Steven Yeun), een Koreaanse immigrant in het Amerika van Ronald Reagan, koopt in Arkansas een huis, ver van de bewoonde wereld. Een boerderij waar hij Koreaanse groenten kan verbouwen, daar droomt hij van. Een plek waar hij zijn vrouw Monica (Han Ye-ri) en kinderen eindelijk kan laten zien hoe succesvol hij kan zijn. Cineast Lee Iscaac Chung richt zich op de liefdevol geschetste, weerbarstige relatie tussen zoontje David (Alan Kim) en zijn oma, een met een Oscar onderscheiden bijrol van de Koreaanse vedette Youn Yuh-jung.

Andere tijden sport

NPO 1, 22.10 uur

Vijf jaar lang was Nelli Cooman de snelste vrouw ter wereld op de 60 meter. De Rotterdamse met Surinaamse wortels rende in 1986 naar de eeuwige roem op de indoorbaan van Madrid. Met haar steeds veranderende verschijning trok Cooman de aandacht en ze werd een graag geziene gast in sportprogramma’s, spelletjes en talkshows. Binnen de atletiekwereld ontstond er echter wrijving en botste de sporter met bestuurders en collega’s. Andere tijden sport schetst een portret van Cooman en toont hoe het met haar gaat sinds een fietsongeval, vijf jaar geleden.

De witte ballon

NPO 2, 23.28 uur

(Jeugddrama, Jafar Panahi, 1995). De Iraanse, door de autoriteiten steeds weer opgejaagde meestercineast Jafar Panahi debuteerde glansrijk met deze lieve, warme en veelgeprezen vertelling, over een meisje dat naar de markt gaat om een goudvis te kopen voor de nieuwjaarsviering, maar telkens haar geld verliest. Dapper slaat ze zich door de eerste confrontaties met het harde leven. Aida Mohammadkhan, een meisje zonder enige acteerervaring, is onvergetelijk als de 7-jarige Razieh. De witte ballon, het startpunt van een rijk en weergaloos oeuvre, wordt vanavond vertoond als de filmkeuze van Zomergast Thomas Hertog.