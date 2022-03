De Volkskrant tv-selectie voor zondag 20 maart

Beeld uit Shaun het schaap: het ruimteschaap.

Mijn opa de bankrover

NPO 3, 15.32 uur

(Ineke Houtman, 2011) De 13-jarige Grace (Zoë van der Kust) is binnen een witblond gezin een buitenbeentje met haar zwarte kroeshaar. En ze wil nu eindelijk eens haar Surinaamse ‘papa Beau’ ontmoeten. Omdat haar moeder weinig behulpzaam is, wendt ze zich tot haar rouwende rockabilly-opa (fraaie rol van Michiel Romeyn). Daarmee neemt de film een aangenaam kolderieke wending. Regisseur Houtman knipoogt vrolijk naar westerns en maakt van de vet aangezette artdirection een feestje. En dan zijn er de onweerstaanbare cowboyliedjes van Vincent van Warmerdam.

Zoë van der Kust en Michiel Romeyn in Mijn opa de bankrover van Ineke Houtman

Shaun het schaap: het ruimteschaap

SBS 9, 17.00 uur

(Will Becher en Richard Phelan, 2019) Wat als E.T. bij zijn komst op aarde geen jongetje had ontmoet, maar een schaap? En wat als 2001: A Space Odyssey zich op een boerderij afspeelde? Dat is ongeveer het uitgangspunt van deze heerlijke stopmotionfilm uit de Britse studio Aardman (Wallace & Gromit, Chicken Run, Early Man), waarin een klein ruimtewezen in het hok van schaap Shaun belandt. De tweede film over Shaun, die populair werd door een televisieserie, is even liefdevol gemaakt als de eerste. Zonder dialogen, vol chaotische grappen (leuk voor kinderen), filmverwijzingen (leuk voor ouders) en aandoenlijke lesjes over opgroeien (voor iedereen).

Mijn vader de gelukszoeker

NPO 2, 20.20 uur

Eind jaren zeventig kwam Alice Moussaïd, de vader van presentator Nadia Moussaïd, illegaal van Marokko naar Europa. Na omzwervingen door Spanje, Frankrijk en Italië streek hij uiteindelijk neer in Nederland. In de driedelige documentaire Mijn vader de gelukszoeker leggen vader en dochter de reis van toen nog eens af in omgekeerde richting. Onderweg maken ze kennis met de migranten van nu en leert Nadia haar vader beter kennen en begrijpen. Het eindpunt van de reis is Fez in Marokko, waar de achtergebleven familie woont in een totaal veranderd land.

Caesar’s Doomsday War

Canvas, 21.00 uur

De verovering van Gallië, het huidige Frankrijk, maakte de militaire en politieke carrière van Julius Caesar en bepaalde zo de toekomst van het Romeinse Rijk. In de tweedelige documentaire Caesar’s Doomsday War leggen experts uit dat Caesars alles-of-nietsmentaliteit leidde tot massamoord en verschrikkingen waarvan we in zijn memoires weinig terugvinden. Historische momenten worden in nagespeelde scènes met acteurs gereconstrueerd en er is ook ruimte voor speculatie: wat was er gebeurd als de Gallische leider Vercingetorix de invasie had afgeslagen?

Wie denk je wel dat je bent?

NPO 1, 21.28 uur

Op een humoristische manier onderzoeken Joep van Deudekom en Rob Urgert de diverse tegenstellingen in onze samenleving. In elke aflevering van Wie denk je wel dat je bent? onderwerpen ze twee typen mensen aan experimenten die vermoedens kunnen bevestigen en vooroordelen zullen ontkrachten. De eerste aflevering draait om de tegenstelling tussen chaoten en perfectionisten. Krijgt een pietje precies meer gedaan dan zijn chaotische medemens? Heeft een perfectionist vaker nekpijn dan een warhoofd? En wie van de twee heeft de meeste rotzooi in de auto?

This Is Joan Collins

Canvas, 21.45 uur

De 88-jarige Joan Collins is een van de laatste actrices die de gouden jaren van Hollywood nog hebben meegemaakt. De Britse actrice speelde haar eerste rol in 1951, tekende vier jaar later bij 20th Century Fox en schitterde in melodrama’s en epische spektakelfilms. In de jaren tachtig maakte ze een comeback op tv in de populaire soapserie Dynasty en ook nu nog blijft ze opduiken in bijrollen. In het portret This Is Joan Collins vertelt de diva haar eigen levensverhaal, rijkelijk geïllustreerd met archiefbeelden en nooit eerder getoonde privéopnamen.

Mission: Impossible

RTL 7, 22.55 uur

(Brian De Palma, 1996) Regisseur De Palma is dol op stileren. ‘Ik probeer altijd zoveel mogelijk stijl in mijn films te proppen – dat het nog net niet lachwekkend wordt’, zei hij eens. Voor zijn doen hield hij zich met Mission: Impossible nog in. Geen ellenlange shots, vertraagde beelden of voyeuristische cameraposities; zijn fijne verfilming van de jarenzestigtelevisieserie rond superspion Ethan Hunt (Tom Cruise) kenmerkt zich vooral door een razendsnelle montage van spectaculaire scènes. De film bracht honderden miljoenen dollars op en kweekte een reeks superieure vervolgen.