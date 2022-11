De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 20 november

Ben Whishaw in Surge van Aneil Karia. Beeld x

Bon voyage

NPO 3, 10.06 uur

(Drama, Margien Rogaar, 2011) De personages van telefilm Bon voyage zijn kinderen van diverse leeftijden. Een rijkdom aan perspectieven, die nog groter wordt doordat de film ook stilstaat bij de terminaal zieke opa en de stress die zijn ziekte veroorzaakt bij zijn dochter en schoonzoon. Of het nu om een stervende grootvader gaat, een pubermeisje dat zich voorzichtig maar vastbesloten aan haar ontmaagding waagt of een kleuter die probeert de raadsels van het leven te bevatten: regisseur Rogaar kruipt als een kameleon de verschillende gevoelswerelden binnen.

MeesterSpion

NPO 3, 15.33 uur

(Komedie, Pieter van Rijn, 2016) De 10-jarige Tim (Stijn van der Plas) ontdooit anno 2016 per ongeluk een in 1973 ingevroren spion (Beau Schneider), in deze voor jeugdige kijkers bedoelde geestige introductie tot ouderwetse Bond-achtige spionnensnufjes. MeesterSpion speelt zich af in een sprookjesachtige realiteit en is een tamelijk onschuldige voorbereiding op de grotemensen-spionnenfilms – de slechterik wordt uiteindelijk verslagen met, onder meer, een doos veren. De kleurrijke aankleding is een feest, het acteerwerk fris en de muziek maakt de fijne knipoog naar undercoverfilms af.

Brommer op zee



NPO 2, 19.25

(Cultuurprogramma) In het boekenprogramma Brommer op zee ontvangen Ruth Joos en Wilfried de Jong deze week Tim Krabbé. Zijn nieuwe roman Onkrijgbaarheid gaat over een liefde tussen twee mensen die elkaar niet kunnen loslaten, maar ook niet voor elkaar kiezen. Ook te gast is historicus Sandra Langereis, winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs voor haar biografie van Desiderius Erasmus. Onlangs verscheen haar toegankelijke hervertelling van Erasmus' magnum opus Lof der zotheid. Verder kijkt Brommer op zee mee met de verhuizing van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

College Tour

NPO 2, 20.20 uur

(Talkshow) De ingetogen klanken van de Italiaanse componist Ludovico Einaudi komen voort uit hedendaagse klassieke muziek en het minimalisme. De lichte toon die Einaudi hieraan geeft maakt zijn werk zeer populair, ook bij filmmakers die op zoek zijn naar een soundtrack. Op Spotify is het werk van de componist onontkoombaar in playlists met meditatieve, rustgevende en atmosferische muziek. Einaudi is deze week te gast in College Tour, waar hij in het Amsterdamse Concertgebouw onder andere vertelt over zijn liefde voor de natuur en zorgen over klimaatverandering.

Mörkt hjärta

Canvas, 22.20 uur

(Serie) Tanja Thorell (Aliette Opheim) werkt voor een organisatie die vermiste personen opspoort. Ze gaat op zoek naar de verdwenen Sanna Lundqvist, de dochter van een rijke boer. Sanna was verliefd op Marcus, maar haar vader was fel gekant tegen hun relatie. De Zweedse psychologische thrillerserie Mörkt hjärta (internationaal uitgebracht als The Dark Heart) is gebaseerd op de bestseller van journalist Joakim Palmkvist. In dit boek onderzoekt hij een waargebeurde misdaadzaak uit 2012, die een plattelandsgemeenschap in het Zweedse Småland diep schokte.

Surge

BBC 2, 23.00 uur

(Drama, Aneil Karia, 2020) Vliegveldbeveiliger Joseph, een hypnotiserende, hyperintense rol van Ben Whishaw, gooit in het daverende Surge op een gegeven moment alle zelfbeheersing overboord. Hij maakt het zich onmogelijk op zijn werk, banjert opgefokt door de straten van Londen en overvalt zelfs meerdere banken. Wat hem bezielt, en of zijn nieuwe grenzeloze vrijheid Joseph tot held of psychoot maakt, laat debuterend schrijver en regisseur Aneil Karia graag over aan de kijker. In ieder geval werkt Surge op meerdere niveaus verontrustend aanstekelijk, van het energieke camerawerk tot de fysieke vertolking door Whishaw: je impulsen volgen, zonder enige verantwoording af te leggen, hoe heerlijk moet dat zijn?

Dwarsdenkers

NPO 2, 23.40 uur

(Talkshow) Ooit waren ze radicaal, maar inmiddels hebben ze die periode achter zich gelaten. De vier mensen die Sherin Seyda interviewt in de serie Dwarsdenkers van omroep Human vertellen openhartig waar hun dwarse denken vandaan kwam en waarom ze ermee zijn gestopt. Deze week spreekt ze voormalig dierenactivist Mark. Omdat flyeren tegen dierenmishandeling geen zoden aan de dijk zette, ging hij met een vriend ondergronds. Zeven jaar voerden ze illegaal actie, totdat ze in Denemarken bij een nertsenboerderij werden opgepakt en veroordeeld tot een half jaar cel.