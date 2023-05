De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 21 mei

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van zondag.

Terug in het wild

NPO 2, 18.27 uur

In heel Europa werken natuurbeschermers aan het herstel van de lokale flora en fauna. Het pan-Europese project Terug in het wild doet regelmatig verslag van hun inspanningen. In deze derde editie presenteert Menno Bentveld enkele hoopvolle verhalen van leefgebieden die worden uitgebreid en diersoorten die terugkeren in hun oude habitat. Zo zien we hoe de met uitsterven bedreigde wilde kat zich weer laat zien op de Schotse hooglanden, hoe de wisent een comeback maakte in Roemenië en hoe een Friese boer op zijn weiland plek maakt voor de grutto.

Jumanji: Welcome to the Jungle

Net 5, 20.00 uur

(Avontuur, Jake Kasdan, 2017) Regisseur Jake Kasdan raakt met zijn update van Jumanji (1995), een jarennegentigblockbuster over een betoverd bordspel, een andere snaar dan zijn voorganger Joe Johnston. Waar het in het behoorlijk griezelige origineel vooral draaide om de special effects en het komische talent van Robin Williams, is de versie van 2017 een opgewekte ensemblefilm die de hoofdrolspelers in een computergame plaatst. De scenarioschrijvers verlegden de aandacht naar de verhoudingen tussen de personages en vooral ook naar de fantasie: hoe zou het zijn om ineens een personage in een computergame te zijn?

Van links af: Karen Gillan, Dwayne Johnson en Jack Black in ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’ van Jake Kasdan. Beeld x

Film Socialisme

TV 5 Monde, 21.02 uur

(Drama, Jean-Luc Godard, 2010) Het is een bedrieglijk heldere én tekortschietende samenvatting wanneer je zegt dat het labyrintische Film Socialisme over de menselijke waarden van het 21ste-eeuwse Europa gaat, of over een oorlogsmisdadiger op de Costa Concordia. Woorden en beschrijvingen hebben nooit volstaan om Godards werk te vatten, en dat geldt voor het nooit in de Nederlandse bioscopen uitgebrachte Film Socialisme bij uitstek. Tekenend is dat Godard de film opzettelijk gebrekkig ondertitelde voor het niet-Franstalige publiek, in een haperende woordenbrij die hij zelf Navajo-Engels noemde, naar het Engels dat Indianen in oude Amerikaanse westerns spreken. Film Socialisme is provocatief, bezwerend, warrig, pretentieus én ambitieus, zoals alleen Godard dat kon.

Plakshot

NPO 3, 21.09 uur

De komende weken geeft Roel Maalderink weer zijn satirische blik op de actualiteit en de media in Plakshot. Vanuit zijn eigen flat praat hij sketches, parodieën en straatinterviews aan elkaar, waarbij soms zijn broer door het beeld schuifelt. ‘Dit seizoen ga ik het hebben over voetbalhooligans, de groene missie van Tata Steel en het succes van de BBB’, zegt de programmamaker die bekend werd met zijn YouTube-serie Voxpop. Verslaggever Roland Wankers van Ongeschoren Nederland en Knorrespondent-journalist Ernst Rob Bregberg zijn ook weer van de partij.

Pointer

NPO 2, 22.09 uur

Als minderjarigen een detentiestraf opgelegd krijgen, heeft resocialisatie de hoogste prioriteit. De jongeren moeten hulp krijgen om te kunnen terugkeren naar de maatschappij zonder opnieuw de fout in te gaan. Pointer vertelt deze week dat dit in Nederland niet erg wil lukken. De recidivecijfers onder jongeren zijn namelijk hoog: meer dan de helft zit binnen twee jaar opnieuw in een jeugdgevangenis wegens het plegen van een delict. Deugt de aanpak niet, onderschatten we de complexiteit van de problematiek of is deze groep ‘gewoon’ onverbeterlijk?

Argos Medialogica

NPO 2, 22.43 uur

Tussen de best bekeken documentaires op Netflix en meest beluisterde podcast op Spotify staan opvallend veel true crime-titels. Hierin worden waargebeurde misdaden uitgespit, in de hoop een onopgeloste zaak vlot te trekken en mogelijk zelfs een dader aan te wijzen. In de eerste aflevering van een nieuw seizoen onderzoekt Argos Medialogica hoe wenselijk het is dat programmamakers en journalisten op de stoel van de rechercheur of rechter gaan zitten. De impact van een onbewezen verdachtmaking kan groot zijn en een verweer hiertegen is haast onmogelijk.

In My Room

Arte, 01.35 uur

(Drama, Ulrich Köhler, 2018) Ulrich Köhler maakte naam als een van de jongere leden van de Berliner Schule, een los verband van cineasten die naar een precieze, uitgekristalliseerde verteltrant streefden. Met het afwisselend beklemmende en pastorale In My Room waagde Köhler zich aan het postapocalyps-genre. Dertiger Armin (Hans Löw) sleept zich verloren door het leven, tot hij in een wereld ontwaakt waar verder niemand meer lijkt te zijn. Hij ontpopt zich tot een hedendaagse Robinson Crusoe, schijnbaar gelukkig met wat de dag hem brengt. Of dat zo blijft?