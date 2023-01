De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 22 januari

Liam Neeson en Ben Kingsley in Schindler’s List van Steven Spielberg. Beeld Kippa

3 op reis

NPO 3, 19.42 uur

Deze week verwelkomt 3 op reis een nieuwe gastpresentator. Freddy Tratlehner werd bekend als Vjèze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig en is nu helemaal kookgek. Tijdens een culinaire reis door Italië verdiept hij zich in de eettradities van het land. In Napels onderzoekt hij de cucina povera, de armeluiskeuken. Na de Tweede Wereldoorlog werd in Napels uit noodzaak de gefrituurde pizza geboren, omdat alle steenovens in de stad gebombardeerd waren. Tratlehner ziet hoe je zo’n pizza maakt.

Braveheart

Net 5, 20.00 uur

(Avontuur, Mel Gibson, 1995) Groots opgezet historisch vechtdrama rond de middeleeuwse Schotse rebel William Wallace. Hoofdrolspeler Gibson wilde aanvankelijk niet regisseren, maar zegde toch toe: het werd zijn tweede regieklus na debuut The Man Without a Face (1993). Gibson maakte er een opwindend, zij het historisch niet al te accuraat geheel van, waarin Wallace zijn opstandige heldenmoed betoont tegen de perfide Engelsen. Braveheart werd bekroond met de Oscars voor Beste film en voor de regie, en ook nog voor het camerawerk, de make-up en de geluidseffecten.

Mel Gibson in ‘Braveheart’ van Mel Gibson.

Onze man bij de Taliban

NPO 2, 20.17 uur

Na het vertrek van de Amerikaanse troepen in de zomer van 2021 besloot journalist Thomas Erdbrink nog een paar maanden in Kabul te blijven. In de reportageserie Onze man bij de Taliban ziet hij hoe de Taliban het land weer in hun greep krijgen en de rechten van de Afghaanse burgers en vooral van vrouwen aan banden leggen. Hij spreekt met leden van de Taliban, ontmoet vrouwen die met gevaar voor eigen leven strijden voor hun rechten en ziet een klasje waar meisjes in het geheim les krijgen.

The Warship: Tour of Duty

BBC 2, 22.00 uur

In 2021 werd het grootste Britse marineschip aller tijden te water gelaten. De documentaireserie The Warship: Tour of Duty volgt de HMS Queen Elizabeth op haar eerste missie. De oorlogsbodem kostte zo’n 4 miljard euro en biedt plaats aan 1.600 bemanningsleden en achttien F35-gevechtsvliegtuigen. In de Zuid-Chinese Zee, waar China regelmatig zijn militaire macht demonstreert, moet het schip laten zien dat Groot-Brittannië nog steeds een militaire rol van betekenis speelt. In de eerste aflevering vaart de Queen Elizabeth over de Middellandse Zee.

Pointer

NPO 2, 22.09 uur

De afgelopen jaren is het aantal studenten op het hbo en de universiteitensnel gestegen. Meer scholieren gaan studeren en ook uit het buitenland blijft de belangstelling voor een Nederlandse studie groot. Waar moeten al deze studenten wonen? Pointer schetst hoe de groei aan studenten leidt tot onwenselijke situaties, zoals studenten die noodgedwongen thuis wonen en elke dag uren in de trein zitten, of zijn aangewezen op een tent, caravan of een kamer die eigenlijk onbewoonbaar is.

Cats

SBS 9, 22.45 uur

(Musical, Tom Hooper, 2019) Deze peperdure musical-verfilming was bij verschijnen een instant cultklassieker, en niet om de juiste redenen, zoals u vanavond zelf vanuit de huiskamer kunt aanschouwen. ‘Kat’ Rebel Wilson spreidt haar benen en wrijft haar staart ertussen. Ian McKellen – harige oren, zijn eigen neus – kijkt de kijker indringend aan terwijl hij melk van een bordje likt. Judi Dench gooit sensueel een harig been omhoog. Onwillekeurig dwalen de ogen af naar het bobbelloze kruis van Idris Elba, en dan moet de scène met de kronkelende poezen nog komen.

Idris Elba in Cats van Tom Hooper Beeld /

Schindler’s List

BBC 2, 23.00 uur

(Oorlog, Steven Spielberg, 1993) Op dit monumentale relaas over de Duitse industrieel Oskar Schindler (Liam Neeson), die ruim duizend Joden van de dood redde, was vanaf het moment van verschijnen kritiek. Zo zei collega-cineast Stanley Kubrick: ‘De Holocaust gaat over zes miljoen mensen die werden vermoord. Schindler’s List over de zeshonderd die dat niet werden.’ Inmiddels geldt Spielbergs drama desalniettemin als een klassieker. Ondanks de controversiële, akelig op effect scorende scène waarin een groep naakte vrouwen een ‘Bad- und Desinfektion’-kelder wordt ingejaagd; camera en muziek wekken de suggestie dat de vrouwen weldra worden vergast, waarna de opluchting groot is als er geen gas maar water uit de douchekoppen stroomt.